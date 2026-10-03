NYT: Πετρελαϊκό deal δισεκατομμυρίων στο παζάρι Τραμπ-Πούτιν για την Ουκρανία

Οι συνομιλίες της κυβέρνησης Τραμπ με τη Ρωσία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία έχουν διευρυνθεί και περιλαμβάνουν πλέον μια πετρελαϊκή συμφωνία πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, από την οποία θα μπορούσαν να επωφεληθούν επιχειρηματίες από τη Μέση Ανατολή με διασυνδέσεις με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times το Σάββατο (3/10).

Η συμφωνία, η οποία τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης τόσο της αμερικανικής κυβέρνησης όσο και του Κρεμλίνου, αφορά ένα εκτεταμένο δίκτυο πετρελαϊκών κοιτασμάτων, διυλιστηρίων και πρατηρίων καυσίμων σε ολόκληρο τον κόσμο, τα οποία ανήκουν στον ρωσικό ενεργειακό όμιλο Lukoil, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Η ομάδα που προωθεί τη συμφωνία περιλαμβάνει τον Αμερικανό επενδυτή και δισεκατομμυριούχο Τοντ Μπόελι, δύο ομίλους από τη Μέση Ανατολή που έχουν συνεργαστεί στο παρελθόν με τον Κούσνερ ή την οικογένεια του Γουίτκοφ, καθώς και έναν βραχίονα της αμερικανικής κυβέρνησης, αναφέρουν οι New York Times.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έθεσε τη συμφωνία επί τάπητος κατά τη συνάντησή του με τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ στο Κρεμλίνο, στις 5 Σεπτεμβρίου. Επικαλούμενο πρόσωπα με γνώση της συνάντησης, το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο Πούτιν πρότεινε την ολοκλήρωση της συμφωνίας ως έναν τρόπο να δείξει στους Ρώσους ότι μπορούν να κάνουν επιχειρηματικές συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Λευκός Οίκος, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών και η Lukoil δεν απάντησαν στα αιτήματα του Reuters για σχόλιο εκτός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας.

Η συμφωνία, πάντως, δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και προϋποθέτει την έγκριση τόσο της Ουάσινγκτον όσο και της Μόσχας.