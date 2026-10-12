Διήμερο αφιέρωμα στη Μελίνα Μερκούρη στις 17 & 18 Οκτωβρίου στο Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα»

Στις 17 και 18 Οκτωβρίου, το Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα» φιλοξενεί τη διήμερη εκδήλωση «Το Φως που Μένει», ένα πολυδιάστατο αφιέρωμα στη ζωή, την προσωπικότητα και τη διαδρομή της Μελίνας Μερκούρη. Στην παλιά αθηναϊκή γειτονιά που αναπαριστά το Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα», τρισδιάστατες προβολές, φως, μουσική και οπτικοακουστικό υλικό από το «Αρχείο ΕΡΤ Α.Ε.» ζωντανεύουν σημαντικούς σταθμούς της ζωής και της πορείας της.

Η Κατερίνα Παπουτσάκη, με τη συνοδεία πιάνου επί σκηνής, ερμηνεύει τραγούδια που συνδέθηκαν με τη Μελίνα Μερκούρη. Η θεατρική αφήγηση ενσωματώνεται σε ένα ενιαίο θεατρικό έργο, γραμμένο από την Γεωργία Ανδρέου, μέσα από το οποίο οι ηθοποιοί Θοδώρα Σιάρκου, Αγνή Χιώτη, Γιούλη Παπαδάκη, Τάνια Ρόκα, Κώστας Πιπερίδης και Γιάννης Βυρίνης ανασυνθέτουν στιγμές από τη ζωή, την προσωπικότητα και τη διαδρομή της Μελίνας, σε σκηνοθεσία του Αντώνη Σωτηροπούλου .

«Μελίνα: Από το χθες στο σήμερα», προσωπικά αντικείμενα της Μελίνας Μερκούρη από τη προσωπική συλλογή του Γιώργου Πηλιχού, παραχωρούνται ειδικά για την έκθεση και συνυπάρχουν με έργα σύγχρονων Ελλήνων σχεδιαστών, εμπνευσμένα από την αισθητική και το διαχρονικό αποτύπωμά της. Συμμετέχουν: Celebrity Skin, Kathy Heydels, Nadia Bele, Line πlanet, Lovely Handmade, Kirkis Loom, Chicard, Athenart Jewelry, Eternal Ninemia, Miltos Couture, Helena Markos, El&Jo Luxury Couture, Evdo, ΦΑΟS, Χρήστος Παληκαρώνας, Παύλος Χατζηαδάμ, Βάσια Τζοτζοπούλου και Ξένια Σολωμού.

Στο πλαίσιο του αφιερώματος, η σύμβουλος ψυχικής υγείας, Γεωργία Κολώνια ξεναγεί το κοινό στην έκθεση, σε μια διαδρομή από την τέχνη στην... ψυχή. Και κάπως έτσι, όλα συναντιούνται: τέχνη, μόδα, άρωμα, γεύση, κίνηση, φροντίδα και φιλοξενία. Μια βραδιά που δεν ζητά απλώς να τη δεις, αλλά να τη νιώσεις. Να τη ζήσεις. Ολόψυχα.

Τη συνολική εμπειρία συμπληρώνουν η φροντίδα της Eolia Cosmetics, το άρωμα της La Maison De Stephanie, το μακιγιάζ του Freddy Makeup Stage και το hairstyling της Design Art Academy, ενώ το WaterFresh συνοδεύει διακριτικά τη ροή της βραδιάς. Η γεύση του κρασιού Silosa – Triantafylli Estate και finger food δημιουργίες της ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ συναντούν την κίνηση και τις ζωντανές παρουσίες της Happy People Agency, τις εικαστικές εκτυπώσεις και σε φουλάρια της N&H Prints, Isson:Nobacco σκηνικό στοιχείo, καθώς και τη φιλοξενία των Brown Hotels.

17-18 Οκτωβρίου

Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα», Ηρακλειδών 66, Αθήνα

Σάββατο: Ώρα προσέλευσης 18.00 με ονομαστική πρόσκληση

Κυριακή: Ώρα προσέλευσης 10.00-15.00 (ελεύθερη είσοδος για το κοινό)

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