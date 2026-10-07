ΣΕΒ: Νέο πλαίσιο κινήτρων για επενδύσεις άνω των €300 εκατ. – Στο στόχαστρο μεγάλα σχέδια

Ένα νέο, ισχυρό πλαίσιο κινήτρων για την προσέλκυση μεγάλων στρατηγικών και εμβληματικών επενδύσεων προτείνει ο ΣΕΒ, με στόχο η Ελλάδα να μπορεί να διεκδικεί επενδυτικά projects μεγάλης κλίμακας και υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Η πρόταση, που παρουσίασε ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος στην Ανοιχτή Εκδήλωση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσμου, εντάσσεται στον ευρύτερο στόχο για την προσέλκυση επενδύσεων ύψους €65 δισ. έως το 2030 και την ενίσχυση της συμμετοχής της μεταποίησης στο 12% του ΑΕΠ.

Ο ΣΕΒ θεωρεί ότι η επόμενη φάση ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας δεν μπορεί να βασιστεί μόνο στην αύξηση της απασχόλησης, αλλά απαιτεί μεγαλύτερες επενδύσεις, υψηλότερη παραγωγικότητα και ισχυρότερη παραγωγική βάση.

Επενδύσεις άνω των €300 εκατ. με το καθεστώς «εμβληματικής»

Στο επίκεντρο της πρότασης βρίσκεται η δημιουργία ενός νέου πλαισίου κινήτρων για στρατηγικές και εμβληματικές επενδύσεις.

Ο ΣΕΒ προτείνει ως εμβληματικές να χαρακτηρίζονται οι επενδύσεις άνω των €300 εκατ., εφόσον έχουν σημαντική επίδραση στο σύνολο της ελληνικής οικονομίας και η παραγωγικότητά τους ανέρχεται τουλάχιστον στο 100% του ευρωπαϊκού μέσου όρου του αντίστοιχου κλάδου.

Όπως υπογράμμισε ο κ. Θεοδωρόπουλος, ένα τέτοιο πλαίσιο θα έδινε στην Ελλάδα τη δυνατότητα να διεκδικήσει επενδύσεις διεθνούς εμβέλειας, οι οποίες δεν περιορίζονται απλώς στην εισροή κεφαλαίων, αλλά δημιουργούν νέες παραγωγικές δυνατότητες και ενισχύουν τη θέση της χώρας στις διεθνείς αλυσίδες αξίας.

Στα παραδείγματα που ανέφερε περιλαμβάνονται ένα από τα τέσσερα εργοστάσια που έχει ανακοινώσει κινεζική εταιρεία κατασκευής αυτοκινήτων ότι προτίθεται να δημιουργήσει στην Ευρώπη, το δεύτερο υπόστεγο στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) για την αύξηση του ρυθμού αναβαθμίσεων των F-16, καθώς και η δημιουργία σταθμού συναρμολόγησης και επισκευής ελικοπτέρων Erickson.

Η αναφορά στην ΕΑΒ αποκτά ιδιαίτερο βάρος, καθώς το πρόγραμμα αναβάθμισης των F-16 Viper βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Τον Σεπτέμβριο του 2026 παραδόθηκε το 60ό αναβαθμισμένο F-16 Viper, με τις εργασίες να συνεχίζονται στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ στην Τανάγρα.

Στα €150 εκατ. το όριο για τις στρατηγικές επενδύσεις

Αντίστοιχα, ο ΣΕΒ προτείνει οι στρατηγικές επενδύσεις να ξεκινούν από τα €150 εκατ., με σημαντική επίδραση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και παραγωγικότητα τουλάχιστον στο 90% του ευρωπαϊκού μέσου όρου του αντίστοιχου κλάδου.

Με τον τρόπο αυτό, το ύψος της επένδυσης δεν θα αποτελεί το μοναδικό κριτήριο για την παροχή κινήτρων. Η πρόταση συνδέει την επενδυτική στήριξη με την παραγωγικότητα, το οικονομικό αποτύπωμα και τη δυνατότητα μιας επένδυσης να ενισχύσει συνολικά την παραγωγική βάση της χώρας.

Από τις νέες επενδύσεις στη νέα παραγωγική βάση

Η λογική της πρότασης του ΣΕΒ είναι ευρύτερη από την προσέλκυση κεφαλαίων. Στόχος είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε η Ελλάδα να διεκδικεί projects που μπορούν να λειτουργήσουν ως καταλύτες για ολόκληρους παραγωγικούς κλάδους.

Η ΕΑΒ αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η υλοποίηση του προγράμματος F-16 Viper έχει ήδη ενισχύσει την εγχώρια τεχνική τεχνογνωσία και τις δυνατότητες της ελληνικής αεροδιαστημικής βιομηχανίας, ενώ η συνεργασία με τη Lockheed Martin συνδέει την παραγωγική δραστηριότητα στην Τανάγρα με διεθνείς αλυσίδες αξίας.

