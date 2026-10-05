ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι τις 14 Νοεμβρίου με σκοπό την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης φωτισμού

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης φωτισμού στον Α/Κ Καλυφτάκη.

Πιο συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση από σήμερα Δευτέρα (5/10) στις 22:00 έως και το Σάββατο 14 Νοεμβρίου στις 06:00, θα ισχύουν οι κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Φάση Α-προς Λαμία: Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ) από το 19,4ο χλμ. έως και το 20,55ο χλμ.

Φάση Β-προς Λαμία: Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας από το 19,4ο χλμ. έως και το 20,55ο χλμ.

Φάση Γ-προς Αθήνα: Αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της ΛΕΑ από το 21,7ο χλμ. έως και το 19,8ο χλμ.

Φάση Δ-προς Αθήνα: Αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας από το 21,7ο χλμ. έως και το 19,8ο χλμ.

Σημειώνεται ότι, εργασίες θα πραγματοποιούνται Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 22:00 έως τις 06:00 της επομένης ημέρας, ενώ το χρονικό διάστημα 27/10 με 29/10 εξαιρείται των άνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.