Η ASML και οι... άλλες: Δείτε ποια είναι η πολυτιμότερη εταιρεία σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα

Η πολυτιμότερη εισηγμένη εταιρεία της Ευρώπης κατασκευάζει τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή προηγμένων τσιπ. Ωστόσο, σε ολόκληρη την ήπειρο, οι τράπεζες έχουν την πρωτοκαθεδρία ως οι πιο ισχυρές επιχειρήσεις ανά χώρα.

Το visualcapitalist παρουσιάζει τη λίστα με τη μεγαλύτερη εισηγμένη εταιρεία σε καθεμία από 42 ευρωπαϊκές χώρες. Η κατάταξη έχει γίνει σύμφωνα με τη χρηματιστηριακή τους αξία. Τα στοιχεία προέρχονται από το StockAnalysis.com και τα τοπικά χρηματιστήρια και αφορούν την 29η Σεπτεμβρίου 2026 ή την πιο πρόσφατη διαθέσιμη τιμή της μετοχής.

Σύμφωνα με τη λίστα η βιομηχανία ημιαγωγών ASML με έδρα την Ολλανδία βρίσκεται πολύ μπροστά από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές εταιρείες. Η πρωτοκαθεδρία της ASML ως της μεγαλύτερης εταιρείας της Ευρώπης αντικατοπτρίζει τη μοναδική θέση που κατέχει στην αναπτυσσόμενη αλυσίδα εφοδιασμού της βιομηχανίας ημιαγωγών. Είναι επίσης η μοναδική εταιρεία τεχνολογίας μεταξύ των 42 εταιρειών που βρίσκονται στην κορυφή των εθνικών αγορών. Αυτό δείχνει, προφανώς, ότι η Ευρώπη έχει μείνει πίσω στο συγκεκριμένο κλάδο.

Με χρηματιστηριακή αξία 670 δισ. δολαρίων, η ολλανδική εταιρεία αξίζει σχεδόν διπλάσια από την HSBC (342,4 δισ. δολάρια) ή τη Roche (341,5 δισ. δολάρια), οι οποίες είναι οι μεγαλύτερες εταιρείες στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία αντίστοιχα.

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται η πολυτιμότερη εισηγμένη εταιρεία κάθε ευρωπαϊκής χώρας, μαζί με τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται και τη χρηματιστηριακή της αξία.

Ως ο μοναδικός προμηθευτής συστημάτων λιθογραφίας ακραίας υπεριώδους ακτινοβολίας (EUV), τα οποία χρησιμοποιούν οι κατασκευαστές τσιπ για την παραγωγή προηγμένων επεξεργαστών, η ASML κατατάσσεται ως η 20ή μεγαλύτερη εταιρεία στον κόσμο βάσει χρηματιστηριακής αξίας.

Η Novo Nordisk, η μεγαλύτερη εταιρεία της Δανίας με αξία 168,6 δισ. δολάρια, ήταν κάποτε η πολυτιμότερη εταιρεία της Ευρώπης, ξεπερνώντας τα 650 δισ. δολάρια το 2024. Έκτοτε, η εταιρεία που παρασκευάζει τα Ozempic και Wegovy έχει χάσει περισσότερο από 70% της αξίας της, καθώς τα ανταγωνιστικά φάρμακα GLP-1 της Eli Lilly, Mounjaro και Zepbound, κέρδισαν μερίδιο αγοράς.

Τράπεζες και ενεργειακές εταιρείες κυριαρχούν στις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές

Πέρα από την ASML, οι εταιρείες του χρηματοπιστωτικού και του ενεργειακού κλάδου κυριαρχούν στις ευρωπαϊκές αγορές. Οι τράπεζες βρίσκονται στην πρώτη θέση σε 15 χώρες και, αν συμπεριληφθούν οι ασφαλιστικές και οι επενδυτικές εταιρείες, ο χρηματοπιστωτικός κλάδος ηγείται σε 18 χώρες.

Τράπεζα είναι και η εταιρεία με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία και στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, στη λίστα βρίσκουμε τη Eurobank.

Οι τράπεζες κυριαρχούν τόσο στις μεγάλες όσο και στις μικρότερες αγορές. Η Santander βρίσκεται στην κορυφή της Ισπανίας με αξία 205 δισ. δολάρια, ενώ η UniCredit ηγείται της Ιταλίας με 143 δισ. δολάρια.

Στις μικρότερες αγορές, η κορυφαία εταιρεία είναι συχνά θυγατρική ενός ομίλου της Δυτικής Ευρώπης. Η UniCredit ελέγχει τη Zagrebačka banka στην Κροατία, καθώς και τη βοσνιακή τράπεζα που περιλαμβάνεται στον κατάλογο, ενώ η γερμανική Allianz κατέχει τη σλοβακική Slovenská poisťovňa.

Λίγες νεότερες εταιρείες έχουν αμφισβητήσει τους καθιερωμένους ευρωπαϊκούς κολοσσούς

Ελάχιστες νεότερες εταιρείες έχουν καταφέρει να αμφισβητήσουν την κυριαρχία αυτών των καθιερωμένων ευρωπαϊκών εταιρειών που βρίσκονται στην κορυφή.

Μια έκθεση του 2024, την οποία εκπόνησε ο πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Mario Draghi, διαπίστωσε ότι καμία εταιρεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αξία άνω των 100 δισ. ευρώ δεν έχει δημιουργηθεί από το μηδέν τα τελευταία 50 χρόνια.

Αντίθετα, και οι έξι αμερικανικές εταιρείες που σήμερα αξίζουν πάνω από 1 τρισ. δολάρια δημιουργήθηκαν μέσα σε αυτή την ίδια περίοδο.