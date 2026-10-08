Νέα επαγγελματική πιστοποίηση στο Credit Risk & Credit Analysis από την Τειρεσίας και το ΕΤΙ–ΕΕΤ

H Τειρεσίας, σε συνεργασία με το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΤΙ–ΕΕΤ), παρουσιάζει το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Certified Credit Risk & Credit Analysis Specialist (CCRCA)», που εστιάζει στη σύγχρονη πιστωτική ανάλυση και τη διαχείριση πιστωτικού κινδύνου.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού κλάδου που επιδιώκουν να ενισχύσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, συνδέοντας τη θεωρητική κατάρτιση με την πρακτική εφαρμογή και τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς.

Το «Certified Credit Risk & Credit Analysis Specialist (CCRCA)» καλύπτει ολόκληρο τον κύκλο της πιστωτικής διαδικασίας: από την πιστωτική αξιολόγηση και το credit scoring έως το monitoring, την έγκαιρη προειδοποίηση και τη διαχείριση καθυστερήσεων. Μέσα από πρακτική εφαρμογή, case studies και αξιοποίηση δεδομένων πιστοληπτικής συμπεριφοράς, οι συμμετέχοντες αποκτούν μια ολοκληρωμένη εικόνα των σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων που υποστηρίζουν την πιστωτική διαδικασία.

Οι εισηγητές διαθέτουν υψηλή εξειδίκευση και σημαντική εμπειρία στον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα, καλύπτοντας καίρια πεδία όπως η ανάλυση οικονομικών καταστάσεων, τα credit scoring models, η διαμόρφωση πιστωτικών ορίων, το monitoring και τα early warning indicators, καθώς και η διαχείριση καθυστερήσεων και οι στρατηγικές ανάκτησης ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων.

Μέσα από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα, η Τειρεσίας μεταφέρει την τεχνογνωσία της στην αξιοποίηση αξιόπιστων δεδομένων και σύγχρονων εργαλείων πιστωτικής αξιολόγησης, αναδεικνύοντας τη σημασία της πληροφόρησης για τη λήψη τεκμηριωμένων πιστωτικών αποφάσεων.

Η συνεργασία της Τειρεσίας με το ΕΤΙ–ΕΕΤ ενισχύει τη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις εξελισσόμενες ανάγκες της πιστωτικής αγοράς, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εξειδίκευσης για τα στελέχη του χρηματοοικονομικού κλάδου.

Ο κ. Ηλίας Ξηρουχάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Τειρεσίας, ανέφερε: «Η σύγχρονη διαχείριση του πιστωτικού κινδύνου προϋποθέτει τεχνογνωσία, κατάλληλα εργαλεία και διαρκή επένδυση στις δεξιότητες των επαγγελματιών του κλάδου. Η συνεργασία μας με το Ελληνικό Τραπεζικό Ινστιτούτο της ΕΕΤ αξιοποιεί την εμπειρία και τη γνώση των δύο φορέων, συνδέοντας την κατάρτιση με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Ευχαριστώ θερμά την κα Χαρούλα Απαλαγάκη, Acting Γενική Διευθύντρια Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), για την εξαιρετική και ουσιαστική συνεργασία. Για την Τειρεσίας, η διάχυση της τεχνογνωσίας αποτελεί σταθερή επένδυση στην εξέλιξη του χρηματοπιστωτικού κλάδου και των ανθρώπων του».

Η κα Χαρούλα Απαλαγάκη, Acting Γενική Διευθύντρια Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), δήλωσε σχετικά: Ένα σημαντικό μέρος της δραστηριότητας της Ελληνικής ΄Ενωσης Τραπεζών, επικεντρώνεται στην εκπαίδευση, με έμφαση στις ανάγκες του Ανθρώπινου Δυναμικού των μελών μας. Στο πλαίσιο αυτό εγκαινιάζουμε μία νέα περίοδο εκπαιδευτικής διαδικασίας, σε συνεργασία με την Τειρεσίας, θέλοντας να προσφέρουμε στους εκπαιδευόμενους μία ολιστική προσέγγιση της πιστοδοτικής διαδικασίας. Η θεσμική μας συνεργασία με την Τειρεσίας είναι σταθερή. Ευχαριστούμε από τη θέση αυτή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Τειρεσίας κ. Ηλία Ξηρουχάκη, για την ιδιαίτερα γόνιμη πολυεπίπεδη αλληλεπίδραση. Υπηρετούμε και οι δύο οντότητες με προσήλωση τη γνώση, που λειτουργεί προς όφελος όχι μόνο του χρηματοπιστωτικού τομέα, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κανονιστικό περιβάλλον, αλλά και των πολιτών και επιχειρήσεων. Και τη συγκεκριμένη μας δέσμευση υλοποιούμε με αυτό το κοινό πρόγραμμα».