Καιρός: Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο της ΕΜΥ - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από πλημμύρες

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Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία επικαιροποίησε το πρωί της Τρίτης (13/10) το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού, με τη μεγαλύτερη ανησυχία να επικεντρώνεται στη Μαγνησία, τις Σποράδες και την Εύβοια, όπου προβλέπονται βροχές μεγάλης έντασης και διάρκειας. Στην Αττική οι ισχυρότερες καταιγίδες αναμένονται από αργά το απόγευμα, ενώ στο Αιγαίο οι βορειοανατολικοί άνεμοι ενδέχεται να φτάσουν πρόσκαιρα ακόμη και τα 10 μποφόρ.

Αναλυτικά η ΕΜΥ αναφέρει:

Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται σήμερα Τρίτη (13-10-2026) και αύριο Τετάρτη (14-10-2026) με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές, κυρίως θαλάσσιες και παραθαλάσσιες, όπου πιθανόν να συνοδεύονται και από τοπικές χαλαζοπτώσεις. Παράλληλα προβλέπονται τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο βόρειο Αιγαίο από το βράδυ της Τρίτης (13-10-2026).

Πιο συγκεκριμένα,

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Α. Σήμερα Τρίτη (13-10-2026)

α) Στα νησιά του Ιονίου (Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ζάκυνθος), τη δυτική Στερεά και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα.

β) Στη Χαλκιδική από το μεσημέρι.

γ) Στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) και την Εύβοια από τις απογευματινές ώρες.

Επισημαίνεται ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια.

δ) Πρόσκαιρα στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, την ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και τις Κυκλάδες (κυρίως τα δυτικά και βόρεια τμήματα) από αργά το απόγευμα έως αργά τη νύχτα.

ε) Στα Δωδεκάνησα από αργά τη νύχτα.

στ) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) από τις βραδινές ώρες.

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Β. Αύριο Τετάρτη (14-10-2026)

α) Στη Χαλκιδική έως τις πρωινές ώρες.

β) Στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία (ν. Μαγνησίας) και την Εύβοια έως το απόγευμα. Επισημαίνεται ότι στις περιοχές αυτές τα φαινόμενα θα έχουν ένταση και διάρκεια.

γ) Στα Δωδεκάνησα έως το απόγευμα.

δ) Στην Κρήτη (κυρίως ν. Χανίων, ν. Ρεθύμνου) έως αργά τη νύχτα.

2. Τοπικά πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 με 9 και πρόσκαιρα τοπικά έως 10 μποφόρ θα πνέουν αρχικά στο βόρειο Αιγαίο και βαθμιαία και στο κεντρικό, από το βράδυ της Τρίτης έως αργά τη νύχτα της Τετάρτης.