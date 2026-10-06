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Θεσσαλονίκη: Περίπου 1.000 βόμβες του Β&#039; Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκαν στο βυθό του λιμανιού
Ειδήσεις
16:13 - 06 Οκτ 2026

Θεσσαλονίκη: Περίπου 1.000 βόμβες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκαν στο βυθό του λιμανιού

Reporter.gr Newsroom

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Έντονο προβληματισμό προκαλεί στη διοίκηση της ΟΛΘ ΑΕ, αλλά και στη Θεσσαλονίκη, ο εντοπισμός περίπου 1.000 βομβών του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στον βυθό του λιμένα, στην περιοχή όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες για την επέκταση της 6ης προβλήτας.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με πληροφορίες του voria.gr, το συνολικό βάρος των βομβών εκτιμάται ότι κυμαίνεται μεταξύ 15.000 και 20.000 τόνων. Τα πυρομαχικά εντοπίστηκαν τόσο κάτω από τα κεσόν, τα οποία αποτελούν τη βασική επιφανειακή υποδομή της επέκτασης, όσο και στην περιοχή της εισόδου και εξόδου προς την αναβαθμισμένη προβλήτα.

Όπως σημειώνεται στο συγκεκριμένο σημείο προβλέπεται να πραγματοποιηθεί εκβάθυνση του βυθού, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη πρόσβαση και προσέγγιση μεγαλύτερων πλοίων στο λιμάνι.

Έκκληση της ΟΛΘ ΑΕ για άμεση κρατική συνδρομή

Από την πλευρά της, η ΟΛΘ ΑΕ ζητά την άμεση συνδρομή της Πολιτείας, προκειμένου να οργανωθεί η ασφαλής περισυλλογή των βομβών. Όπως επισημαίνεται, πρόκειται για ένα ιδιαίτερα απαιτητικό έργο, το οποίο υπερβαίνει κατά πολύ τις επιχειρησιακές και τεχνικές δυνατότητες τόσο του λιμένα, όσο και της κατασκευαστικής κοινοπραξίας που έχει αναλάβει την επέκταση της 6ης προβλήτας.

Ο εντοπισμός των πυρομαχικών έγινε στο πλαίσιο μαγνητικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο σώμα της 6ης προβλήτας.

Από την έρευνα προέκυψε ότι ο αριθμός τους ανέρχεται περίπου στις 1.000, ενώ μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τουλάχιστον 80 βόμβες βάρους άνω των 50 κιλών.

Το σενάριο για το 1944

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το πιθανότερο σενάριο που εξετάζεται είναι οι βόμβες να καταλήφθηκαν στον βυθό όταν οι γερμανικές δυνάμεις, κατά την αποχώρησή τους από τη Θεσσαλονίκη το 1944, τις «ξεφόρτωσαν» στη θάλασσα.

Η περισυλλογή και η απομάκρυνση των πυρομαχικών αναμένεται να απαιτήσουν τη συνδρομή εξειδικευμένων υπηρεσιών των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει συνεργασία και με ιδιώτες, με στόχο την ταχύτερη και ασφαλή ολοκλήρωση του έργου.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ένα σημαντικό πρόσθετο ζήτημα για την πορεία των εργασιών επέκτασης της 6ης προβλήτας, καθώς η διαχείριση των πυρομαχικών στον βυθό απαιτεί εξειδικευμένο σχεδιασμό και αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Τελευταία τροποποίηση στις 06/10/2026 - 16:42
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