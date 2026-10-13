Metlen: Το διπλό στοίχημα σε γάλλιο και διαστημική βιομηχανία

Νέες δυνατότητες ανάπτυξης στη διαστημική βιομηχανία και στις διεθνείς αλυσίδες εφοδιασμού υψηλής τεχνολογίας διαμορφώνει για τη METLEN η συνεργασία με τη Thales Alenia Space και τη Thales Hellas. Παράλληλα, η επένδυση στο γάλλιο ενισχύει τις προοπτικές του ομίλου να αναδειχθεί σε σημαντικό ευρωπαϊκό προμηθευτή ενός μετάλλου με αυξανόμενη στρατηγική σημασία για την άμυνα, τις τηλεπικοινωνίες και την τεχνολογική βιομηχανία.

Έτσι, εν πρώτοις, η συμφωνία με τις δύο εταιρείες του ομίλου Thales δημιουργεί ένα νέο πεδίο διερεύνησης για τη METLEN, με αφετηρία το μελλοντικό ελληνικό αμυντικό πρόγραμμα δορυφορικών τηλεπικοινωνιών. Ταυτόχρονα, ανοίγει τον δρόμο για την εξέταση πιθανών συνεργασιών σε διεθνή έργα, στα οποία η ελληνική βιομηχανία θα μπορούσε να συνεισφέρει με την παραγωγική της υποδομή και την τεχνογνωσία της.

Το ενδιαφέρον για τη METLEN, όπως αναφέρεται, εστιάζεται σε δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά τη M Technologies και τη δυνατότητα αξιοποίησης των βιομηχανικών εγκαταστάσεων και των κατασκευαστικών δυνατοτήτων της για την παραγωγή εξαρτημάτων και υποσυγκροτημάτων που προορίζονται για δορυφορικά συστήματα. Ο δεύτερος συνδέεται με τη διεκδίκηση νέων έργων σε συνεργασία με έναν διεθνή τεχνολογικό όμιλο που διαθέτει εξειδίκευση στους τηλεπικοινωνιακούς δορυφόρους και στις αντίστοιχες επίγειες υποδομές.

Στο παρόν στάδιο, πάντως, οι τρεις πλευρές καλούνται να αξιολογήσουν τις δυνατότητες συνδυασμού της τεχνογνωσίας, των υποδομών και των παραγωγικών τους πόρων, προκειμένου να προσδιοριστούν τα πιθανά πεδία κοινής δραστηριότητας. Η συμφωνία δεν συνεπάγεται ακόμη ανάθεση συγκεκριμένου έργου ή οριστικοποίηση της κατασκευαστικής συμμετοχής της METLEN, δημιουργεί ωστόσο τις προϋποθέσεις για τη διεκδίκηση νέων βιομηχανικών αντικειμένων.

Από τις αμυντικές κατασκευές στη διαστημική βιομηχανία

Έτσι, η πιθανή είσοδος της M Technologies σε έργα διαστημικών εφαρμογών θα αποτελούσε επέκταση του υφιστάμενου βιομηχανικού της αντικειμένου. Η εταιρεία διαθέτει εμπειρία σε μηχανουργικές κατεργασίες, συγκολλήσεις, επιφανειακές επιστρώσεις και κατασκευή υποσυγκροτημάτων, καθώς και στην ολοκλήρωση χερσαίων αμυντικών συστημάτων.

Οι συγκεκριμένες δυνατότητες θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως αφετηρία για τη συμμετοχή σε επιλεγμένα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας δορυφορικών συστημάτων. Η μετάβαση, ωστόσο, σε εφαρμογές της διαστημικής βιομηχανίας προϋποθέτει την κάλυψη ειδικών τεχνικών απαιτήσεων, την ανάπτυξη πρόσθετης τεχνογνωσίας και την εξασφάλιση των απαραίτητων πιστοποιήσεων.

Το ακριβές αντικείμενο μιας ενδεχόμενης ελληνικής συμμετοχής, ωστόσδο, δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Η σημασία, όμως, της συμφωνίας βρίσκεται, σε αυτή τη φάση, στη δυνατότητα της METLEN να εξετάσει την ένταξή της σε μια εξειδικευμένη αγορά με υψηλές τεχνολογικές απαιτήσεις και διεθνή προσανατολισμό.

