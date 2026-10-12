Πόρισμα για τη Γκράβα: Δεν εντοπίστηκε διαρροή αερίου στους χώρους του σχολικού συγκροτήματος

Το πόρισμα των ελέγχων για την έντονη οσμή αερίου που γίνεται αισθητή εδώ και ημέρες στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας έδωσε σήμερα (12/10) στη δημοσιότητα ο Δήμος Αθηναίων, χωρίς ωστόσο να προκύπτουν σαφή συμπεράσματα για την προέλευσή της.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα του δευτερογενούς ελέγχου, ο οποίος ολοκληρώθηκε το βράδυ της Κυριακής, δεν εντοπίστηκε διαρροή αερίου στους χώρους του σχολικού συγκροτήματος.

Παρά το γεγονός ότι δεν διαπιστώθηκε διαρροή, η αιτία της έντονης οσμής εξακολουθεί να παραμένει άγνωστη. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Αθηναίων ζητά τη διενέργεια πρόσθετων ελέγχων από τα αρμόδια υπουργεία, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του περιστατικού.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος υπογραμμίζει ότι από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκε για την οσμή αερίου κινητοποιήθηκε και προχώρησε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Όπως προκύπτει από την ενημέρωση της εταιρείας που ανέλαβε τον δευτερογενή έλεγχο, δεν διαπιστώθηκε διαρροή στο σχολικό συγκρότημα.

Παράλληλα, η δημοτική αρχή επισημαίνει ότι θα συνεχίσει τις προβλεπόμενες ενέργειες, τονίζοντας την ανάγκη να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις σχετικά με την προέλευση της οσμής.

Στο πλαίσιο αυτό, απευθύνει εκ νέου έκκληση προς το υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) για τη διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων. Ταυτόχρονα, ζητά από το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, ώστε να εξακριβωθεί η αιτία του περιστατικού.

Εν τω μεταξύ, κλειστές θα παραμείνουν και σήμερα οι σχολικές μονάδες που λειτουργούν στο συγκρότημα της Γκράβας. Περίπου 4.000 μαθητές θα παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους μέσω τηλεκπαίδευσης, έως ότου υπάρξει περαιτέρω ενημέρωση για την υπόθεση.