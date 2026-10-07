ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Γραμμή 4 Μετρό: Στο Πρωτοδικείο οι καθιζήσεις στα κτίρια στην Κυψέλη – Αύριο 8/10 η απόφαση
Ειδήσεις
15:59 - 07 Οκτ 2026

Γραμμή 4 Μετρό: Στο Πρωτοδικείο οι καθιζήσεις στα κτίρια στην Κυψέλη – Αύριο 8/10 η απόφαση

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Στο Πρωτοδικείο Αθηνών συζητήθηκε η αίτηση για την έκδοση προσωρινής διαταγής που έχουν καταθέσει κάτοικοι κτιρίων τα οποία, όπως υποστηρίζουν, έχουν υποστεί ζημιές, στρεφόμενοι κατά της «Αττικό Μετρό» και της κοινοπραξίας που έχει αναλάβει την κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό.

Οι κάτοικοι ζητούν να τους δοθούν τα τεχνικά στοιχεία, καθώς και οι προκαταρκτικές εκθέσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) σχετικά με τις ζημιές στα κτίριά τους. Όπως υποστηρίζουν, η πρόσβαση στα συγκεκριμένα στοιχεία είναι απαραίτητη προκειμένου να προσδιοριστούν οι απαιτούμενες εργασίες αποκατάστασης.

Υπέρ των κατοίκων παρενέβη στη δικαστική διαδικασία ο Δήμος Αθηναίων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dly0e5aay4w9?integrationId=eexbs1jkg0kofln}

Η θέση του πραγματογνώμονα του Δήμου

Κατά τη συζήτηση της αίτησης κατέθεσε ο Δημήτρης Καλιαμπάκος, καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και πραγματογνώμονας που έχει οριστεί από τον Δήμο Αθηναίων.

Ο κ. Καλιαμπάκος χαρακτήρισε κατεπείγουσα την ανάγκη αποκατάστασης των προβλημάτων, επισημαίνοντας ότι οι καθιζήσεις που έχουν ήδη σημειωθεί, κατά την εκτίμησή του, δεν παύουν να έχουν επιπτώσεις χωρίς την πραγματοποίηση έργων αποκατάστασης.

«Οι καθιζήσεις που έχουν συμβεί δεν ακυρώνονται και οι επιπτώσεις τους δεν αναστέλλονται παρά μόνο όταν γίνουν έργα αποκατάστασης», ανέφερε.

Ο καθηγητής αναφέρθηκε παράλληλα στην κατάσταση των κατοίκων των συγκεκριμένων κτιρίων, σημειώνοντας ότι το ζήτημα δεν αφορά μόνο την ψυχολογική επιβάρυνση που προκαλεί η αβεβαιότητα, αλλά συνδέεται, όπως υποστήριξε, με ένα πραγματικό τεχνικό πρόβλημα.

«Δεν θα μείνω μόνο στο θέμα της αβεβαιότητας, κάθε άνθρωπος που πάει σπίτι του με βαριά καρδιά είναι κόστος. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι ψυχολογικό. Είναι πραγματικό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι δεν μπορεί να υπάρξει διαβεβαίωση προς τους κατοίκους σχετικά με την ασφάλεια των κατοικιών τους χωρίς να εξεταστούν τα σχετικά τεχνικά στοιχεία.

«Κανείς δεν μπορεί να διαβεβαιώσει τους ανθρώπους που μένουν σε αυτά τα σπίτια, ότι τα σπίτια είναι ασφαλή», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τα έγγραφα είναι απαραίτητα προκειμένου να προσδιοριστούν οι εργασίες που απαιτούνται.

Σύμφωνα με τον ίδιο, μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί από την πλευρά του Μετρό απάντηση στο ζήτημα της πρόσβασης στα συγκεκριμένα στοιχεία.

Η θέση της Αττικό Μετρό

Από την πλευρά της Γραμμής 4, ο υποδιοικητής Κωνσταντίνος Κίτσος υποστήριξε ότι η εικόνα που παρουσιάζεται από τους κατοίκους δεν ανταποκρίνεται στα μέχρι σήμερα δεδομένα.

