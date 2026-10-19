Κοντά στα $109 το Brent, παρά την πτώση μετά την άρση κυρώσεων στη Ρωσία

Οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν σημέρα (19/10) τάσεις αποκλιμάκωσης από το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε μηνών που είχαν καταγράψει την περασμένη Παρασκευή, καθώς οι επενδυτές προχώρησαν σε κατοχύρωση κερδών, μετά την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να αναστείλει την εφαρμογή κυρώσεων και δασμών σε βάρος της Ρωσίας, εξέλιξη που ενδέχεται να οδηγήσει σε αύξηση των ρωσικών εξαγωγών καυσίμων.

Σε αυτό το φόντο λοιπόν, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent σημειώνουν πτώση 1,17% στα 108,64 δολάρια ανά βαρέλι, αφού την Παρασκευή είχαν κλείσει στο υψηλότερο επίπεδό τους από τις 19 Μαΐου.

Την ίδια ώρα, το αμερικανικό αργό πετρέλαιο WTI διαμορφώνεται στα 98,35 δολάρια ανά βαρέλι, καταγράφοντας πτώση 0,65% μετά το κλείσιμο της Παρασκευής στο υψηλότερο επίπεδο από τις 17 Σεπτεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή (16/10), ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο ανέστειλε την εφαρμογή βασικών κυρώσεων και δασμών που προβλέπονται από τη νομοθεσία γνωστή ως Graham Act. Τον σχετικό νόμο είχε υπογράψει τον προηγούμενο μήνα, έπειτα από πιέσεις νομοθετών που επιδίωκαν να ασκήσουν πίεση στη Μόσχα για τον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας.

Ωστόσο, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε ότι ο πρόεδρος θα αξιοποιήσει διάστημα έως και 60 ημερών προκειμένου να αξιολογήσει τον αντίκτυπο των κυρώσεων και των δασμών στην παγκόσμια οικονομία.

«Η κίνηση του Τραμπ μοιάζει με ακόμη μία απεγνωσμένη προσπάθεια να συγκρατήσει τις τιμές του πετρελαίου ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ», δήλωσε η Πριγιάνκα Σατσντέβα, επικεφαλής ανάλυσης αγοράς στην Phillip Nova. Όπως πρόσθεσε, η απόφαση αυτή δεν συμβάλλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των προβλημάτων στον φυσικό εφοδιασμό, που προκαλούνται από τις διαταραχές στα Στενά του Ορμούζ, όπου συνεχίζονται οι επιθέσεις κατά πετρελαιοφόρων.

Ο επικεφαλής αναλυτής της KCM Trade, Τιμ Γουότερερ, σημείωσε ότι, αν και η αμερικανική αναστολή των κυρώσεων κατά της Ρωσίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση των ρωσικών εξαγωγών καυσίμων, τα αντικρουόμενα μηνύματα έχουν δημιουργήσει αβεβαιότητα στην αγορά.

«Μέχρι να αποσαφηνιστούν οι λεπτομέρειες και η διάρκεια της απόφασης, η αγορά δύσκολα θα ενσωματώσει πλήρως στις τιμές της την προοπτική μιας διατηρήσιμης αύξησης της προσφοράς», πρόσθεσε.

Η αναστολή των μέτρων έρχεται μετά τη συμφωνία που συνήψε ο Τραμπ με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν για την εξαγωγή ντίζελ προς τις ΗΠΑ και άλλες χώρες. Οι εξαγωγές αναμένεται να ξεκινήσουν από περίπου 2,3 εκατομμύρια βαρέλια τον τρέχοντα μήνα και στη συνέχεια να αυξηθούν σε περίπου 7,6 εκατομμύρια βαρέλια μηνιαίως.

Από την πλευρά του, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι συγκεκριμένες ενέργειες των ΗΠΑ θα πλήξουν την Ουκρανία.

Κατακόρυφη πτώση στις εξαγωγές αργού πετρελαίου από τη Μέση Ανατολή

Οι εντεινόμενες επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων περιόρισαν σημαντικά τις ροές αργού πετρελαίου από τον Περσικό Κόλπο, οι οποίες υποχώρησαν σε περίπου 8,5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως, με βάση τον μέσο όρο επτά ημερών της προηγούμενης εβδομάδας, από περισσότερα από 20 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα, σύμφωνα με σημείωμα της εταιρείας ανάλυσης δεδομένων Kpler την Παρασκευή.

Η εταιρεία πρόσθεσε ότι την προηγούμενη εβδομάδα καταγράφηκαν τουλάχιστον 10 επιβεβαιωμένα περιστατικά που αφορούσαν εμπορικά πλοία.

Επισημαίνεται ότι οι παραπάνω εξελίξεις ενδέχεται να αυξήσουν περαιτέρω την ένταση στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Η Αίγυπτος δήλωσε ότι είναι έτοιμη να παράσχει στη Σαουδική Αραβία την αναγκαία υποστήριξη για την υπεράσπιση της ασφάλειας και της σταθερότητάς της απέναντι στους Χούθι της Υεμένης, οι οποίοι είναι σύμμαχοι του Ιράν.

Η DBS εκτιμά ότι οι τιμές του πετρελαίου θα παραμείνουν εντός ενός εύρους 100 έως 110 δολαρίων ανά βαρέλι ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με την εκτίμησή της, το Ιράν και οι σύμμαχοί του στην περιοχή θα φροντίσουν ώστε οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου και οι τιμές των καυσίμων στην αμερικανική αγορά να εξακολουθήσουν να αποτελούν σημαντικό παράγοντα δυσαρέσκειας για τους Αμερικανούς ψηφοφόρους.

«Ο Αμερικανός πρόεδρος επιχειρεί με διάφορες κινήσεις να συγκρατήσει τις τιμές ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών, χωρίς να προχωρά σε οποιαδήποτε άμεση παραχώρηση προς το Ιράν», δήλωσε ο Σούβρο Σαρκάρ, επικεφαλής ενεργειακής έρευνας της DBS.

«Ωστόσο, όλα τα μέσα που έχει χρησιμοποιήσει —συμπεριλαμβανομένης της αναστολής των κυρώσεων κατά της Ρωσίας— αποτελούν βραχυπρόθεσμες λύσεις και θα έχουν ελάχιστη διαρθρωτική επίδραση στην κατάσταση της προσφοράς», κατέληξε.

Νέα άνοδος στο φυσικό αέριο - Κέρδη για τα πολύτιμα μέταλλα

Την ίδια στιγμή, τα ολλανδικά συμβόλαια φυσικού αερίου σημειώνουν νέα άνοδο το μεσημέρι της Δευτέρας κατά 1,86% στα 89,17 δολάρια η μεγαβατώρα.

Παράλληλα, όσον αφορά τα πολύτιμα μέταλλα, ο χρυσός κερδίζει 0,18% στα 4,188.45 δολάρια η ουγγιά. Στην ίδια κατεύθυνση, το ασήμι σημειώνει άνοδο 0,71% στα 57,71 δολάρια η ουγγιά, ενώ και ο χαλκός ενισχύεται ελαφρώς κατά 0,19% στα 6,5858 δολάρια η ουγγιά.

Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο ενισχύεται 0,27% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στα 1,1207 δολάρια ανά ευρώ, ενώ παραμένει αμετάβλητο έναντι της βρετανικής λίρας με την ισοτιμία στα 1,3325 δολάρια ανά λίρα. Με τη σειρά της, η λίρα κερδίζει 0,26% έναντι του ευρώ με την ισοτιμία στη 0,8410 λίρα ανά ευρώ.