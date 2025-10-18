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Δακτύλιος: Σε ισχύ από τη Δευτέρα 20/10 – Ώρες και εξαιρέσεις
Ειδήσεις
12:58 - 18 Οκτ 2025

Δακτύλιος: Σε ισχύ από τη Δευτέρα 20/10 – Ώρες και εξαιρέσεις

Reporter.gr Newsroom
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Σε εφαρμογή τίθεται ξανά ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας από τη Δευτέρα (20/10), σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή (17/10).  

Τα μέτρα θα ισχύουν από τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου μέχρι και τις 10 Ιουλίου, ενώ οι παλιές άδειες κυκλοφορίας εντός του Δακτυλίου, που είχαν εκδοθεί για τις περιόδους 2023-2024 και 2024-2025, παραμένουν σε ισχύ και για τη φετινή περίοδο.

Πού εφαρμόζεται

Ο Δακτύλιος εφαρμόζεται στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας, που περικλείεται από τις εξής οδούς και λεωφόρους:

Λεωφόρος Αλεξάνδρας, Ζαχάρωφ, Μεσογείων, Φειδιππίδου, Μιχαλακοπούλου, Σπύρου Μερκούρη, Βρυάξιδος, Υμηττού, Ηλία Ηλιού, Ανδρέα Φραντζή, Συγγρού, Χαμοστέρνας, Πειραιώς, Ιερά Οδός, Κωνσταντινουπόλεως, Αχιλλέως, Πλατεία Καραϊσκάκη, Καρόλου, Μάρνη, Πατησίων (28ης Οκτωβρίου) και Λεωφόρος Αλεξάνδρας.

Ωράριο και ημέρες

  • Δευτέρα έως Πέμπτη: 07:00 – 20:00
  • Παρασκευή: 07:00 – 15:00
  • Δεν ισχύει τα Σάββατα, τις Κυριακές, τις επίσημες αργίες, καθώς και σε ημέρες που τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς απεργούν.

Για τα ΙΧ και φορτηγά ιδιωτικής χρήσης μέχρι 2,2 τόνους επιτρέπεται η εκ περιτροπής κυκλοφορία με βάση το μονό ή ζυγό τελευταίο ψηφίο πινακίδας.

Εξαιρέσεις

Απαλλαγμένα από τα μέτρα είναι τα οχήματα που διαθέτουν ειδική άδεια από τη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής, σύμφωνα με την ΚΥΑ 195948 (ΦΕΚ Β’ 5627/10.10.2024).

Οι ιδιοκτήτες αυτών των οχημάτων μπορούν να εκδώσουν ειδικό σήμα κυκλοφορίας μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα gov.gr, είτε σε έντυπη μορφή είτε ηλεκτρονικά.

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