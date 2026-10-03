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Στο έλεος της κακοκαιρίας η Κρήτη – Πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στις μετακινήσεις
Ειδήσεις
10:22 - 03 Οκτ 2026

Στο έλεος της κακοκαιρίας η Κρήτη – Πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στις μετακινήσεις

Reporter.gr Newsroom

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Μνήμες από την κακοκαιρία Daniel που έπληξε τη Θεσσαλία ξυπνά η έντονη βροχόπτωση των τελευταίων ημερών στην Κρήτη, με το βόρειο και ορεινό τμήμα του νησιού να βρίσκεται στο επίκεντρο των φαινομένων.

Σε ορισμένες περιοχές έχουν καταγραφεί περισσότερα από 300 χιλιοστά βροχής, ποσότητα πολλαπλάσια από αυτή που συνηθίζει να δέχεται το νησί συνολικά κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου. Ενδεικτικό είναι ότι μόνο στα Ανώγεια έχουν καταγραφεί περίπου 500 χιλιοστά βροχής.

Τα εδάφη είναι ήδη κορεσμένα από τις βροχοπτώσεις των προηγούμενων ημερών, γεγονός που αυξάνει την επικινδυνότητα, καθώς η συνεχής ροή του νερού δυσχεραίνει τις μετακινήσεις.

Πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα σε κατοικίες και καλλιέργειες

Ιδιαίτερα προβλήματα έχουν καταγραφεί στον Δήμο Μυλοποτάμου, όπου εντοπίζεται σημαντικός αριθμός περιστατικών, ενώ γενικότερα προβλήματα αντιμετωπίζουν οι βόρειες περιοχές της Κρήτης.

Στην Ιεράπετρα, από το βράδυ, οι βροχοπτώσεις έχουν ενταθεί, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν πλημμυρικά φαινόμενα. Αρκετά σπίτια, ισόγεια και υπόγεια, πλημμύρισαν, ενώ σε περιοχές δημιουργήθηκαν ρεύματα λάσπης.

Στο Λασίθι έχουν πληγεί μεγάλες καλλιεργήσιμες εκτάσεις, με τα ερωτήματα για τις αποζημιώσεις να έχουν ήδη τεθεί.

Μέχρι στιγμής, ένας 81χρονος κτηνοτρόφος έχει χάσει τη ζωή του.

Σε επιφυλακή η Πολιτική Προστασία – Πάνω από 300 κλήσεις στην Πυροσβεστική

Η Πολιτική Προστασία βρίσκεται σε επιφυλακή, ενώ η Πυροσβεστική έχει δεχθεί περισσότερες από 300 κλήσεις για απεγκλωβισμούς ανθρώπων και πτώσεις δέντρων.

Με εντολή του αρχηγού της Πυροσβεστικής έχουν μεταβεί στην Κρήτη πρόσθετες δυνάμεις, προκειμένου να ενισχύσουν τις επιχειρησιακές δυνατότητες στο νησί.

Παράλληλα, οι ισχυροί άνεμοι έχουν προκαλέσει προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις και έχει τεθεί σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου.

Οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου καταγράφονται έντονα φαινόμενα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dluz9kcghxmx?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Λέκκας: Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή λόγω του κορεσμού του εδάφους

Στην εξέλιξη της κακοκαιρίας στην Κρήτη αναφέρθηκε, μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών, Ευθύμιος Λέκκας.

Όπως ανέφερε, η κατάσταση στο νησί εξελίσσεται σχετικά καλά, καθώς, παρά την ένταση των φαινομένων που είχαν προβλεφθεί, τα προβλήματα δεν είναι αντίστοιχα με εκείνα που καταγράφηκαν πριν από δύο ημέρες.

Σύμφωνα με τον καθηγητή, ο συνδυασμός των ισχυρών βροχοπτώσεων με το φυσικό γεωγραφικό περιβάλλον της Κρήτης δημιούργησε προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς χάρη στην οργάνωση που είχε προηγηθεί από τους επιχειρησιακούς φορείς.

Ο κ. Λέκκας τόνισε, ωστόσο, ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή, κυρίως από τους κατοίκους, καθώς τα εδάφη έχουν ήδη επιβαρυνθεί σημαντικά από τις βροχοπτώσεις των προηγούμενων ημερών.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dluyrg74c1pl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Έντονα φαινόμενα και στα Δωδεκάνησα

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να υποχωρήσουν την Κυριακή. Στο επίκεντρο, πέρα από την Κρήτη, αναμένεται να βρεθούν και τα Δωδεκάνησα.

Η εικόνα στην Κρήτη παραμένει δύσκολη, ιδιαίτερα στο βόρειο και ορεινό τμήμα του νησιού, όπου η συνεχής βροχόπτωση και ο κορεσμός του εδάφους αυξάνουν τον κίνδυνο νέων προβλημάτων.

Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης για τις κυκλοφοριακές συνθήκες που επικρατούν στο οδικό δίκτυο της Κρήτης λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης ανακοίνωσε τις ακόλουθες ρυθμίσεις:

Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου

Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Ιεράπετρας – Σητείας:

  • στο 15ο χιλιόμετρο, στην περιοχή Αγία Φωτιά,
  • στο 22ο χιλιόμετρο, στην περιοχή Κουτσουράς.

Παράλληλα, η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο από το ένα ρεύμα στο 28ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Αγίου Νικολάου – Έξω Ποταμών.

Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης

Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό από Βισταγή προς Πλατάνια, στον Δήμο Αμαρίου.

Αντίθετα, αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην επαρχιακή οδό από Κράνα προς Ζωνιανά, καθώς και στην επαρχιακή οδό από Αξό προς Ζωνιανά.

Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου

Συνεχίζεται η διακοπή της κυκλοφορίας στα εξής σημεία:

  • στην ιρλανδική διάβαση της οδού Καστοριάς στον Κατσαμπά, στον Δήμο Ηρακλείου,
  • στην ιρλανδική διάβαση της οδού Λυκίου, στην περιοχή Κορώνη Μαγαρά, στον Δήμο Ηρακλείου,
  • στην ιρλανδική διάβαση στα Δαμάνια, προς Μελιδοχώρι, στον Δήμο Αρχανών – Αστερουσίων.

Η κατάσταση παραμένει υπό στενή παρακολούθηση, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να βρίσκονται σε επιφυλακή καθώς τα εδάφη στην Κρήτη έχουν ήδη δεχθεί μεγάλες ποσότητες νερού.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dluxqedlpjl5?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlv016ok3thl?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Τελευταία τροποποίηση στις 03/10/2026 - 10:53
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