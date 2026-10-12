ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Πόρισμα για τη Γκράβα: Δεν εντοπίστηκε διαρροή αερίου στους χώρους του σχολικού συγκροτήματος
Ειδήσεις
10:53 - 12 Οκτ 2026

Πόρισμα για τη Γκράβα: Δεν εντοπίστηκε διαρροή αερίου στους χώρους του σχολικού συγκροτήματος

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Το πόρισμα των ελέγχων για την έντονη οσμή αερίου που γίνεται αισθητή εδώ και ημέρες στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας έδωσε σήμερα (12/10) στη δημοσιότητα ο Δήμος Αθηναίων, χωρίς ωστόσο να προκύπτουν σαφή συμπεράσματα για την προέλευσή της.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του δευτερογενούς ελέγχου, ο οποίος ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής, δεν εντοπίστηκε διαρροή αερίου στους χώρους του σχολικού συγκροτήματος.

Παρά το γεγονός ότι δεν διαπιστώθηκε διαρροή, η αιτία της έντονης οσμής εξακολουθεί να παραμένει άγνωστη. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Αθηναίων ζητά τη διενέργεια πρόσθετων ελέγχων από τα αρμόδια υπουργεία, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του περιστατικού.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος υπογραμμίζει ότι από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκε για την οσμή αερίου κινητοποιήθηκε και προχώρησε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Όπως προκύπτει από την ενημέρωση της εταιρείας που ανέλαβε τον δευτερογενή έλεγχο, δεν διαπιστώθηκε διαρροή στο σχολικό συγκρότημα.

Παράλληλα, η δημοτική αρχή επισημαίνει ότι θα συνεχίσει τις προβλεπόμενες ενέργειες, τονίζοντας την ανάγκη να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με την προέλευση της οσμής.

Στο πλαίσιο αυτό, απευθύνει εκ νέου έκκληση προς το υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) για τη διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων. Ταυτόχρονα, ζητά από το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να εξακριβωθεί η αιτία του περιστατικού.

Εν τω μεταξύ, κλειστές θα παραμείνουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες που λειτουργούν στο συγκρότημα της Γκράβας. Περίπου 4.000 μαθητές θα παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους μέσω τηλεκπαίδευσης, έως ότου υπάρξει περαιτέρω ενημέρωση για την υπόθεση.

Τελευταία τροποποίηση στις 12/10/2026 - 10:58
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Παραμένει κλειστό το σχολικό συγκρότημα Γκράβας - Αιχμές Δούκα για το υπουργείο Παιδείας
Ειδήσεις

Παραμένει κλειστό το σχολικό συγκρότημα Γκράβας - Αιχμές Δούκα για το υπουργείο Παιδείας

Δούκας: Δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξει η Γκράβα αν υπάρχει έστω και 1 τοις χιλίοις κίνδυνος
Αυτοδιοίκηση

Δούκας: Δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξει η Γκράβα αν υπάρχει έστω και 1 τοις χιλίοις κίνδυνος

Γκράβα: Αναστέλλεται η λειτουργία των σχολείων την Παρασκευή (9/10) – Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα
Αυτοδιοίκηση

Γκράβα: Αναστέλλεται η λειτουργία των σχολείων την Παρασκευή (9/10) – Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα

Γραμμή 4 Μετρό: Στο Πρωτοδικείο οι καθιζήσεις στα κτίρια στην Κυψέλη – Αύριο 8/10 η απόφαση
Ειδήσεις

Γραμμή 4 Μετρό: Στο Πρωτοδικείο οι καθιζήσεις στα κτίρια στην Κυψέλη – Αύριο 8/10 η απόφαση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
12/10/2026 - 11:30

Νέοι κυβερνητικοί τριγμοί στη Γερμανία – Παραιτήθηκε με αιχμές η υπουργός Εργασίας

Ναυτιλία
12/10/2026 - 11:19

Διαφωνούν οι Έλληνες εφοπλιστών για τις ακριβές αγορές πλοίων και το ρίσκο της επέκτασης

Ειδήσεις
12/10/2026 - 11:09

ΕΕ: Θέτει ετήσιο πλαφόν στις εισαγωγές κινεζικών υβριδικών αυτοκινήτων

Ναυτιλία
12/10/2026 - 10:58

Στενά του Ορμούζ: Νέο πλήγμα από άγνωστο βλήμα σε δεξαμενόπλοιο

Χρηματιστήρια
12/10/2026 - 10:54

Η «ενεργειακή εκεχειρία» Τραμπ φρενάρει το πετρέλαιο και στηρίζει τις ευρωαγορές

Ειδήσεις
12/10/2026 - 10:53

Πόρισμα για τη Γκράβα: Δεν εντοπίστηκε διαρροή αερίου στους χώρους του σχολικού συγκροτήματος

