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Υπογραφή συμφωνίας μεταξύ Tειρεσίας και Εquifax UK στο Λονδίνο στις 18/6/2026 για τη διάθεση του νέου καινοτόμου προϊόντος Tiresias Identity &amp; Fraud Services Powered by Equifax στην ελληνική αγορά. Στα αριστερά ο κ. CEO της Εquifax UK &amp; Ireland, κ. David Bernard και στα δεξιά ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τειρεσίας κ. Ηλίας Ξηρουχάκης.
Υπογραφή συμφωνίας μεταξύ Tειρεσίας και Εquifax UK στο Λονδίνο στις 18/6/2026 για τη διάθεση του νέου καινοτόμου προϊόντος Tiresias Identity & Fraud Services Powered by Equifax στην ελληνική αγορά. Στα αριστερά ο κ. CEO της Εquifax UK & Ireland, κ. David Bernard και στα δεξιά ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τειρεσίας κ. Ηλίας Ξηρουχάκης.
Τεχνολογία
10:13 - 22 Ιουν 2026

Τειρεσίας - Equifax: Καινοτόμες λύσεις ΑΙ που συμβάλλουν στην ολοκληρωμένη πρόληψη της κυβερνοαπάτης

Reporter.gr Newsroom
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Η Τειρεσίας, το Γραφείο Πίστης της Ελλάδας, που έχει ως σκοπό την προστασία των συναλλαγών και την αποτροπή της απάτης, σε συνεργασία με την Equifax, κορυφαίο γραφείο πίστης παγκοσμίως, που ειδικεύεται σε δεδομένα, αναλύσεις και τεχνολογικές λύσεις στη λήψη αποφάσεων, παρουσιάζει τις καινοτόμες λύσεις για την αποτελεσματική ανίχνευση και μείωση του κινδύνου της κυβερνοαπάτης Tiresias Identity Fraud Services. Μέσα από την πλήρως παραμετροποιήσιμη και παγκοσμίως αξιόπιστη πλατφόρμα Kount® 360 της Equifax, η Τειρεσίας προσφέρει σε χρηματοπιστωτικές εταιρείες, αλλά και σε ένα ευρύ φάσμα άλλων επιχειρήσεων, πρωτοποριακές υπηρεσίες, οι οποίες προστατεύουν όλη την ψηφιακή προϊοντική εμπειρία των πελατών, από τη δημιουργία λογαριασμού μέχρι και την ολοκλήρωση των συναλλαγών τους στο διαδίκτυο.

Συγκεκριμένα, η υπηρεσία «Tiresias Account Protection Powered by Equifax» παρέχει ενισχυμένη προστασία της ταυτότητας και των λογαριασμών των πελατών των εταιρειών αυτών κατά την εγγραφή και σύνδεσή τους σε ψηφιακά κανάλια. Ελέγχοντας αυτόματα τη γνησιότητα των στοιχείων τους, συμβάλλει στην αποτροπή της παράνομης πρόσβασης στους λογαριασμούς τους. Συμπληρωματικά, η υπηρεσία «Τiresias Payment Fraud Powered by Equifax» συμβάλλει στη μείωση της απάτης πληρωμών κατά την αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών στο στάδιο της ολοκλήρωσης της συναλλαγής (check out), εντοπίζοντας σε πραγματικό χρόνο οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα.

Μέσω της πλατφόρμας Kount® 360 πιστοποιείται η ταυτότητα του τελικού χρήστη πίσω από κάθε συναλλαγή, διασταυρώνοντας 56 δισεκατομμύρια σημεία δεδομένων μέσα από ένα παγκόσμιο δίκτυο. Τράπεζες και επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να εγκρίνουν με ασφάλεια περισσότερες συναλλαγές, μειώνοντας τον κίνδυνο απάτης και βελτιώνοντας την εμπειρία του πελάτη. Με αυτό τον τρόπο, μπορούν να επιτύχουν μείωση αμφισβητήσεων συναλλαγών, μείωση των χειροκίνητων ελέγχων και αυτοματοποίηση διαδικασιών.

Πρόκειται για την πρώτη κατηγορία υπηρεσιών που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της στρατηγικής εμπορικής συνεργασίας της Τειρεσίας με την Equifax, η οποία ανακοινώθηκε στις αρχές του έτους. Η συνεργασία περιλαμβάνει σε πρώτη φάση τέσσερις κατηγορίες υπηρεσιών και προϊόντων, που θα προσφέρονται στην ελληνική αγορά από την Τειρεσίας. Απώτερος σκοπός της συνεργασίας είναι να συμβάλει στην παροχή καινοτόμων χρηματοοικονομικών λύσεων στην ελληνική αγορά καθώς και στην προστασία των επιχειρήσεων, των ιδιωτών και του ευρύτερου οικονομικού οικοσυστήματος.

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