Όπως ανέφερε, «οι καθιζήσεις είναι μηδέν» και «έχουν σταθεροποιηθεί», αντικρούοντας επί της ουσίας την εικόνα που περιέγραψε ο πραγματογνώμονας του Δήμου.

Παράλληλα, ο κ. Κίτσος σημείωσε ότι οι σχετικές μελέτες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Υποστήριξε επίσης ότι τα στοιχεία που έχουν παραδοθεί από το ΤΕΕ δεν αποτελούν τελικές εκθέσεις, αλλά «ενδιάμεσες πραγματογνωμοσύνες».

Η διαφορά στις τοποθετήσεις αφορά, μεταξύ άλλων, την αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης, τη σημασία των καθιζήσεων και το στάδιο στο οποίο βρίσκονται οι τεχνικές μελέτες και οι σχετικές εκθέσεις.

Η απόφαση του δικαστηρίου για το εάν θα εκδοθεί προσωρινή διαταγή αναμένεται την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΗΣΑΠ: Σε κυκλοφορία ο πρώτος πλήρως ανακατασκευασμένος συρμός της γραμμής 1 – Τι αλλάζει
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΗΣΑΠ: Σε κυκλοφορία ο πρώτος πλήρως ανακατασκευασμένος συρμός της γραμμής 1 – Τι αλλάζει

Δούκας: 40.000 οι κλειστές κατοικίες στην Αθήνα παρά τις νομοθετικές πρωτοβουλίες
Πολιτική

Δούκας: 40.000 οι κλειστές κατοικίες στην Αθήνα παρά τις νομοθετικές πρωτοβουλίες

Ουδείς γνωρίζει πότε θα «ξεκολλήσει» ο μετροπόντικας στην Κυψέλη: Ουτοπικός ο στόχος του 2032
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Ουδείς γνωρίζει πότε θα «ξεκολλήσει» ο μετροπόντικας στην Κυψέλη: Ουτοπικός ο στόχος του 2032

Η Εθνική Τράπεζα δωρίζει στον Δήμο Αθηναίων δύο ακίνητα
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Η Εθνική Τράπεζα δωρίζει στον Δήμο Αθηναίων δύο ακίνητα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Σχόλια Αγοράς
07/10/2026 - 17:49

Χρηματιστήριο: «Βουτιά» 2,4% με βαριές απώλειες άνω του 4% στις τράπεζες

Ναυτιλία
07/10/2026 - 17:48

Το Βερολίνο κλείνει τον δρόμο της COSCO προς τη γερμανική ενδοχώρα

Οικονομία
07/10/2026 - 17:47

Πιερρακάκης: €800 δισ. πρόσθετες επενδύσεις χρειάζεται η Ευρώπη – Να συνδέσουμε τις αποταμιεύσεις με τις ευκαιρίες

Ειδήσεις
07/10/2026 - 17:35

Σρέντερ: Με χειροκροτήματα η υποδοχή του σε ρωσικό σούπερ μάρκετ – Νέα θέση στην Hyperglobus

Ειδήσεις
07/10/2026 - 17:31

Λεπέν υπέρ Μπαρντελά: Έχει 1000% την εμπιστοσύνη μου

Ειδήσεις
07/10/2026 - 17:21

Μαμντάνι για 7η Οκτωβρίου: Πρέπει να αρνηθούμε έναν κόσμο που το απαρτχάιντ συνεχίζεται

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
07/10/2026 - 17:17

Παπασταύρου για Κάθετο Διάδρομο: Κυπριακό αέριο μέσω Ελλάδας στην Ευρώπη

Πολιτική
07/10/2026 - 17:05

Τσίπρας για Ρούμπιο στην Πνύκα: Τολμηρή και παρακινδυνευμένη επιλογή της κυβέρνησης

Πολιτική
07/10/2026 - 17:05

Ρούμπιο στην Αθήνα: Ο απόηχος των δηλώσεων με Γεραπετρίτη και Δένδια – Τι είπε για καλώδιο και Γκιλφόιλ

