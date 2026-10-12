Απάτη στον ΕΦΚΑ: Στη φυλακή ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης η σύζυγός του και άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους ενώπιον των δικαστικών αρχών για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να προκάλεσε ζημία εκατομμυρίων ευρώ στο Δημόσιο.

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμη, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ένας λογιστής και άλλα δύο άτομα, τα οποία φέρονται να λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι». Παράλληλα, την κράτηση γυναίκας με καταγωγή από τη Ρουμανία αποφάσισαν οι αρμόδιες αρχές, καθώς σε βάρος της εκκρεμεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για άλλη υπόθεση.

Οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι, με την επιβολή κατά περίπτωση περιοριστικών όρων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, η υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και η καταβολή χρηματικής εγγύησης, ύψους από 4.000 έως 8.000 ευρώ.

Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ παρέμεινε στο ανακριτικό γραφείο για σχεδόν τρεις ώρες και αρνήθηκε την εμπλοκή του, κάνοντας λόγο για χρέη εταιριών και όχι για απάτη.

Σύμφωνα με τον συνήγορο του Φίλιππου Καμπούρη, τα εταιρικά χρέη προς ασφαλιστικούς φορείς και το Δημόσιο, διογκώθηκαν εξαιτίας λογιστικού λάθους.

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Μετά τον Φίλιππο Καμπούρη, απολογήθηκε για περίπου μία ώρα η σύζυγός του και σύμφωνα με πληροφορίες ισχυρίστηκε ότι η σχέση της με τις επιχειρήσεις «περιοριζόταν στην πραγματική παροχή εργασίας με καθήκοντα γραμματειακής και οργανωτικής υποστήριξης, εποπτείας προσωπικού και εξυπηρέτησης πελατών».

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