Thales, IRIS² και οι νέες ευκαιρίες στη δορυφορική αγορά

Η συνεργασία, πάντως, με τη Thales αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον λόγω της διεθνούς δραστηριότητας του γαλλικού ομίλου στον διαστημικό τομέα. Η Thales Alenia Space έχει ήδη συνδεθεί με ελληνικά δορυφορικά έργα, καθώς κατασκεύασε τον Hellas Sat 3, ο οποίος εκτοξεύθηκε το 2017. Τον Φεβρουάριο του 2026 υπέγραψε επίσης συμφωνία πλαισίου με τη Hellas Sat, τη γαλλική διαστημική υπηρεσία CNES και τη Safran για την ανάπτυξη οπτικών επικοινωνιών στον μελλοντικό Hellas Sat 5.

Σημαντικές προοπτικές δημιουργούνται και από την ανάπτυξη του ευρωπαϊκού προγράμματος ασφαλών δορυφορικών επικοινωνιών IRIS². Η Thales Alenia Space έχει αναλάβει σημαντικό αντικείμενο στο πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνει την ανάπτυξη δορυφορικών υποδομών για κυβερνητικές και ασφαλείς επικοινωνίες.

Η διεύρυνση των ευρωπαϊκών επενδύσεων σε δορυφόρους, τηλεπικοινωνιακά συστήματα και τεχνολογίες διαστημικής ασφάλειας ενδέχεται να δημιουργήσει ευκαιρίες για περισσότερους βιομηχανικούς προμηθευτές. Για τη METLEN, η συμμετοχή σε τέτοιες αλυσίδες αξίας θα μπορούσε να προκύψει είτε μέσω κατασκευής εξαρτημάτων είτε μέσω προμήθειας υλικών που χρησιμοποιούνται σε τεχνολογίες αιχμής.

Επιπλέον, το ελληνικό πρόγραμμα HELLAS-SPACE 2.0, προϋπολογισμού 350 εκατ. ευρώ, και οι μελλοντικές δράσεις ανάπτυξης και δοκιμής διαστημικών τεχνολογιών συνθέτουν ένα ευρύτερο πεδίο που αξίζει να αξιολογηθεί. Η αξιοποίηση των συγκεκριμένων ευκαιριών θα εξαρτηθεί από τις προκηρύξεις, τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους συμμετοχής κάθε έργου.

Το γάλλιο ως δεύτερος πυλώνας της στρατηγικής

Πέρα από τις προοπτικές στη διαστημική βιομηχανία, ξεχωριστή θέση στη στρατηγική της METLEN καταλαμβάνει το γάλλιο, μια κρίσιμη πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται σε εφαρμογές ημιαγωγών, τηλεπικοινωνιών και αμυντικών ηλεκτρονικών συστημάτων.

Το μέταλλο, το οποίο παραμένει σχετικά άγνωστο στο ευρύ κοινό, έχει αποκτήσει αυξημένη γεωοικονομική βαρύτητα λόγω της συγκέντρωσης της παγκόσμιας παραγωγής στην Κίνα και της εξάρτησης των δυτικών οικονομιών από περιορισμένο αριθμό προμηθευτών. Η χρήση του σε ενισχυτές ισχύος, προηγμένα ραντάρ, δορυφορικές επικοινωνίες και άλλες τεχνολογίες αιχμής το καθιστά σημαντικό κρίκο σε αλυσίδες εφοδιασμού που συνδέονται άμεσα με την οικονομική και αμυντική ασφάλεια.

Σε αυτό το περιβάλλον, η σχεδιαζόμενη παραγωγή γαλλίου από τη METLEN στις εγκαταστάσεις του Αγίου Νικολάου Βοιωτίας, στην «Αλουμίνιον της Ελλάδος», αποκτά ευρύτερη στρατηγική σημασία. Η επένδυση εντάσσεται στην ευρωπαϊκή προσπάθεια περιορισμού των εξαρτήσεων από τρίτες χώρες και δημιουργίας αξιόπιστων πηγών προμήθειας κρίσιμων υλικών.

Η εταιρεία έχει ήδη προχωρήσει σε στρατηγικές εμπορικές συμφωνίες για τη μελλοντική παραγωγή γαλλίου, με τη δεύτερη σχετική συμφωνία να ενισχύει τις ενδείξεις διεθνούς ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής πηγής εφοδιασμού. Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία βιομηχανίες και κυβερνήσεις επιδιώκουν να διαφοροποιήσουν τους προμηθευτές τους και να περιορίσουν τους κινδύνους από πιθανές διαταραχές στις διεθνείς αγορές.