Ειδήσεις
12/10/2026 - 10:38

ΕΟΠΑΕ: Νέα καταγγελία για αυθαίρετες και εκδικητικές μετακινήσεις εργαζομένων σε Δομές Απεξάρτησης  

ΜΕΤΑΛΛΑ
12/10/2026 - 10:34

Σκουριές: Το μεταλλείο χαρακτηρίζεται Στρατηγικό Έργο βάσει του Κανονισμού της ΕΕ για τις Κρίσιμες Πρώτες Ύλες

Χρηματιστήρια
12/10/2026 - 10:27

Ασία: Σημαντικές απώλειες για τον Kospi με τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή να παραμένει στο επίκεντρο

Πολιτική
12/10/2026 - 10:10

Αποστολάκη: 1,3 εκατ. πολίτες απέχουν πάνω από 5 χλμ. από ΑΤΜ

Ειδήσεις
12/10/2026 - 10:09

Τρίζει η καρέκλα της Κίμπερλι Γκιλφόιλ - Ο Τραμπ της δείχνει την έξοδο

Αναλύσεις
12/10/2026 - 10:03

ΧΑ: Αναγκαία η ανάκτηση των 2650 μονάδων για το ΓΔ

Πολιτική
12/10/2026 - 10:02

Ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο συνέδριο των Βιοτεχνικών Επιμελητηρίων - Δείτε live

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
12/10/2026 - 09:53

Έλληνες αλιείς: Όσα ψάρια και να βγάλουμε, δεν μπορούμε να καλύψουμε το κόστος του πετρελαίου

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
12/10/2026 - 09:49

Ούζο Βαρβαγιάννη: Πώς το Μουσείο Βαρβαγιάννη αναδεικνύει ένα εμβληματικό προϊόν

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
12/10/2026 - 09:49

Μεγάλα έργα υποδομής: Ο καθοριστικός ρόλος της ποιότητας, της ασφάλειας και της πιστοποίησης

Το σκίτσο του ΚΥΡ
12/10/2026 - 09:46

Λογαριασμός με καθυστέρηση

Magazino
12/10/2026 - 09:44

Διήμερο αφιέρωμα στη Μελίνα Μερκούρη στις 17 & 18 Οκτωβρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα»

Εργασιακά
12/10/2026 - 09:41

Επεκτείνεται περαιτέρω η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας σε 500.000 εργαζόμενους

Οικονομία
12/10/2026 - 09:40

Μαρκόπουλος: Έρχεται ρύθμιση για ενίσχυση των πρατηριούχων με voucher έως €3.000

Επιχειρήσεις
12/10/2026 - 09:34

Η Polyplast LTD ενισχύει τη βιώσιμη παραγωγή με νέα επένδυση στην ανακύκλωση εύφλεκτων υλικών

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12/10/2026 - 09:26

Ρεύμα: Τι αλλάζει σε παρόχους, τιμολόγια και λογαριασμούς 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
12/10/2026 - 09:23

Metlen, Thales Alenia Space και Thales Hellas: Μαζί στο αμυντικό διαστημικό «αύριο» της Ελλάδας

Οικονομία
12/10/2026 - 08:50

€2,48 εκατ. για την ανέγερση Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) Ατόμων με Αναπηρίες στη Φλώρινα

Ειδήσεις
12/10/2026 - 08:41

Απάτη στον ΕΦΚΑ: Στη φυλακή ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι

Οικονομία
12/10/2026 - 08:33

Πετρέλαιο θέρμανσης: Τρία σενάρια για την τιμή εκκίνησης - Αβεβαιότητα για φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα

Οικονομία
12/10/2026 - 08:16

Ακρίβεια: Τέσσερις εστίες πληθωριστικών πιέσεων - H ενεργειακή κρίση περνά στο κόστος ζωής

Οικονομία
12/10/2026 - 07:44

Eurostat: Νέα αρνητική πρωτιά της Ελλάδας - Τα μισά νοικοκυριά δεν μπορούν να καλύψουν μια έκτακτη οικονομική δαπάνη

Εργασιακά
12/10/2026 - 07:32

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Magazino
11/10/2026 - 22:11

Σταμάτης Φασουλής: Έζησα τη ζωή όσο κανείς. Πολλές φορές, παραστράτησα για να τη ζήσω

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