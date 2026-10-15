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Επίθεση σε αστυνομικούς στο κέντρο της Αθήνας από οπαδούς ομάδας του εξωτερικού – 11 συλλήψεις
Ειδήσεις
12:30 - 15 Οκτ 2026

Επίθεση σε αστυνομικούς στο κέντρο της Αθήνας από οπαδούς ομάδας του εξωτερικού – 11 συλλήψεις

Reporter.gr Newsroom

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Στη σύλληψη 11 οπαδών ποδοσφαιρικής ομάδας του εξωτερικού προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές, μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν σε βάρος αστυνομικών τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (15/10), στο κέντρο της Αθήνας. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Ειδικότερα, περίπου 150 άτομα, τα οποία βρίσκονταν στην Αθήνα ενόψει της ποδοσφαιρικής αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα από τη Βοσνία για το Conference League, κινήθηκαν πεζή στο κέντρο της πόλης, παρεμποδίζοντας την κυκλοφορία των οχημάτων. Σύμφωνα με την αστυνομία, στην κατοχή τους είχαν πέτρες, φωτοβολίδες χειρός, σιδερόβεργες και άλλα αντικείμενα.

Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΡΑΣΗ, οι οποίοι εκτελούσαν διατεταγμένη υπηρεσία στην ευρύτερη περιοχή, έσπευσαν στο σημείο, όπου δέχθηκαν επίθεση με ρίψη αντικειμένων από τα συγκεντρωμένα άτομα.

Με κατάλληλους τακτικούς χειρισμούς και κάνοντας χρήση των προβλεπόμενων μέσων, οι αστυνομικοί κατάφεραν να αποτρέψουν περαιτέρω επιθέσεις και να συλλάβουν 11 από τα εμπλεκόμενα άτομα.

Από την επίθεση τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, ο οποίος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών. Παράλληλα, προκλήθηκαν ζημιές σε υπηρεσιακό εξοπλισμό, καθώς και σε υαλοπίνακες και τραπεζοκαθίσματα ξενοδοχείου της περιοχής.

Στο σημείο εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τέσσερις σιδερόβεργες και μία ενεργοποιημένη φωτοβολίδα χειρός. Τα αντικείμενα πρόκειται να αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων.

Οι 11 συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

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