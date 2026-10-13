Ideal Holdings: Ο στόχος του €1 δισ. και ο νέος επενδυτικός ορίζοντας του Λάμπρου Παπακωνσταντίνου

Την περαιτέρω ενίσχυση της αξίας της Ideal Holdings, με ορίζοντα την επίτευξη χρηματιστηριακής αποτίμησης 1 δισ. ευρώ μέσα στην επόμενη πενταετία, θέτει ως βασική προτεραιότητα ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου. Μετά από πέντε χρόνια εξαγορών, επενδύσεων και διεύρυνσης του χαρτοφυλακίου της, η εισηγμένη προετοιμάζει το επόμενο στάδιο ανάπτυξής της, δίνοντας έμφαση τόσο στην αναζήτηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών όσο και στην αξιοποίηση των υφιστάμενων συμμετοχών της.

Υπενθυμίζεται ότι η Ideal Holdings ξεκίνησε τη νέα της πορεία το 2021, με χρηματιστηριακή αξία περίπου 70 εκατ. ευρώ, ενώ σήμερα η αποτίμησή της υπερβαίνει τα 300 εκατ. ευρώ. Στο διάστημα αυτό, οι συνολικές επενδύσεις της στην ελληνική οικονομία ξεπέρασαν τα 400 εκατ. ευρώ, δημιουργώντας τις βάσεις για έναν νέο κύκλο επέκτασης.

Το επόμενο κεφάλαιο του ομίλου βρέθηκε στο επίκεντρο της επετειακής εκδήλωσης για τη συμπλήρωση πέντε ετών από τη δημιουργία της νέας Ideal, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Στο περιθώριο της εκδήλωσης, ο πρόεδρος της Ideal Holdings, μιλώντας σε δημοσιογράφους, περιέγραψε ακροθιγώς, τις βασικές επιδιώξεις για την επόμενη περίοδο, θέτοντας ως σημείο αναφοράς την αποτίμηση του 1 δισ. ευρώ σε βάθος πενταετίας.

Ο επόμενος κύκλος εξαγορών με ορίζοντα το 2027

Ουσιαστικά, η αναζήτηση νέων εταιρειών προς εξαγορά παραμένει σταθερά στο επίκεντρο της στρατηγικής της Ideal Holdings. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, οι επόμενες κινήσεις δεν αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2026, με το ενδιαφέρον να μεταφέρεται πλέον στην επόμενη χρονιά.

Η εταιρεία έχει ακολουθήσει, άλλωστε, τα τελευταία χρόνια έναν ενεργό ρυθμό εξαγορών, προχωρώντας σε νέες συμφωνίες ανά διαστήματα περίπου πέντε έως έξι μηνών. Η επόμενη κίνηση θα εξαρτηθεί από τον εντοπισμό της κατάλληλης επενδυτικής ευκαιρίας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει προσδιοριστεί συγκεκριμένος κλάδος ή υποψήφια εταιρεία.

Παράλληλα, δεν βρίσκεται στον άμεσο σχεδιασμό η αποεπένδυση από κάποια από τις υφιστάμενες συμμετοχές. Όπως ξεκαθάρισε ο επικεφαλής του ομίλου, η κατεύθυνση παραμένει η διατήρηση και η περαιτέρω ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου.

Η προσέγγιση αυτή συνδέεται με τη φιλοσοφία που ακολουθεί η Ideal στις επενδυτικές της αποφάσεις. Η επιλογή των στόχων δεν γίνεται αποκλειστικά με βάση τον κλάδο δραστηριοποίησης, αλλά κυρίως βάσει των προοπτικών κάθε επιχείρησης, της διοικητικής της ομάδας και της δυνατότητας να αναπτυχθεί περαιτέρω. «Επενδύουμε σε εταιρείες, όχι σε κλάδους», ήταν το χαρακτηριστικό μήνυμα του Λάμπρου Παπακωνσταντίνου.

Μπάρμπα Στάθης: Επενδυτικό πλάνο άνω των 70 εκατ. ευρώ

Σημαντικό μέρος του αναπτυξιακού σχεδιασμού, πάντως, αφορά τον Μπάρμπα Στάθη, με την Ideal Holdings να προγραμματίζει επενδύσεις που θα υπερβούν τα 70 εκατ. ευρώ σε ορίζοντα τριετίας. Οι παρεμβάσεις αποσκοπούν στην ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας και στη διεύρυνση των επιχειρηματικών δυνατοτήτων της εταιρείας.

Με παρουσία 55 ετών στην αγορά, ο Μπάρμπα Στάθης διατηρεί εκτεταμένο δίκτυο συνεργασιών με περισσότερους από 600 Έλληνες αγρότες και περίπου 1.500 προμηθευτές, αποτελώντας σημαντικό κρίκο της εγχώριας αλυσίδας παραγωγής και διάθεσης τροφίμων.

Κατά την επετειακή εκδήλωση, μάλιστα, ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου αναφέρθηκε και στον ρόλο της Πολιτείας στην υλοποίηση των επενδύσεων, απευθυνόμενος στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, και επισημαίνοντας την ανάγκη υποστήριξης του σχεδιασμού.

