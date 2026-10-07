Γραμμή 4 Μετρό: Στο Πρωτοδικείο οι καθιζήσεις στα κτίρια στην Κυψέλη – Αύριο 8/10 η απόφαση

Στο Πρωτοδικείο Αθηνών συζητήθηκε η αίτηση για την έκδοση προσωρινής διαταγής που έχουν καταθέσει κάτοικοι κτιρίων τα οποία, όπως υποστηρίζουν, έχουν υποστεί ζημιές, στρεφόμενοι κατά της «Αττικό Μετρό» και της κοινοπραξίας που έχει αναλάβει την κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό.

Οι κάτοικοι ζητούν να τους δοθούν τα τεχνικά στοιχεία, καθώς και οι προκαταρκτικές εκθέσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) σχετικά με τις ζημιές στα κτίριά τους. Όπως υποστηρίζουν, η πρόσβαση στα συγκεκριμένα στοιχεία είναι απαραίτητη προκειμένου να προσδιοριστούν οι απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης.

Υπέρ των κατοίκων παρενέβη στη δικαστική διαδικασία ο Δήμος Αθηναίων.

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Η θέση του πραγματογνώμονα του Δήμου

Κατά τη συζήτηση της αίτησης κατέθεσε ο Δημήτρης Καλιαμπάκος, καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πραγματογνώμονας που έχει οριστεί από τον Δήμο Αθηναίων.

Ο κ. Καλιαμπάκος χαρακτήρισε κατεπείγουσα την ανάγκη αποκατάστασης των προβλημάτων, επισημαίνοντας ότι οι καθιζήσεις που έχουν ήδη σημειωθεί, κατά την εκτίμησή του, δεν παύουν να έχουν επιπτώσεις χωρίς την πραγματοποίηση έργων αποκατάστασης.

«Οι καθιζήσεις που έχουν συμβεί δεν ακυρώνονται και οι επιπτώσεις τους δεν αναστέλλονται παρά μόνο όταν γίνουν έργα αποκατάστασης», ανέφερε.

Ο καθηγητής αναφέρθηκε παράλληλα στην κατάσταση των κατοίκων των συγκεκριμένων κτιρίων, σημειώνοντας ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο την ψυχολογική επιβάρυνση που προκαλεί η αβεβαιότητα, αλλά συνδέεται, όπως υποστήριξε, με ένα πραγματικό τεχνικό πρόβλημα.

«Δεν θα μείνω μόνο στο θέμα της αβεβαιότητας, κάθε άνθρωπος που πάει σπίτι του με βαριά καρδιά είναι κόστος. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι ψυχολογικό. Είναι πραγματικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν μπορεί να υπάρξει διαβεβαίωση προς τους κατοίκους σχετικά με την ασφάλεια των κατοικιών τους χωρίς να εξεταστούν τα σχετικά τεχνικά στοιχεία.

«Κανείς δεν μπορεί να διαβεβαιώσει τους ανθρώπους που μένουν σε αυτά τα σπίτια, ότι τα σπίτια είναι ασφαλή», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τα έγγραφα είναι απαραίτητα προκειμένου να προσδιοριστούν οι εργασίες που απαιτούνται.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί από την πλευρά του Μετρό απάντηση στο ζήτημα της πρόσβασης στα συγκεκριμένα στοιχεία.

Η θέση της Αττικό Μετρό

Από την πλευρά της Γραμμής 4, ο υποδιοικητής Κωνσταντίνος Κίτσος υποστήριξε ότι η εικόνα που παρουσιάζεται από τους κατοίκους δεν ανταποκρίνεται στα μέχρι σήμερα δεδομένα.

Όπως ανέφερε, «οι καθιζήσεις είναι μηδέν» και «έχουν σταθεροποιηθεί», αντικρούοντας επί της ουσίας την εικόνα που περιέγραψε ο πραγματογνώμονας του Δήμου.

Παράλληλα, ο κ. Κίτσος σημείωσε ότι οι σχετικές μελέτες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Υποστήριξε επίσης ότι τα στοιχεία που έχουν παραδοθεί από το ΤΕΕ δεν αποτελούν τελικές εκθέσεις, αλλά «ενδιάμεσες πραγματογνωμοσύνες».

Η διαφορά στις τοποθετήσεις αφορά, μεταξύ άλλων, την αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης, τη σημασία των καθιζήσεων και το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι τεχνικές μελέτες και οι σχετικές εκθέσεις.

Η απόφαση του δικαστηρίου για το εάν θα εκδοθεί προσωρινή διαταγή αναμένεται την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου.