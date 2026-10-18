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Πιερία: Τραγωδία με δύο νεκρούς από τη συντριβή μονοκινητήριου αεροσκάφους στην Κονταριώτισσα
Ειδήσεις
15:07 - 18 Οκτ 2026

Πιερία: Τραγωδία με δύο νεκρούς από τη συντριβή μονοκινητήριου αεροσκάφους στην Κονταριώτισσα

Reporter.gr Newsroom

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Τραγική κατάληξη είχε η πτώση ελαφρού μονοκινητήριου αεροσκάφους στην περιοχή της Κονταριώτισσας, στην Πιερία, το μεσημέρι της Κυριακής 18 Οκτωβρίου, καθώς οι δύο επιβαίνοντες έχασαν τη ζωή τους.

Πρόκειται για δύο ημεδαπούς, ηλικίας από 55 έως 60 ετών, οι οποίοι εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μετά την πτώση του αεροσκάφους. Αρχικά μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Κατερίνης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, το Κέντρο Επιχειρήσεων έλαβε ειδοποίηση για το περιστατικό περίπου στις 13:50. Το αεροσκάφος εντοπίστηκε μέσα σε ξερή κοίτη ποταμού, σε κοντινή απόσταση από τον αεροδιάδρομο της Αερολέσχης Πιερίας.

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Στο σημείο κινητοποιήθηκαν οκτώ πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα. Κατά την άφιξή τους, οι πυροσβέστες εντόπισαν τους δύο επιβαίνοντες εκτός του αεροσκάφους και χωρίς τις αισθήσεις τους.

Ακολούθησε η μεταφορά τους σε ασφαλές σημείο, όπου τους παρέλαβαν τα πληρώματα του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή τους στο νοσοκομείο.

Από την πτώση δεν προκλήθηκε πυρκαγιά, ενώ η επιχείρηση της Πυροσβεστικής ολοκληρώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής.

Τα αίτια και οι ακριβείς συνθήκες υό τις οποίες το μονοκινητήριο αεροσκάφος κατέπεσε δεν έχουν διευκρινιστεί μέχρι στιγμής. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το πώς σημειώθηκε το δυστύχημα.

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