Ένα δεύτερο υπόστεγο, όπως αυτό που ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΕΒ, θα μπορούσε επομένως να εντάσσεται στη λογική επενδύσεων που αυξάνουν την παραγωγική δυναμικότητα μιας ήδη υφιστάμενης δραστηριότητας και παράλληλα ενισχύουν την εγχώρια αμυντική και αεροναυπηγική βιομηχανία.

Βιομηχανικές υποδομές για να χωρέσουν οι νέες επενδύσεις

Η πρόταση για τα κίνητρα συνδέεται και με μια δεύτερη παρέμβαση του ΣΕΒ που αφορά τη δημιουργία φορέα ανάπτυξης βιομηχανικών υποδοχέων.

Το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τη βιομηχανία, σε συνδυασμό με την υψηλή πληρότητα των υφιστάμενων βιομηχανικών πάρκων, δημιουργεί την ανάγκη για νέες οργανωμένες περιοχές στις οποίες θα μπορούν να εγκατασταθούν μεγάλες παραγωγικές μονάδες. Ο ΣΕΒ συνδέει την πρόταση αυτή και με την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκύψει μετά την ιδιωτικοποίηση της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ.

Με άλλα λόγια, η προσέλκυση μιας μεγάλης επένδυσης δεν αρκεί να στηρίζεται σε φορολογικά ή άλλα κίνητρα. Χρειάζεται και διαθέσιμη βιομηχανική γη, υποδομές, ενέργεια, δίκτυα και ταχύτητα αδειοδοτήσεων.

Παραγωγικότητα αντί για απλή δημιουργία θέσεων εργασίας

Σημαντική αλλαγή προτείνει ο ΣΕΒ και στους αναπτυξιακούς νόμους, ζητώντας να αντικατασταθεί το κριτήριο της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας με εκείνο της σημαντικής αύξησης της παραγωγικότητας.

Η πρόταση αντανακλά τη θέση ότι η ελληνική οικονομία περνά σε μια φάση όπου η ανάπτυξη θα πρέπει να προέλθει περισσότερο από την αύξηση της παραγωγής και της προστιθέμενης αξίας ανά εργαζόμενο.

Στο ίδιο πλαίσιο ο ΣΕΒ ζητά ισχυρότερα κίνητρα για συγχωνεύσεις επιχειρήσεων, καθώς το μέγεθος των επιχειρήσεων θεωρείται ένας από τους παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγικότητα.

Κίνητρα και για επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Στο μέτωπο της τεχνολογίας, ο ΣΕΒ προτείνει την εφαρμογή για τις επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη των ίδιων κανόνων υπερεκπτώσεων που ισχύουν για την Έρευνα και Ανάπτυξη.

Στόχος είναι να επιταχυνθεί η τεχνολογική αναβάθμιση των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς η υιοθέτηση εφαρμογών AI παραμένει χαμηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Το ενεργειακό κόστος στην εξίσωση της ανταγωνιστικότητας

Στο συνολικό επενδυτικό σχέδιο του ΣΕΒ, κρίσιμο ρόλο εξακολουθεί να διαδραματίζει το κόστος ενέργειας.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου έχει χαρακτηρίσει την ενέργεια «καταλυτικό παράγοντα κόστους» για την ελληνική βιομηχανία, ενώ ο ΣΕΒ ζητά σε ευρωπαϊκό επίπεδο τη δραστική μείωση του ενεργειακού χάσματος που χωρίζει την Ευρώπη από τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Η θέση αυτή συνδέεται άμεσα και με την πράσινη μετάβαση: για τον ΣΕΒ, η ευρωπαϊκή βιομηχανική πολιτική πρέπει να συνδυάζει την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων με τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της παραγωγής.

Ο στόχος των €65 δισ. και το νέο επενδυτικό μοντέλο

Στο σύνολό τους, οι προτάσεις του ΣΕΒ επιχειρούν να διαμορφώσουν ένα διαφορετικό πλαίσιο για την επόμενη ημέρα των επενδύσεων στην Ελλάδα. Έτσι, όπως είπε ο κ. Θεοδωρόπουλος, ο στόχος των €65 δισ. έως το 2030 δεν αντιμετωπίζεται ως ένας απλός αριθμητικός στόχος. Το ζητούμενο είναι μέρος αυτών των κεφαλαίων να κατευθυνθεί σε επενδύσεις μεγάλης κλίμακας, υψηλής παραγωγικότητας και ισχυρού αποτυπώματος στην ελληνική οικονομία.