Ειδήσεις
07/10/2026 - 16:57

Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν - Πεζεσκιάν: Στο επίκεντρο η στρατηγική συνεργασία Ρωσίας-Ιράν

Χρηματιστήρια
07/10/2026 - 16:55

Wall: «Βουτιά» 440 μονάδων για Dow – Στο υψηλότερο επίπεδο 24 ετών το 10ετές ομόλογο

Εργασιακά
07/10/2026 - 16:41

Κεραμέως: Νομοσχέδιο για τον καθορισμό ορίων στην παρέμβαση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο ανθρώπινο δυναμικό

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
07/10/2026 - 16:31

Νέο deal στην αγορά έτοιμου φαγητού: Ο Σκλαβενίτης εξαγόρασε το 49% του Φρεσκούλη

Πολιτική
07/10/2026 - 16:24

Τι προβλέπει η συνεργασία των Ενόπλων Δυνάμεων με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα

Ειδήσεις
07/10/2026 - 16:22

ΕΕ: Σκληραίνει τη στάση απέναντι στην Κίνα - Περιορίζει τις εισαγωγές κινεζικών υβριδικών οχημάτων

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
07/10/2026 - 16:21

Αλιείς: «Τελεσίγραφο» στην κυβέρνηση για συνάντηση – Προειδοποιούν με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Αναλύσεις
07/10/2026 - 16:10

DBRS: Οι ελληνικές τράπεζες στην κορυφή της Ευρώπης με 71% μακροπρόθεσμα κρατικά ομόλογα

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
07/10/2026 - 16:01

Σιλβέν Φρανσίσκο χωρίς φίλτρο: Το τηλεφώνημα με τον Ομπράντοβιτς, η διαφορά της EuroLeague και το «sky is not the limit»

Ειδήσεις
07/10/2026 - 15:59

Γραμμή 4 Μετρό: Στο Πρωτοδικείο οι καθιζήσεις στα κτίρια στην Κυψέλη – Αύριο 8/10 η απόφαση

Πολιτική
07/10/2026 - 15:58

Μητσοτάκης: Η Ευρώπη να στηρίξει επιχειρήσεις και πολίτες απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια

Ειδήσεις
07/10/2026 - 15:54

Βανς: Οποιαδήποτε συμφωνία θα απαιτούσε από το Ιράν να μειώσει την ικανότητά του για εμπλουτισμό ουρανίου

Πολιτική
07/10/2026 - 15:49

Ανδρουλάκης: Μπίζνα για τους εργολάβους η πρόταση Μητσοτάκη για το στεγαστικό

Ανεμοδείκτης
07/10/2026 - 15:34

Η σημασία των απαντήσεων που δεν έδωσε ο Ρούμπιο

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
07/10/2026 - 15:32

Allwyn: Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους €150 εκατ.

Ειδήσεις
07/10/2026 - 15:29

Δίκη Τεμπών: Στο νοσοκομείο ο Πάνος Ρούτσι ύστερα από έντονη αδιαθεσία στη δικαστική αίθουσα

Ανακοινώσεις
07/10/2026 - 15:25

Ανδρομέδα: Πότε πληρώνεται το μέρισμα €0,2643 ανά μετοχή

Πολιτική
07/10/2026 - 15:15

Τελεσίγραφο ΣΥΡΙΖΑ στους 12 ανεξάρτητους να επιστρέψουν τις έδρες

Υγεία
07/10/2026 - 15:05

ΠΟΥ: Ερευνά και δεύτερο περιστατικό πνευμονικής πανώλης στο Ιρκούτσκ

Ειδήσεις
07/10/2026 - 14:59

Επικοινωνία Ερντογάν – Πούτιν: Διμερείς σχέσεις και Μαύρη Θάλασσα στο επίκεντρο

Πολιτική
07/10/2026 - 14:46

Δένδιας – Ρούμπιο: Υπεγράφη η συμφωνία για τη συνεργασία Ενόπλων Δυνάμεων και Εθνοφρουράς της Φλόριντα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