Από την πλευρά του, ο Κωστής Χατζηδάκης προανήγγειλε την παροχή πρόσθετων κινήτρων για συγχωνεύσεις επιχειρήσεων. Η ενίσχυση του μεγέθους των ελληνικών εταιρειών συνδέεται, σύμφωνα με την προσέγγιση που παρουσιάστηκε, με τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικής τους θέσης.

Αύξηση εσόδων και ενίσχυση της παρουσίας στην πληροφορική

Ισχυρή αναπτυξιακή πορεία καταγράφεται και στον τομέα της τεχνολογίας, με τη Byte να αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της μεταβολής των μεγεθών των εταιρειών του χαρτοφυλακίου της Ideal.

Ο κύκλος εργασιών της συγκεκριμένης δραστηριότητας, από περίπου 11 εκατ. ευρώ το 2021, εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 125 εκατ. ευρώ το 2026. Για την επόμενη τριετία, ο σχεδιασμός προβλέπει πρόσθετη αύξηση των εσόδων κατά περισσότερο από 30%.

Οι επιδόσεις αυτές εντάσσονται στη συνολικότερη επιδίωξη της Ideal να ενισχύσει την παρουσία της στην αγορά πληροφορικής, αξιοποιώντας τις δυνατότητες ανάπτυξης των εταιρειών που ελέγχει και συμμετέχει.

Ανοδική πορεία για τα Attica Πολυκαταστήματα

Στον κλάδο του λιανεμπορίου, τα Attica Πολυκαταστήματα, όπως αναφέρθηκε. εξακολουθούν να αποτελούν βασικό μέρος του επενδυτικού χαρτοφυλακίου. Η εταιρεία εντάχθηκε στην Ideal Holdings το 2023 και έκτοτε η ανάπτυξή της αποτελεί μέρος του ευρύτερου σχεδιασμού για την ενίσχυση των οικονομικών επιδόσεων των συμμετοχών του ομίλου.

Με βάση τις εκτιμήσεις που παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση, ο φετινός κύκλος εργασιών αναμένεται να διαμορφωθεί σε επίπεδα αισθητά υψηλότερα από τα περίπου 190 εκατ. ευρώ που είχαν καταγραφεί το 2023.

Η πορεία των Attica, μάλιστα, εντάσσεται στη στρατηγική αύξησης της αξίας των επιχειρήσεων του χαρτοφυλακίου, με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της κεφαλαιαγοράς να αποτελεί επίσης μέρος του συνολικού σχεδιασμού.

Από το 2021 έως σήμερα: Η εξέλιξη της Ideal Holdings

Σημειώνεται ότι η νέα Ideal Holdings διαμορφώθηκε το 2021 μέσω αντίστροφης εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ξεκινώντας με τρεις αρχικές επενδύσεις. Κατά την πενταετία που ακολούθησε, διεύρυνε σταδιακά την παρουσία της στην ελληνική οικονομία, προσθέτοντας στο χαρτοφυλάκιό της επιχειρήσεις από διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας.

Σήμερα, οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχει απασχολούν άμεσα και έμμεσα περίπου 3.400 εργαζομένους, ενώ το συνολικό ύψος των επενδύσεων που έχει πραγματοποιήσει στην Ελλάδα ξεπερνά τα 400 εκατ. ευρώ.

Η επιλογή του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποτέλεσε βασικό στοιχείο του αρχικού σχεδιασμού του Λάμπρου Παπακωνσταντίνου, με στόχο τη δημιουργία ενός επενδυτικού σχήματος που θα λειτουργεί με διαφάνεια, λογοδοσία και ισχυρές αρχές εταιρικής διακυβέρνησης.

Με την πρώτη πενταετία να αποτελεί πλέον παρελθόν, η Ideal Holdings στρέφεται στην επόμενη φάση της στρατηγικής της. Η επίτευξη αποτίμησης 1 δισ. ευρώ, η συνέχιση των εξαγορών από το 2027 και η ενίσχυση των βασικών συμμετοχών της συνθέτουν τους κεντρικούς άξονες του σχεδίου για τα επόμενα χρόνια. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην λαμπρή εκδήλωση παραβρλεθηκε η διοίκηση του Euronetxt Athens με επικεφαλής τον Διευθύνοντα Σύμβουλο Γιάννο Κοντόπουλο, επιχειρηματίες, όπως ο Β. Κάτσος, εκπρόσωποι τραπεζών, βουλευτές και υπουργοί.

Επίσης, στην εκδήλωση ήταν οι υπουργοί Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας και Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρους, ο πρώην υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, οι Αναστάσης και Χάρης Δαυίδ της Coca-Cola HBC, ο επικεφαλής του CVC Άλεξ Φωτακίδης, ο εντεταλμένος σύμβουλος της Coca-Cola Λάμπρος Παπακοσμάς, ο Δημήτρης Ανδριόπουλος της Dimand, ο Γιάννος Κοντόπουλος CEO της Euronext Athens, η ΓΓ του ΥΠΕΘΟ Θεώνη Αλαμπάση, ο Βασίλης Καραμούζης της ΕΤΕ κ.ά.