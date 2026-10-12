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Δακτύλιος Αθήνας: Σε ισχύ από σήμερα τα μέτρα κυκλοφορίας - Ποια οχήματα εξαιρούνται
Ειδήσεις
15:02 - 12 Οκτ 2026

Δακτύλιος Αθήνας: Σε ισχύ από σήμερα τα μέτρα κυκλοφορίας - Ποια οχήματα εξαιρούνται

Reporter.gr Newsroom

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Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα, Δευτέρα (12/10), ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας, με τα περιοριστικά μέτρα κυκλοφορίας να παραμένουν σε ισχύ έως και την Παρασκευή 23 Ιουλίου 2027.

Οι περιορισμοί αφορούν την κυκλοφορία των οχημάτων εντός του Μικρού Δακτυλίου, ενώ εξαιρούνται οι λεωφόροι και οι οδοί που οριοθετούν την περιοχή, στις οποίες τα μέτρα δεν εφαρμόζονται.

Ποια είναι τα όρια του Μικρού Δακτυλίου

Ο Μικρός Δακτύλιος περικλείεται από τις ακόλουθες λεωφόρους και οδούς:
Λεωφόρος Αλεξάνδρας – Ζαχάρωφ – Λεωφόρος Μεσογείων – Φειδιππίδου – Μιχαλακοπούλου – Σπύρου Μερκούρη – Βρυάξιδος – Υμηττού – Ηλία Ηλιού – Αμβροσίου Φραντζή – Λεωφόρος Ανδρέα Συγγρού – Χαμοστέρνας – Πειραιώς – Ιερά Οδός – Λεωφόρος Κωνσταντινουπόλεως – Αχιλλέως – Πλατεία Καραϊσκάκη – Καρόλου – Μάρνη – 28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) – Λεωφόρος Αλεξάνδρας.

Σημειώνεται ότι στις συγκεκριμένες οδούς και λεωφόρους που αποτελούν τα όρια του Μικρού Δακτυλίου δεν ισχύουν οι περιορισμοί κυκλοφορίας.

Πώς εφαρμόζεται το μέτρο – Το ωράριο και οι ημέρες ισχύος

Εντός του Μικρού Δακτυλίου επιτρέπεται η εκ περιτροπής κυκλοφορία των επιβατικών Ι.Χ. αυτοκινήτων, καθώς και των φορτηγών ιδιωτικής χρήσης με μέγιστη αποδεκτή μάζα φορτωμένου οχήματος έως 2,2 τόνους. Η κυκλοφορία καθορίζεται με βάση το τελευταίο ψηφίο της πινακίδας κυκλοφορίας, σύμφωνα με το σύστημα των μονών και ζυγών αριθμών.

Τα περιοριστικά μέτρα εφαρμόζονται τις ακόλουθες ημέρες και ώρες:
- Δευτέρα έως Πέμπτη: Από τις 07:00 έως τις 20:00.
- Παρασκευή: Από τις 07:00 έως τις 15:00.
Αντίθετα, ο Δακτύλιος δεν ισχύει τα Σάββατα, τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες, καθώς και τις ημέρες κατά τις οποίες πραγματοποιείται απεργία από τους εργαζομένους σε όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Οι παραβάτες των περιορισμών κυκλοφορίας τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 55 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως προβλέπεται στον νόμο 5209/2025 (Α΄ 100).

Ποια οχήματα εξαιρούνται από τον Δακτύλιο

Ορισμένες κατηγορίες οχημάτων εξαιρούνται από τους περιορισμούς και μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα εντός του Μικρού Δακτυλίου. Για άλλες κατηγορίες απαιτείται η έκδοση ειδικής άδειας από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Δ.Ο.Υ./161393 της 9ης Οκτωβρίου 2026, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6130, τεύχος Β΄.

Ειδικότερα, από τους περιορισμούς εξαιρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες:
- Ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα: Αυτοκίνητα που είναι εκ κατασκευής αμιγώς ηλεκτρικά ή υβριδικά ηλεκτρικά, καθώς και οχήματα που κινούνται με φυσικό αέριο ή υγραέριο.
- Οχήματα προδιαγραφών EURO 6 με χαμηλές εκπομπές CO₂, ταξινομημένα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020: Αυτοκίνητα EURO 6, εκτός των παραπάνω τεχνολογιών κίνησης, με εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κάτω από 120 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο, βάσει της τιμής συνδυασμένου κύκλου μέτρησης NEDC (Νέος Ευρωπαϊκός Κύκλος Οδήγησης), τα οποία ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2020.
- Οχήματα προδιαγραφών EURO 6 με χαμηλές εκπομπές CO₂, ταξινομημένα από την 1η Ιανουαρίου 2021 και μετά: Αυτοκίνητα EURO 6, εκτός των παραπάνω τεχνολογιών κίνησης, με εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κάτω από 145 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο, βάσει της παγκοσμίως εναρμονισμένης διαδικασίας δοκιμής ελαφρών οχημάτων WLTP, τα οποία ταξινομήθηκαν για πρώτη φορά σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την 1η Ιανουαρίου 2021 και εφεξής.

Οι ιδιοκτήτες των οχημάτων που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια μπορούν να εκδώσουν ηλεκτρονικά το ειδικό σήμα ελεύθερης κυκλοφορίας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr). Το σήμα μπορεί να εκτυπωθεί σε χαρτί ή να αποθηκευτεί σε κινητό τηλέφωνο και να επιδεικνύεται σε ηλεκτρονική μορφή.

Τι ισχύει για τους μόνιμους κατοίκους του Μικρού Δακτυλίου

Για τους μόνιμους κατοίκους που διαμένουν εντός του Μικρού Δακτυλίου προβλέπονται ειδικές ζώνες εισόδου και εξόδου, ενώ χορηγείται ειδική κάρτα από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.

Πού και πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις για ειδικές άδειες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για την έκδοση ειδικών αδειών κυκλοφορίας από Δευτέρα έως Παρασκευή, κατά τις ώρες 08:00–14:00, στη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, στη διεύθυνση:
Θ. Δηλιγιάννη 24-26, 5ος όροφος
- Τηλέφωνο: 210-5284011
- Ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Μαζί με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ανά περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν φωτοαντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων:
1. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος.
2. Άδεια ικανότητας οδήγησης των οδηγών.
3. Ισχύον δελτίο τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ).
4. Ισχύον ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

Τέλος, οι ειδικές άδειες κυκλοφορίας στον Μικρό Δακτύλιο που είχαν εκδοθεί από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής για τις περιόδους 2023-2024, 2024-2025 και 2025-2026 εξακολουθούν να ισχύουν.

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