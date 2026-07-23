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Αθήνα: Φεύγει ο Δακτύλιος, επιστρέφει η ελεύθερη κυκλοφορία από 25/7
Ειδήσεις
08:04 - 23 Ιουλ 2026

Αθήνα: Φεύγει ο Δακτύλιος, επιστρέφει η ελεύθερη κυκλοφορία από 25/7

Reporter.gr Newsroom
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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ολοκλήρωση της φετινής περιόδου εφαρμογής του Δακτυλίου στο κέντρο της Αθήνας, καθώς το μέτρο αναστέλλεται ενόψει της θερινής περιόδου και της μειωμένης κυκλοφοριακής επιβάρυνσης στην πρωτεύουσα.  

Ο Δακτύλιος, ο οποίος τέθηκε σε ισχύ από τις 20 Οκτωβρίου, θα παραμείνει ενεργός έως και την Παρασκευή 24 Ιουλίου. Από την επόμενη ημέρα, οι περιορισμοί στην κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας παύουν να εφαρμόζονται και η μετακίνηση θα γίνεται χωρίς το σύστημα εναλλάξ κυκλοφορίας βάσει του τελευταίου ψηφίου της πινακίδας.

Έτσι, καθ' όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, οι οδηγοί επιβατικών Ι.Χ. και ελαφρών φορτηγών θα μπορούν να κινούνται ελεύθερα εντός του μικρού Δακτυλίου, χωρίς τους περιορισμούς που ισχύουν κατά τους υπόλοιπους μήνες του έτους.

Πώς λειτουργεί μέχρι την αναστολή του μέτρου

Μέχρι και τις 24 Ιουλίου, συνεχίζει να εφαρμόζεται το σύστημα των μονών και ζυγών πινακίδων. Συγκεκριμένα:

Τα οχήματα με αριθμό κυκλοφορίας που λήγει σε 0, 2, 4, 6 και 8 μπορούν να κινούνται τις ζυγές ημερομηνίες.

Τα οχήματα με αριθμό κυκλοφορίας που λήγει σε 1, 3, 5, 7 και 9 μπορούν να κινούνται τις μονές ημερομηνίες.

Ο περιορισμός αφορά την είσοδο και κυκλοφορία οχημάτων εντός των ορίων του Μικρού Δακτυλίου, ο οποίος περιλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος του κεντρικού τομέα της Αθήνας.

Οι περιοχές που καλύπτει ο Μικρός Δακτύλιος

Τα όρια του Δακτυλίου καθορίζονται από βασικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας, όπως: η λεωφόρος Αλεξάνδρας, η λεωφόρος Μεσογείων, η λεωφόρος Συγγρού, η οδός Πειραιώς, η οδός Κωνσταντινουπόλεως, καθώς και άλλοι κεντρικοί δρόμοι που περικλείουν την περιοχή του ιστορικού και εμπορικού κέντρου.

Οι οριακές λεωφόροι του Δακτυλίου δεν υπόκεινται στους περιορισμούς. Αυτό σημαίνει ότι οι οδηγοί που κινούνται αποκλειστικά πάνω σε αυτές τις οδικές αρτηρίες μπορούν να συνεχίσουν την πορεία τους χωρίς να επηρεάζονται από το μέτρο.

Το μέτρο εφαρμόζεται μόνο τις εργάσιμες ημέρες και συγκεκριμένα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Δεν ισχύει: τα Σαββατοκύριακα, τις επίσημες αργίες, τις ημέρες κατά τις οποίες πραγματοποιείται καθολική απεργία στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Πότε αναμένεται να επανέλθει ο Δακτύλιος

Η επαναφορά του Δακτυλίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο, με την έναρξη της νέας περιόδου εφαρμογής του μέτρου, όπως συμβαίνει κάθε χρόνο με στόχο τη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στο κέντρο της πρωτεύουσας.

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