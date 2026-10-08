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Νέα δομή για την ενδυνάμωση των γυναικών στη δυτική Θεσσαλονίκη
Ειδήσεις
17:58 - 08 Οκτ 2026

Νέα δομή για την ενδυνάμωση των γυναικών στη δυτική Θεσσαλονίκη

Reporter.gr Newsroom

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Μια δεύτερη κοινωνική δομή, με αντικείμενο τη στήριξη και την ενδυνάμωση των γυναικών, προγραμματίζει να δημιουργήσει το επόμενο διάστημα ο δήμος Θεσσαλονίκης, ακολουθώντας το μοντέλο του Κέντρου «Υπατία», που λειτουργεί εδώ και δύο χρόνια στην οδό Πέτρου Συνδίκα.  

Την πρόθεση αυτή γνωστοποίησε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, διευκρινίζοντας ότι και η νέα δομή θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με την ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ, με τη διαφορά ότι θα εγκατασταθεί στη δυτική πλευρά της πόλης.

Η απόφαση για τη δημιουργία και δεύτερου Κέντρου συνδέεται με τις αυξημένες ανάγκες που έχουν καταγραφεί για την υποστήριξη των γυναικών. «Τα στατιστικά του πρώτου Κέντρου «μιλούν» για εκατοντάδες περιστατικά αντιμετώπισης πολλών θεμάτων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες», είπε χαρακτηριστικά ο κ.Αγγελούδης και πρόσθεσε: «Πήγε τόσο καλά η πρώτη προσπάθεια που τώρα είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε τη δεύτερη δομή για την ενδυνάμωση των γυναικών, αυτή τη φορά προς τα δυτικά. Βρισκόμαστε στη διαδικασία αναζήτησης κατάλληλου χώρου».

«Second Act»: Στο επίκεντρο γυναίκες ηλικίας 40-59 ετών

Η σχετική ανακοίνωση έγινε από τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης το μεσημέρι, στο πλαίσιο της παρουσίασης της νέας πρωτοβουλίας της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Second Act». Πρόκειται για μια δράση που απευθύνεται σε γυναίκες ηλικίας 40 έως 59 ετών, με στόχο να τις στηρίζει, να τις βοηθά και να τις ενθαρρύνει να αντιμετωπίζουν τους φόβους τους και να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στους διαφορετικούς ρόλους που καλούνται να αναλάβουν στην κοινωνία.

Την πρωτοβουλία για τη δημιουργία της συγκεκριμένης δράσης ανέλαβαν ο σύμβουλος επικοινωνίας Γιάννης Παπαδημητρίου, η δημοσιογράφος Χριστίνα Κανατάκη και ο οικονομολόγος Γιάννης Καλαϊτζίδης.

«Υπάρχουν διάφορες οργανώσεις και δικτυώσεις για την εκπροσώπηση των γυναικών. Αυτό που κάνουμε είναι εντελώς διαφορετικό», είπε αρχικά ο κ. Παπαδημητρίου, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε παρουσία της αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Πολιτικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Μελίνας Δερμεντζόπουλου, καθώς και αντιδημάρχων Κοινωνικής Πολιτικής από δήμους του νομού Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η παραγωγή εκπομπών για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσα από τις οποίες θα παρουσιάζονται προσωπικές ιστορίες γυναικών και θα εξετάζονται ζητήματα που σχετίζονται με την ευεξία και την ψυχική υγεία. Παράλληλα, θα πραγματοποιούνται ημερίδες και επισκέψεις στην επαρχία, με σκοπό την ενημέρωση, την ενδυνάμωση και την παροχή στήριξης σε γυναίκες που κατοικούν μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα.

«Είναι σημαντικό στη σημερινή κοινωνία να έχεις δυνατές και χαρούμενες γυναίκες», είπε από την πλευρά της η αντιπεριφερειάρχης κ. Δερμεντζοπούλου, κατά την παρουσίαση της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας.

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