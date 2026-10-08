ΣΕΒ: Υπέγραψε την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας της Εμπορίας Πετρελαιοειδών για την τριετία 2026-2029

Τριετή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για τον κλάδο της Εμπορίας Πετρελαιοειδών, υπέγραψαν ο ΣΕΒ και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας την Τετάρτη (7/10). Η σύμβαση, με ισχύ από 1η Απριλίου 2026, καλύπτει το προσωπικό των επιχειρήσεων εισαγωγής και εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων και υγραερίων.

Ειδικότερα, η νέα κλαδική σύμβαση προβλέπει αναπροσαρμογές των εισαγωγικών μισθών και ημερομισθίων από την 1η Απριλίου 2026 και για τα έτη 2027 και 2028. Παράλληλα, προβλέπονται αυξήσεις σε επιμέρους θεσμικές ρυθμίσεις.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΒ, κ. Σπύρος Θεοδωρόπουλος, υπογράμμισε ότι «η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στον κλάδο της εμπορίας πετρελαιοειδών επιβεβαιώνει στην πράξη ότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις μπορούν να οδηγούν σε συμφωνίες με διάρκεια και ουσιαστικό περιεχόμενο. Σε έναν κλάδο με μακρά και αδιάλειπτη παράδοση υπογραφής κλαδικών συλλογικών συμβάσεων, εργοδότες και εργαζόμενοι συνεχίζουν να διαμορφώνουν από κοινού τους όρους εργασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στην οικονομία και στις επιχειρήσεις.

Η υπογραφή της νέας κλαδικής ΣΣΕ αποκτά ιδιαίτερη σημασία και στο πλαίσιο της προσπάθειας για ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, αναδεικνύοντας ότι ο κοινωνικός διάλογος μπορεί να συνδυάζει τη βελτίωση των όρων εργασίας με την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων».

Σημειώνεται ότι ο κλάδος της Εμπορίας των Πετρελαιοειδών έχει διαχρονικά σημαντική συνεισφορά στην ελληνική οικονομία απασχολώντας περίπου 5.000 εργαζόμενους.