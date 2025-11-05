Λευκός Τειρεσίας: Μητρώο επιβράβευσης για τους συνεπείς φορολογούμενους - Πώς θα λειτουργεί

Νέο κεφάλαιο στη σχέση πολιτών και κράτους ανοίγει η ΑΑΔΕ σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών, καθώς προετοιμάζεται η δημιουργία του «Λευκού Τειρεσία», ενός πρωτοποριακού μητρώου που θα επιβραβεύει τη συνέπεια των φορολογουμένων και επιχειρήσεων στις υποχρεώσεις τους προς το Δημόσιο.

Ο «Λευκός Τειρεσίας» έρχεται να αλλάξει τη φιλοσοφία της φορολογικής διοίκησης: από το μοντέλο του ελέγχου και της τιμωρίας, περνάμε σε ένα σύστημα κινήτρων και ανταμοιβής. Αντί δηλαδή το κράτος να καταγράφει μόνο τους ασυνεπείς, όπως συμβαίνει σήμερα με τον κλασικό «Τειρεσία», τώρα θα δημιουργηθεί ένα μητρώο θετικών συμπεριφορών.

Η δημιουργία του «Λευκού Τειρεσία» αποτελεί μια προσπάθεια αλλαγής κουλτούρας στον τρόπο που λειτουργεί η δημόσια διοίκηση. Αντί να εστιάζει στους «κακοπληρωτές», το κράτος επιλέγει να αναγνωρίζει και να επιβραβεύει τους συνεπείς πολίτες, κάτι που εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τη φορολογική συμμόρφωση και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Στόχος είναι η ενίσχυση της φορολογικής κουλτούρας και η καλλιέργεια σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων και Δημοσίου. Το νέο μητρώο αναμένεται να ενεργοποιηθεί μέσα στους επόμενους μήνες, καλύπτοντας εκατομμύρια ενεργά ΑΦΜ που παραμένουν συνεπή στις πληρωμές τους.

Πώς θα λειτουργεί το νέο σύστημα

Το μητρώο θα λειτουργεί πλήρως αυτοματοποιημένα. Η ΑΑΔΕ θα αντλεί δεδομένα από το TAXISnet και τα ηλεκτρονικά μητρώα πληρωμών, ενημερώνοντας σε πραγματικό χρόνο το προφίλ κάθε φορολογούμενου.

Όσοι τηρούν εμπρόθεσμα τις υποχρεώσεις τους, είτε πρόκειται για φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ, ή ρυθμίσεις οφειλών, θα αποκτούν μια ειδική «λευκή ψηφιακή ταυτότητα συνέπειας». Η ένταξη θα γίνεται αυτόματα, χωρίς καμία αίτηση ή γραφειοκρατική διαδικασία από την πλευρά του πολίτη.

Τα κίνητρα για τους συνεπείς

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι φορολογούμενοι που θα εγγράφονται στον «Λευκό Τειρεσία» θα απολαμβάνουν συγκεκριμένα προνόμια, μεταξύ των οποίων:

Μειωμένα επιτόκια σε ρυθμίσεις οφειλών.

Περισσότερες δόσεις αποπληρωμής, πέραν των 24 που ισχύουν σήμερα.

Έκπτωση σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης.

Πρόσβαση σε μελλοντικά προγράμματα επιβράβευσης ή κρατικές διευκολύνσεις (π.χ. ταχύτερες επιστροφές φόρου, ευκολότερη πρόσβαση σε επιδοτήσεις).

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο η αξιολόγηση συνέπειας να λαμβάνεται υπόψη και από τις τράπεζες, ως ένα νέο εργαλείο αξιοπιστίας για φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Ποιοι θα ενταχθούν

Ο «Λευκός Τειρεσίας» θα καλύπτει τόσο φυσικά πρόσωπα όσο και επιχειρήσεις, αρκεί να μην έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο ή να είναι συνεπείς στις ρυθμίσεις τους. Με αυτό τον τρόπο, το κράτος επιβραβεύει όχι μόνο όσους δεν χρωστούν, αλλά και όσους τηρούν σταθερά τις συμφωνημένες πληρωμές.

Πηγές του υπουργείου Οικονομικών αναφέρουν ότι στο μέλλον το σύστημα μπορεί να επεκταθεί και σε άλλους τομείς, όπως π.χ. στις δημόσιες συμβάσεις, στις ασφαλιστικές εισφορές ή ακόμα και σε προγράμματα επιδοτήσεων, ώστε να διαμορφωθεί ένα ενιαίο προφίλ αξιοπιστίας για κάθε πολίτη και επιχείρηση.