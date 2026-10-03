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Πριν την άφιξη Ρούμπιο στην Ελλάδα, η Ουάσινγκτον στέλνει μήνυμα στήριξης στην Γκιλφόιλ
Πολιτική
17:33 - 03 Οκτ 2026

Πριν την άφιξη Ρούμπιο στην Ελλάδα, η Ουάσινγκτον στέλνει μήνυμα στήριξης στην Γκιλφόιλ

Reporter.gr Newsroom

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Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο Υπουργός Εσωτερικών Ντουκ Μπέργκαμ στηρίζουν απόλυτα την Πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Υπενθυμίζεται ότι τις τελευταίες ημέρες η Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, έχει βρεθεί στο επίκεντρο της κριτικής, με αφορμή δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο φέρεται να απείλησε τον Υπουργό Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου, ότι θα προκαλέσει την πτώση της κυβέρνησης.

Παράλληλα, στο προσκήνιο έχουν έρθει και οι σχέσεις της με επιχειρηματικά συμφέροντα, καθώς και με τον Ελληνοαμερικανό λομπίστα Χρήστο Μαραφάτσο.

Στην δήλωση του ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο, λίγο πριν την άφιξη του στην Ελλάδα, αναφέρει:

«Η Πρέσβης Γκίλφοϊλ έχει αποδειχθεί εξαιρετικά αποτελεσματική στην προώθηση της ατζέντας του Προέδρου στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο Πρόεδρος Τραμπ και εγώ εκτιμούμε ιδιαίτερα το καθοριστικό έργο και τον ηγετικό ρόλο της Πρέσβειρας στην περιοχή.

Έχει συμβάλει με μεγάλη επιτυχία στην προώθηση των αμερικανικών ενεργειακών συμφερόντων στην Ελλάδα και σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μέσω περιφερειακών έργων όπως ο Κάθετος Ενεργειακός Διάδρομος, ο οποίος χαίρει διακομματικής στήριξης.»

Επίσης και ο υπουργός Εσωτερικών Ντουκ Μπέργκαμ τόνισε τα εξής:

«Η Πρέσβης Κίμπερλι είναι πολύτιμη εταίρος στην ενίσχυση της διαχρονικής συμμαχίας Ηνωμένων Πολιτειών–Ελλάδας και στην προώθηση της στρατηγικής συνεργασίας των χωρών μας σε ολόκληρη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η εξαιρετική ηγετική της συμβολή στην ανάπτυξη και τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας συνέβαλε στην επίτευξη σημαντικών συμφωνιών, στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή και στην ανάδειξη της Ελλάδας σε σημαντικό ενεργειακό εταίρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η Κίμπερλι υπήρξε επίσης μια εξαιρετική οικοδέσποινα, με πραγματικη εκτίμηση για τη βαθιά φιλία που συνδέει τις χώρες μας και μια ισχυρή δέσμευση στην προώθηση των κοινών μας συμφερόντων».

Τελευταία τροποποίηση στις 03/10/2026 - 18:06
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