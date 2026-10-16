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Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών: Τα παιδιά δεν τα σεβάστηκαν ούτε ζωντανά ούτε νεκρά
Ειδήσεις
15:33 - 16 Οκτ 2026

Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών: Τα παιδιά δεν τα σεβάστηκαν ούτε ζωντανά ούτε νεκρά

Reporter.gr Newsroom

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«Η δίκη για το προδιαγεγραμμένο έγκλημα των Τεμπών συνεχίστηκε και αυτή την εβδομάδα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας, με συγκλονιστικές αποκαλύψεις, βαριές καταγγελίες και μαρτυρίες που «παγώνουν» το αίμα, φέρνοντας στο φως τις πραγματικές διαστάσεις της εγκληματικής πολικής που θεωρεί κόστος την προστασία της ανθρώπινης ζωής» αναφέρει σήμερα (16/10) σε σχετική του ανακοίνωση ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών για τη συνέχιση της δίκης.

Όπως επισημαίνουν στην ίδια ανακοίνωση οι συγγενείς των θυμάτων:

«Στο επίκεντρο των συνεδριάσεων βρέθηκαν οι συγκλονιστικές καταθέσεις γονιών και επιζώντων που συνεχίζουν έναν αδιάκοπο αγώνα για απονομή δικαιοσύνης. Μάνες και πατέρες περιέγραψαν το πώς διαλύθηκε η ζωή τους για πάντα: «Αντί να τον ντύσω γαμπρό, τον έντυσα νεκρό».

Οι οικογένειες κατήγγειλαν ότι τα φέρετρα τους παραδόθηκαν σφραγισμένα με ρητή εντολή να μην ανοιχτούν. Μίλησαν για τις σορούς των ανθρώπων τους που υπέστησαν αλλοιώσεις και απανθράκωση από τεράστιο θερμικό φορτίο, για παράξενα εγκαύματα και χημικές μυρωδιές που παρέπεμπαν σε καύση υλικών, επαναφέροντας τα αμείλικτα ερωτήματα για την ανεξήγητη έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε τη σύγκρουση.

Παράλληλα, ξέσπασαν για την εγκληματική αλλοίωση του τόπου του δυστυχήματος από τις πρώτες κιόλας ώρες, με τις μπουλντόζες να εξαφανίζουν τα κρίσιμα πειστήρια και τα ανθρώπινα μέλη να αντιμετωπίζονται με τραγική απαξίωση, τονίζοντας με οργή: «Αυτά τα παιδιά δεν τα σεβάστηκαν ούτε ζωντανά ούτε νεκρά».

Μέσα στη δικαστική αίθουσα ακούστηκε για πολλαπλή φορά η σκληρή αλήθεια: «ο σιδηρόδρομος λειτουργούσε ως μια πραγματική ωρολογιακή βόμβα», την ώρα που οι επιβάτες θεωρούσαν ότι ταξιδεύουν με το ασφαλέστερο μέσο.

Για πρώτη φορά, ακούστηκε βροντερά στο δικαστήριο και η φωνή των επιζώντων που με τις μαρτυρίες τους ξετύλιξαν το χρονικό της φρίκης: απόλυτο σκοτάδι, ουρλιαχτά, φλόγες δίπλα στα καθίσματα και απεγνωσμένες προσπάθειες διαφυγής μέσα από σπασμένα παράθυρα και παραμορφωμένες λαμαρίνες. Μια μητέρα που πάλευε να σώσει το βρέφος της, τραυματίες που κουβαλούν μόνιμα σωματικά και ψυχικά τραύματα και άνθρωποι που έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με τις εφιαλτικές μνήμες εκείνης της νύχτας, περιέγραψαν τα τραγικά λεπτά που ακολούθησαν τη σύγκρουση, καταγγέλλοντας την πλήρη απουσία μέτρων προστασίας.

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν και η αναφορά στον νεαρό επιζώντα που συνεχίζει να δίνει τη δική του άνιση μάχη σε κώμα, με τη μητέρα του να περιγράφει έναν καθημερινό Γολγοθά, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι η βαρύτητα του τραύματος στο κεφάλι του ξεπερνούσε την εικόνα «πυρηνικής έκρηξης».

Την ίδια στιγμή, στον «απόηχο» των συνεδριάσεων, νέα εισαγγελική παραγγελία από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας ζητά την επίσπευση των διαδικασιών και τον άμεσο προσδιορισμό συγκεκριμένης ημερομηνίας για τις εκταφές και τις εξειδικευμένες εργαστηριακές εξετάσεις που θα πραγματοποιηθούν από το ολλανδικό εργαστήριο (Netherlands Forensic Institute - NFI). Ένας ολόκληρος χρόνος καθυστερήσεων και εμπαιγμού έχει ήδη παρέλθει, με τους συγγενείς να απαιτούν επιτέλους απαντήσεις για τα πραγματικά αίτια θανάτου των ανθρώπων τους.

Μέσα σε αυτό το κλίμα οργής και θλίψης, οι οικογένειες συνεχίζουν να διεκδικούν το αυτονόητο: να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να λογοδοτήσουν οι υπεύθυνοι, «από τα πιο χαμηλά έως τα πιο ψηλά» κλιμάκια της πολιτικής και κρατικής ιεραρχίας.

Ο αγώνας μας δεν σταματά εδώ. Είναι αγώνας ολόκληρης της κοινωνίας για να μην ξαναζήσει κανείς αυτόν τον εφιάλτη. Δεν ξεχνάμε, δεν συγχωρούμε, δεν υποχωρούμε!

Καμία συγκάλυψη — Παραδειγματική τιμωρία σε όλους τους υπεύθυνους!», καταλήγει η ανακοίνωση.

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