Απεργία σήμερα 21 Οκτωβρίου: Ποιοι συμμετέχουν, πώς κινούνται τα μέσα μεταφοράς

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Στους δρόμους κατεβαίνουν σήμερα, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου, εκπαιδευτικοί, μαθητές, φοιτητές και εργαζόμενοι στο Δημόσιο.

Το κεντρικό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο έχει προγραμματιστεί για τις 12:00 στα Προπύλαια, ενώ συγκεντρώσεις οργανώνονται στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις.

Ποιοι απεργούν – Στάση εργασίας στο Δημόσιο από τις 11:00

Η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει πανελλαδική στάση εργασίας από τις 11:00 έως τη λήξη της βάρδιας, για τους εργαζομένους με κάθε σχέση εργασίας σε όλες τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα.

Η στάση έχει διευκολυντικό χαρακτήρα για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στις συγκεντρώσεις. Η Συνομοσπονδία στηρίζει τις κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών, των εργαζομένων στα πανεπιστήμια και των νοσοκομειακών γιατρών.

Στις διεκδικήσεις περιλαμβάνονται αυξήσεις αποδοχών, επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και επαρκής χρηματοδότηση της δημόσιας Παιδείας και Υγείας.

Σχολεία: 24ωρη απεργία δασκάλων, τρίωρη στάση καθηγητών

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) πραγματοποιεί 24ωρη απεργία, καλώντας δασκάλους και νηπιαγωγούς να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις.

Η ΟΛΜΕ έχει προκηρύξει τρίωρη στάση εργασίας, από τις 11:00 έως τις 14:00, και έχει καλέσει τις κατά τόπους ΕΛΜΕ να αποφασίσουν συμπληρωματική στάση από τις 08:00 έως τις 11:00.

Η λειτουργία των σχολείων και των επιμέρους τμημάτων εξαρτάται από τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών και τις αποφάσεις των τοπικών ενώσεων. Δεν υπάρχει γενική απόφαση για κλείσιμο όλων των σχολικών μονάδων.

Στο επίκεντρο των αιτημάτων βρίσκονται η κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών με μόνιμους διορισμούς, η αναβάθμιση των σχολικών υποδομών, η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών και οι μισθολογικές αυξήσεις.

Οι συγκεντρώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Τα κεντρικά εκπαιδευτικά συλλαλητήρια έχουν προγραμματιστεί:

Αθήνα: στις 12:00, στα Προπύλαια.

Θεσσαλονίκη: στις 11:30, στο Άγαλμα Βενιζέλου.

Καλέσματα συμμετοχής έχουν απευθυνθεί σε μαθητές, φοιτητές και γονείς, ενώ αντίστοιχες κινητοποιήσεις διοργανώνονται σε άλλες πόλεις της χώρας.

Σε απεργιακή κινητοποίηση προχωρούν και οι νοσοκομειακοί γιατροί της ΟΕΝΓΕ, με συγκέντρωση στις 12:00 έξω από το υπουργείο Οικονομικών στην Αθήνα. Διεκδικούν αυξήσεις αποδοχών, αλλαγές στην αποζημίωση των εφημεριών και προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

Φοιτητική στέγη και ακρίβεια στο επίκεντρο

Για τους φοιτητές, βασικό ζήτημα αποτελεί το αυξανόμενο κόστος σπουδών και καθημερινής διαβίωσης. Ζητούν χαμηλότερα ενοίκια, αύξηση του στεγαστικού επιδόματος και διεύρυνση των δικαιούχων, περισσότερες θέσεις στις φοιτητικές εστίες και ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης των πανεπιστημίων.

Στις διεκδικήσεις περιλαμβάνονται επίσης η δωρεάν σίτιση και μετακίνηση, καθώς και παρεμβάσεις στο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμων.

Οι σημερινές συγκεντρώσεις ακολουθούν τις χθεσινές δράσεις στην πλατεία Συντάγματος και στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας στη Θεσσαλονίκη, όπου φοιτητές έστησαν σκηνές διαμαρτυρίας για το στεγαστικό κόστος. Πραγματοποιήθηκε επίσης συναυλία.

Μετρό Αθήνας: Κλείνει στις 10:00 το «Πανεπιστήμιο»

Στις 10:00 κλείνει ο σταθμός «Πανεπιστήμιο», στο πλαίσιο των μέτρων για το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο.

Το κλείσιμο αποτελεί αστυνομικό μέτρο και δεν συνδέεται με απεργία των εργαζομένων στις συγκοινωνίες.

Με βάση την έως τώρα ενημέρωση, δεν έχει ανακοινωθεί απεργία ή στάση εργασίας στο μετρό, στον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και στο τραμ της Αθήνας. Η λειτουργία τους πρέπει, ωστόσο, να διακρίνεται από τυχόν προσωρινές αναστολές πρόσβασης σε σταθμούς με εντολή της ΕΛ.ΑΣ.

Για ενδεχόμενα πρόσθετα μέτρα ή την επαναλειτουργία σταθμών απαιτείται νεότερη ενημέρωση.

Λεωφορεία και τρόλεϊ: Πιθανές καθυστερήσεις στο κέντρο

Δεν έχει ανακοινωθεί απεργιακή κινητοποίηση σε λεωφορεία και τρόλεϊ της Αθήνας.

Οι συγκεντρώσεις και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ενδέχεται, πάντως, να προκαλέσουν προσωρινές εκτροπές και καθυστερήσεις στις γραμμές που διέρχονται από το κέντρο.

Θεσσαλονίκη: Πέντε σταθμοί κλείνουν από τις 09:00

Σύμφωνα με ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας THEMA, με εντολή των αστυνομικών αρχών αναστέλλεται προσωρινά από τις 09:00 η λειτουργία των σταθμών:

Δημοκρατίας.

Βενιζέλου.

Αγίας Σοφίας.

Σιντριβάνι.

Πανεπιστήμιο.

Οι συρμοί θα διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς στάση. Δεν έχει γνωστοποιηθεί ώρα επαναλειτουργίας και θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις.