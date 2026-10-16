Πετρέλαιο: Πάνω από τα $105 παραμένει το Brent - «Στα ύψη» το φυσικό αέριο

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν ελαφρώς την Παρασκευή (16/10), αλλά οδεύουν προς εβδομαδιαία άνοδο, καθώς η αβεβαιότητα σχετικά με τον εφοδιασμό από τη Μέση Ανατολή και η μεγαλύτερη του αναμενομένου μείωση των αποθεμάτων αργού στις ΗΠΑ επηρεάζουν τις αγορές.

Την ίδια ώρα, τα περιθώρια διύλισης του ντίζελ στην Ευρώπη υποχώρησαν, μετά την απόφαση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) να διαθέσει στην αγορά επιπλέον ποσότητες ντίζελ.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent σημειώνουν μικρή πτώση 0,05% στα 105,84 δολάρια το βαρέλι. Αντίστοιχα, τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού WTI υποχωρούν 0,4% στα 97.58 δολάρια το βαρέλι.

«Η δέσμευση του IEA να διαθέσει τα υπόλοιπα 100 εκατομμύρια βαρέλια στο πλαίσιο της συμφωνίας του Μαρτίου, σε συνδυασμό με τις πληροφορίες ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο χαλάρωσης των κυρώσεων σε ορισμένα δεξαμενόπλοια του λεγόμενου σκιώδους στόλου, ενδέχεται να ασκούν ελαφρές πιέσεις στο επενδυτικό κλίμα», δήλωσε ο Όλε Χάνσεν, αναλυτής της Saxo Bank. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η αποδέσμευση αποθεμάτων από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας είναι απίθανο να αμβλύνει τις ελλείψεις στην προσφορά ντίζελ.

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη, το WTI έκλεισε με άνοδο άνω του 3%, μετά τη σημαντική μείωση των αμερικανικών αποθεμάτων αργού, καθώς η παραγωγή περιορίστηκε λόγω των επιπτώσεων του τυφώνα.

Σε εβδομαδιαία βάση, μέχρι στιγμής, το Brent έχει ενισχυθεί κατά 0,4%, ενώ το WTI έχει σημειώσει άνοδο 5,6%.

«Η σχετική σταθερότητα των τιμών αντανακλά μια αγορά που βρίσκεται ανάμεσα στους συνεχιζόμενους κινδύνους διαταραχών στην προσφορά από τη Μέση Ανατολή και στις επιθέσεις εναντίον πλοίων μέσα και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, οι οποίες εξακολουθούν να στηρίζουν τις τιμές», πρόσθεσε ο Χάνσεν.

Το Ιράν δηλώνει ότι εντείνει τις επιθέσεις κοντά στα Στενά του Ορμούζ

Οι ανησυχίες για τον εφοδιασμό εντάθηκαν επίσης, καθώς οι επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή των Στενών του Ορμούζ αυξήθηκαν τις τελευταίες δέκα ημέρες. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι εντείνει τα πλήγματα ως απάντηση στον αμερικανικό αποκλεισμό των λιμανιών του και στις αυστηρότερες κυρώσεις που επιβλήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Τα περιθώρια διύλισης του ντίζελ στην Ευρώπη υποχώρησαν την Παρασκευή κατά σχεδόν 2%, στα 78,67 δολάρια το βαρέλι. Η πτώση ακολούθησε την απόφαση του IEA, την Πέμπτη, να διαθέσει στην αγορά περισσότερα από 20 εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ.

Τα περιθώρια αυτά είχαν ανέλθει έως και στα 95 δολάρια το βαρέλι τον Σεπτέμβριο, καθώς η προσφορά ντίζελ περιορίστηκε λόγω των πολέμων στην Ουκρανία και το Ιράν.

«Οι εντατικοποιημένες ιρανικές επιθέσεις οδήγησαν σε απότομη μείωση των ροών αργού πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο», ανέφεραν σε έκθεσή τους την Πέμπτη οι αναλυτές της Kpler. Όπως πρόσθεσαν, αναμένουν ότι η αποκατάσταση των ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ θα είναι πιο αργή και άνιση, εφόσον δεν υπάρξει συνολική πολιτική συμφωνία.

Την Πέμπτη, οι Χούθι εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση εναντίον του συγκροτήματος του προεδρικού μεγάρου της Υεμένης, στη νότια πόλη Άντεν, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο φρουροί. Παράλληλα, ο υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμός στην Υεμένη περιέγραψε δεκάδες επιθέσεις εναντίον υποδομών στη Σαουδική Αραβία, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης της σύγκρουσης.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο χαλάρωσης των κυρώσεων σε ορισμένα πλοία του λεγόμενου σκιώδους στόλου, τα οποία έχουν μεταφέρει πετρέλαιο και πετρελαϊκά προϊόντα από χώρες όπως η Ρωσία, το Ιράν και η Βενεζουέλα. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, στόχος της ενδεχόμενης κίνησης είναι να περιοριστούν τα ιστορικά υψηλά επίπεδα των παγκόσμιων ναύλων μεταφοράς.

Οι σχετικές συζητήσεις πραγματοποιούνται λίγες ημέρες μετά την προσωρινή άρση των κυρώσεων από τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Ντόναλντ Τραμπ στο ρωσικό ντίζελ. Η απόφαση προκάλεσε αντιδράσεις από τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και ορισμένους Ρεπουμπλικανούς που ανήκουν στο ίδιο πολιτικό στρατόπεδο με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Νέα άνοδος στο φυσικό αέριο - Κέρδη για τα πολύτιμα μέταλλα

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά συμβόλαια φυσικού αερίου σημειώνουν νέα άνοδο το μεσημέρι της Παρασκευής κατά 1,97% στα 88.13 δολάρια η μεγαβατώρα.

Παράλληλα, όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός κερδίζει 0,67% στα 4,197.87 δολάρια η ουγγιά. Στην ίδια κατεύθυνση, το ασήμι σημειώνει κέρδη 1,27% στα 57,87 δολάρια η ουγγιά, ενώ και ο χαλκός ενισχύεται κατά 1,16% στα 6,6328 δολάρια η ουγγιά.

Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο υποχωρεί 0,36% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,1260 δολάρια ανά ευρώ, ενώ αποδυναμωμένο εμφανίζεται και έναντι της βρετανικής λίρας κατά 0,50% με την ισοτιμία στα 1,3339 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα κερδίζει 0,12% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8442 λίρα ανά ευρώ.