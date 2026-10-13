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Κακοκαιρία: «Λουκέτο» σε σχολεία και σχολές ΔΥΠΑ σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Εύβοια και Σποράδες την Τετάρτη 14/10
Ειδήσεις
22:30 - 13 Οκτ 2026

Κακοκαιρία: «Λουκέτο» σε σχολεία και σχολές ΔΥΠΑ σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, Εύβοια και Σποράδες την Τετάρτη 14/10

Reporter.gr Newsroom

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Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκεται μεγάλο μέρος της χώρας ενόψει της κακοκαιρίας που αναμένεται να φέρει έντονα καιρικά φαινόμενα, με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να έχει θέσει περιοχές, μεταξύ των οποίων η Αττική και το Νότιο Αιγαίο, σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code».

Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για την προστασία μαθητών και εκπαιδευτικών, αποφασίστηκε η αναστολή της λειτουργίας σχολικών μονάδων την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026 σε περιοχές των Κυκλάδων, των Δωδεκανήσων, της Εύβοιας και των Σποράδων.

Κλειστά όλα τα σχολεία σε Κυκλάδες και Δωδεκάνησα

Με απόφαση που υπέγραψε το μεσημέρι της Τρίτης ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, αναστέλλεται αύριο, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, η λειτουργία όλων των σχολείων και των παιδικών σταθμών στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα.

Η απόφαση αφορά όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες σε ολόκληρη την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, συμπεριλαμβανομένων των δομών προσχολικής αγωγής και των ειδικών σχολείων.

Το μέτρο έχει προληπτικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην προστασία της δημόσιας ασφάλειας, καθώς και στον περιορισμό των κινδύνων που ενδέχεται να προκύψουν κατά τις μετακινήσεις μαθητών και εκπαιδευτικών από και προς τις σχολικές μονάδες.

Εύβοια: Αναστολή μαθημάτων σε τρεις δήμους

Δήμος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας

Την αναστολή της διά ζώσης λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων, ανεξαρτήτως βαθμίδας, αποφάσισε ο δήμαρχος Γιώργος Τσαπουρνιώτης. Σύμφωνα με την απόφαση, τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν μέσω τηλεκπαίδευσης.

Η απόφαση συνδέεται με τις προβλέψεις για μεγάλα ύψη βροχής στη βόρεια Εύβοια. Ειδικότερα, σύμφωνα με ενημέρωση που αποδίδεται στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ), στα ανατολικά τμήματα του δήμου τα ύψη βροχής ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 150 χιλιοστά.

Τα έντονα φαινόμενα αναμένονται από το απόγευμα της Τρίτης έως το μεσημέρι της Τετάρτης, ενώ οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Δήμος Διρφύων – Μεσσαπίων

Με απόφαση του δημάρχου Αντώνη Σπυρόπουλου, διακόπτεται η λειτουργία όλων των σχολικών μονάδων την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Το μέτρο αφορά νηπιαγωγεία, δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια, καθώς και τον Παιδικό και Βρεφονηπιακό Σταθμό και το ΚΔΑΠ-ΑΜΕΑ.

Δήμος Κύμης – Αλιβερίου

Κλειστά θα παραμείνουν την Τετάρτη όλα τα σχολεία όλων των βαθμίδων στον δήμο, καθώς και οι βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί.

Σποράδες: Κλειστά σχολεία σε Σκιάθο και Σκόπελο

Σκιάθος

Αναστέλλεται η διά ζώσης λειτουργία των σχολείων όλων των βαθμίδων, ενώ κλειστός θα παραμείνει και ο δημοτικός βρεφονηπιακός σταθμός.

Οι γονείς καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις του δήμου για τυχόν νεότερες οδηγίες ή συμπληρωματικές ενημερώσεις, καθώς η εξέλιξη της κακοκαιρίας ενδέχεται να επηρεάσει τον σχεδιασμό των μέτρων.

Σκόπελος

Την Τετάρτη αναστέλλεται η λειτουργία όλων των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, του σχολείου Ειδικής Αγωγής, καθώς και του δημοτικού παιδικού σταθμού.

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ΔΥΠΑ: Κλειστές οι Εκπαιδευτικές Δομές των Περιφερειών Ευβοίας και Δωδεκανήσου για προληπτικούς λόγους

Σε συνέχεια των υπ΄ αριθμ. 85795/13.10.2026 και 5620/13.10.2026 αποφάσεων της Δημάρχου Χαλκιδαίων και του Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου αντίστοιχα, αναστέλλεται η λειτουργία των Εκπαιδευτικών Δομών της ΔΥΠΑ αύριο Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, για προληπτικούς λόγους προστασίας της ασφάλειας των μαθητών και των εκπαιδευτικών λόγω του έκτακτου δελτίου επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, σύμφωνα με τις προβλέψεις και τις οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.

Η λειτουργία των Εκπαιδευτικών Δομών της ΔΥΠΑ θα ακολουθεί εφεξής τις επίσημες αποφάσεις των οικείων Δήμων και Περιφερειών σχετικά με την αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων της αρμοδιότητάς τους.

Η εκπαιδευτική διαδικασία θα πραγματοποιείται, όπου αυτό είναι εφικτό, μέσω εξ αποστάσεως σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας.

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