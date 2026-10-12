Μεγάλα έργα υποδομής: Ο καθοριστικός ρόλος της ποιότητας, της ασφάλειας και της πιστοποίησης

Η ανάπτυξη μεγάλων έργων υποδομής δεν εξαρτάται μόνο από τη χρηματοδότηση, τον σχεδιασμό και την ταχύτητα υλοποίησης. Η διασφάλιση της ποιότητας, η ασφάλεια των κατασκευών, η συμμόρφωση με τα ισχύοντα πρότυπα και η βιωσιμότητα αποτελούν κρίσιμες προϋποθέσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση των έργων και τη μακροπρόθεσμη λειτουργία τους.

Σε ένα περιβάλλον, λοιπόν, όπου οι απαιτήσεις για σύγχρονες, ανθεκτικές και βιώσιμες υποδομές εντείνονται, οι υπηρεσίες πιστοποίησης, επιθεώρησης και ελέγχων αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Συμβάλλουν στην τεκμηρίωση της συμμόρφωσης, στην αναγνώριση πιθανών κινδύνων και στην ενίσχυση της αξιοπιστίας των έργων, υποστηρίζοντας τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς σε όλα τα στάδια της δραστηριότητάς τους.

Η σημασία αυτών των παραμέτρων συνδέεται άμεσα με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα ο κλάδος των κατασκευών, από την υλοποίηση μεγάλων έργων και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών έως την πράσινη μετάβαση και την ανάπτυξη υποδομών που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του μέλλοντος.

Η παρουσία της EUROCERT στο ITC 2026

Στο πλαίσιο αυτό, η EUROCERT έδωσε για ακόμη μία χρονιά το «παρών» στο 9ο Συνέδριο Υποδομών & Μεταφορών – ITC 2026, το οποίο πραγματοποιήθηκε από τις 28 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, στο Μέγαρο Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.

Με δικό της περίπτερο στον εκθεσιακό χώρο, η εταιρεία είχε την ευκαιρία να συναντήσει εκπροσώπους επιχειρήσεων και επαγγελματίες της αγοράς, να ανταλλάξει απόψεις για τις ανάγκες του κλάδου και να παρουσιάσει το εύρος των υπηρεσιών πιστοποίησης, επιθεώρησης και ελέγχων που παρέχει.

Το φετινό συνέδριο ανέδειξε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που καθορίζουν την επόμενη ημέρα των υποδομών και των μεταφορών. Στο επίκεντρο βρέθηκαν τα μεγάλα έργα υποδομής και η χρηματοδότησή τους, οι προκλήσεις του κατασκευαστικού κλάδου, η πράσινη μετάβαση, οι νέες υποδομές, καθώς και οι εξελίξεις στις μεταφορές, τα logistics και την αστική κινητικότητα.

Οι θεματικές αυτές αναδεικνύουν την ανάγκη για ολοκληρωμένες προσεγγίσεις που συνδυάζουν την τεχνική επάρκεια με την ποιότητα, την ασφάλεια και την περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, η πιστοποίηση και οι ανεξάρτητοι έλεγχοι αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης με αναγνωρισμένα πρότυπα και απαιτήσεις.

Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένη τεχνογνωσία, η EUROCERT υποστηρίζει επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στους τομείς των υποδομών και των μεταφορών, παρέχοντας υπηρεσίες που συνδέονται με τη διασφάλιση της ποιότητας, της ασφάλειας, της συμμόρφωσης και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η συμμετοχή της στο ITC 2026 εντάσσεται στη σταθερή παρουσία της στον διάλογο για το μέλλον των υποδομών και των μεταφορών στην Ελλάδα, προσφέροντας ευκαιρίες επικοινωνίας με την αγορά, ανταλλαγής τεχνογνωσίας και ανάδειξης των σύγχρονων απαιτήσεων που συνοδεύουν την ανάπτυξη μεγάλων έργων.