Έτσι, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της METLEN συνδέεται με το ολοκληρωμένο παραγωγικό μοντέλο της, το οποίο αξιοποιεί την υφιστάμενη βιομηχανική βάση της «Αλουμίνιον της Ελλάδος», την τεχνολογία παραγωγής που αναπτύσσει η ίδια η εταιρεία και τη δυνατότητα βιομηχανικής κλιμάκωσης.

Επένδυση 295,5 εκατ. ευρώ με ευρωπαϊκή διάσταση

Κομβικό στοιχείο του σχεδιασμού αποτελεί η επένδυση συνολικού προϋπολογισμού 295,5 εκατ. ευρώ, για την οποία έχει προβλεφθεί χρηματοδότηση 90 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Το επενδυτικό πρόγραμμα αφορά την ενίσχυση της παραγωγικής δυναμικότητας σε βωξίτη και αλουμίνα, καθώς και την ανάπτυξη παραγωγής γαλλίου.

Με βάση τον σχεδιασμό που έχει παρουσιαστεί, η ετήσια παραγωγική δυναμικότητα προβλέπεται να διαμορφωθεί σε 2 εκατ. τόνους βωξίτη, 1,265 εκατ. τόνους αλουμίνας, από 865.000 τόνους σήμερα, και 50 μετρικούς τόνους γαλλίου. Η τελευταία ποσότητα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για την ευρωπαϊκή αγορά, καθώς εκτιμάται ότι μπορεί να καλύψει το σύνολο των αναγκών της ΕΕ στο συγκεκριμένο μέταλλο, εφόσον επιβεβαιωθούν οι σχετικές προβλέψεις για τη ζήτηση και την παραγωγή.

Παράλληλα, το έργο έχει ενταχθεί στα στρατηγικά έργα που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις κρίσιμες πρώτες ύλες (Critical Raw Materials Act). Το ευρωπαϊκό πλαίσιο θέτει στόχους για την ενίσχυση της εξόρυξης, της επεξεργασίας και της ανακύκλωσης εντός της ΕΕ, με σκοπό να περιοριστεί η εξάρτηση από μεμονωμένες τρίτες χώρες.

Για τη METLEN, η ανάπτυξη της παραγωγής γαλλίου δεν αποτελεί απλώς μια νέα δραστηριότητα στον τομέα των μετάλλων. Δημιουργεί προϋποθέσεις για την τοποθέτηση του ομίλου σε μια αγορά όπου η διαθεσιμότητα πρώτων υλών συνδέεται ολοένα περισσότερο με την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας και την τεχνολογική αυτονομία της Ευρώπης.

Στόχος για μεγαλύτερη συμμετοχή σε αλυσίδες αξίας υψηλής τεχνολογίας

Οι δύο νέες κατευθύνσεις, πάντως, στις οποίες κινείται η METLEN —η πιθανή επέκταση στη διαστημική βιομηχανία και η ανάπτυξη παραγωγής γαλλίου— έχουν μια κοινή αναφορά που δεν είναι άλλη από την προσπάθεια διεύρυνσης της παρουσίας της σε αγορές με αυξημένη τεχνολογική και στρατηγική σημασία, αλλά και τον εμπλουτισμό της γκάμας δράσης της εταιρείας, σε μια συγκυρία μεγάλων αλλαγών.

'Ετσι, η συνεργασία με τη Thales προσφέρει τη δυνατότητα διερεύνησης νέων βιομηχανικών εφαρμογών και πρόσβασης σε διεθνή έργα. Η επένδυση στο γάλλιο, από την άλλη πλευρά, στοχεύει στην αξιοποίηση μιας πρώτης ύλης που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία για την ευρωπαϊκή βιομηχανία, την άμυνα και τις τηλεπικοινωνίες.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η METLEN επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση της όχι μόνο ως παραγωγός μετάλλων και αμυντικών κατασκευών, αλλά και ως δυνητικός προμηθευτής υλικών και βιομηχανικών λύσεων για τις τεχνολογίες που θα διαμορφώσουν την επόμενη ημέρα της ευρωπαϊκής οικονομίας.