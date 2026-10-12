70 χρόνια Ίδρυμα Ευγενίδου: Νέο πρόγραμμα γεμάτο επιστήμη, τεχνολογία και ανακαλύψεις

Εδώ και 70 χρόνια, το Ίδρυμα Ευγενίδου υπηρετεί με συνέπεια έναν σκοπό που παραμένει πάντα επίκαιρος: να φέρνει τη γνώση, την επιστήμη και την τεχνολογία πιο κοντά στους νέους ανθρώπους και την κοινωνία.

Από την εξερεύνηση του διάστηματος και τα μυστικά του ανθρώπινου σώματος μέχρι τους σεισμούς και τα ηφαίστεια, και από τα μεγάλα ορόσημα της επιστημονικής σκέψης μέχρι τον προγραμματισμό, τα video games, τα drones και την Τεχνητή Νοημοσύνη, το νέο πρόγραμμα του Ιδρύματος Ευγενίδου μετατρέπει την επιστήμη και την τεχνολογία σε εμπειρία.

Νέα πλανηταριακή παράσταση: «3-2-1 Εκτόξευση!»

Πόσο δύσκολο είναι τελικά να φτάσει κανείς στο Διάστημα;

Η νέα πλανηταριακή παράσταση «3-2-1 Εκτόξευση!» μάς συστήνει τον Ίλον, ένα ιδιοφυές αλλά υποτιμημένο χάμστερ-επιστήμονα που ζει σε μια μάντρα παλιοσίδερων. Όταν μια μυστηριώδης πτώση δημιουργεί έναν κρατήρα στον κήπο του και μέσα σε αυτόν ανακαλύπτει ένα κατεστραμμένο ρομπότ, ξεκινά μια απρόσμενη περιπέτεια με έναν και μόνο στόχο: να βοηθήσει το ρομπότ να επιστρέψει εγκαίρως στο διαστημόπλοιό του.

Μια ιστορία γεμάτη χιούμορ και συγκίνηση, που μιλά για την επιμονή, την επίλυση προβλημάτων και την επιστημονική σκέψη μέσα από εντυπωσιακά κινηματογραφικά γραφικά.

Ανακαλύψτε το πλούσιο πρόγραμμα των 12+ πλανηταριακων παραστάσεων και ταξιδέψτε στα μυστήρια του Σύμπαντος μέσα από μοναδικές οπτικοακουστικές εμπειρίες στο Νέο Ψηφιακό Πλανητάριο του Ιδρύματος Ευγενίδου.

Δείτε όλες τις παραστάσεις και περισσότερες πληροφορίες:

Πλανητάριο Ιδρύματος Ευγενίδου

Νέα Science Shows στο Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας: Η επιστήμη ζωντανεύει μπροστά μας

Στο Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας, η επιστήμη παύει να απαντά μόνο στη θεωρία και μετατρέπεται σε πείραμα, παρατήρηση και βιωματική εμπειρία.

Στο νέο Science Show «Μικροί Επιστήμονες: Οι απίθανες περιπέτειες της καρδιάς και του εγκεφάλου», παιδιά από 8 ετών ανακαλύπτουν πώς λειτουργεί το ανθρώπινο σώμα: πώς χτυπά η καρδιά, πώς ταξιδεύει το αίμα, τι κρύβεται στον κόσμο των κυττάρων και πώς ο εγκέφαλος, το νευρικό σύστημα και οι αισθήσεις συνεργάζονται αδιάκοπα.

Στους «Μικρούς Επιστήμονες: Σεισμοί και Ηφαίστεια» το ενδιαφέρον στρέφεται στις δυνάμεις που διαμορφώνουν τον πλανήτη μας. Μέσα από πειράματα και δραστηριότητες, οι συμμετέχοντες μελετούν τους σεισμούς, τα σεισμικά κύματα, τις αντισεισμικές κατασκευές, τα τσουνάμι και τη δύναμη των ηφαιστείων.

Για μεγαλύτερες ηλικίες, η διαδραστική παράσταση «Ορόσημα στην Εξέλιξη της Επιστήμης» ακολουθεί ένα μοναδικό ταξίδι: την ίδια την πορεία της επιστημονικής σκέψης. Από τους πρώτους Έλληνες φυσικούς φιλοσόφους και τα πειράματα του Γαλιλαίου μέχρι το μικροσκόπιο, τη γέννηση της σύγχρονης Χημείας και τις ανακαλύψεις γύρω από τον ηλεκτρισμό και τον μαγνητισμό.

Παράλληλα, στη μεγαλύτερη διαδραστική Έκθεση Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Ελλάδα, οι επισκέπτες περνούν από την απλή παρακολούθηση στην ενεργή συμμετοχή. Σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο δύο επιπέδων, 57 διαδραστικά εκθέματα, το Ίδρυμα Ευγενίδου προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να αγγίξουν, να δοκιμάσουν και να πειραματιστούν, να παίξουν με το φως και τον ήχο, να παρακολουθήσουν αστραπές να δημιουργούνται μπροστά τους, να εξερευνήσουν τον κόσμο του DNA και του μικροσκοπίου, να λύσουν γρίφους, να χειριστούν και να προγραμματίσουν ρομπότ. Από τη Φυσική, τη Χημεία και τη Βιολογία μέχρι τα Μαθηματικά, την Πληροφορική και τη Ρομποτική, η επιστημονική γνώση μετατρέπεται σε μια συναρπαστική εμπειρία ανακάλυψης και παιχνιδιού.