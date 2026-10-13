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Στασινός (ΤΕΕ): Αυθαίρετο το όριο των €25 εκατ. για υποχρεωτική χρήση BIM στα δημόσια έργα
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
18:45 - 13 Οκτ 2026

Στασινός (ΤΕΕ): Αυθαίρετο το όριο των €25 εκατ. για υποχρεωτική χρήση BIM στα δημόσια έργα

Reporter.gr Newsroom

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Την ανάγκη να περάσει η ελληνική κατασκευαστική αγορά και η Δημόσια Διοίκηση από την αναμονή στην άμεση δράση ενόψει του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για το BIM στις δημόσιες συμβάσεις, αναδεικνύοντας την Ελλάδα σε πρωταγωνιστή των εξελίξεων, υπογράμμισε ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Γιώργος Στασινός, κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών του 7ου BIM Conference, που συνδιοργανώνουν το ΤΕΕ και η BOUSSIAS Events.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα, υπογράμμισε στην ομιλία του ότι το Επιμελητήριο βρέθηκε στην πρωτοπορία του BIM σε Ελλάδα και Ευρώπη όταν λίγοι καταλάμβαναν τη σημασία του, διαβλέποντας νωρίς ότι δεν πρόκειται για μια απλή ψηφιοποίηση σχεδίων, αλλά για «μια παραγωγική επανάσταση και μια ριζική αλλαγή παραδείγματος στον τρόπο που μελετάμε, δημοπρατούμε, κατασκευάζουμε και συντηρούμε τα έργα της χώρας».

«Αυθαίρετο το όριο των 25 εκατ. ευρώ – Να αλλάξει τώρα ο Ν. 4412/2016»

Αναφερόμενος στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για υποχρεωτική χρήση BIM στα δημόσια έργα άνω των 25 εκατομμυρίων ευρώ, ο Γιώργος Στασινός ήταν ξεκάθαρος: «Το όριο των 25 εκατομμυρίων ευρώ είναι μια πολιτική και γραφειοκρατική επιλογή των Βρυξελλών. Είναι κάπως αυθαίρετο. Όριο υποχρεωτικότητας πρέπει να υπάρξει, όμως το ύψος του πρέπει να είναι προϊόν ουσιαστικού διαλόγου με την ίδια την αγορά και τους φορείς, και όχι αποτέλεσμα μιας συμφωνίας σε κλειστά γραφεία. Η ελληνική αγορά και η δημόσια διοίκηση πρέπει να έχουν άμεσο λόγο στη διαβούλευση».

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ τόνισε ότι η Ελλάδα, καθώς ολοκληρώνονται τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης, διαθέτει μια χρυσή ευκαιρία: «Δεν θα περιμένουμε παθητικά τις ευρωπαϊκές προθεσμίες. Ο χρόνος μέχρι την υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Κανονισμού δεν είναι χρόνος αναμονής, είναι χρόνος δράσης. Πρέπει να προετοιμαστούμε τώρα. Να αναμορφώσουμε άμεσα το πλαίσιο των δημοσίων συμβάσεων, τον Νόμο 4412/2016, επιλύοντας εκ των προτέρων τα θεσμικά ζητήματα, ώστε την ημέρα που θα υιοθετηθεί ο Κανονισμός, η Ελλάδα να είναι 100% έτοιμη».

Θεσμική πρωτοβουλία ΤΕΕ και πρόσκληση στην Πολιτεία

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του ΤΕΕ ως Τεχνικού Συμβούλου της Πολιτείας, ο Γιώργος Στασινός ανακοίνωσε ότι το ΤΕΕ κάνει ένα ακόμα μεγάλο θεσμικό βήμα τεχνικής τυποποίησης, θέτοντας άμεσα σε στοχευμένη διαβούλευση με τον τεχνικό κόσμο την πρώτη Τεχνική Οδηγία (ΤΟΤΕΕ BIM_01) για τα Κτιριακά Έργα, ενώ θα ακολουθήσει αντίστοιχη Οδηγία για τα Έργα Υποδομής. «Εμείς κάνουμε το καθήκον μας και προετοιμάζουμε τον τεχνικό κόσμο. Τώρα η Πολιτεία οφείλει να αποφασίσει γρήγορα: να υιοθετήσει τις οδηγίες αυτές και να τις μετατρέψει σύντομα σε υποχρεωτικές τεχνικές προδιαγραφές του Κράτους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αδιαπραγμάτευτη η Τεχνολογική Ουδετερότητα (OpenBIM)

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ στη στρατηγική επιλογή του OpenBIM, υπογραμμίζοντας:

«Σε εποχές μεγάλων γεωπολιτικών και τεχνολογικών αλλαγών, δεν πρόκειται να εγκλωβίσουμε τη χώρα, το Δημόσιο και τους μηχανικούς σε συγκεκριμένες εταιρείες, κλειστά λογισμικά ή ασύμβατες τεχνολογίες. Η πληροφορία των έργων πρέπει να ανήκει στον κύριο του έργου και στον μηχανικό με ανοικτά πρότυπα».

Μέριμνα για τη Δημόσια Διοίκηση και τους Μικρομεσαίους Μηχανικούς

Ο Γιώργος Στασινός απηύθυνε σαφές μήνυμα τόσο προς τις Αναθέτουσες Αρχές όσο και προς τη μεγάλη μάζα των διπλωματούχων μηχανικών:

  • Για τις Αναθέτουσες Αρχές (Υπουργεία, Δήμους, Φορείς Υποδομών): Ζήτησε την άμεση θεσμοθέτηση ενός εξειδικευμένου εθνικού προγράμματος υποστήριξης και πιστοποίησης των στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης, προκειμένου να συντάσσουν ορθά τα τεύχη δημοπράτησης και να παραλαμβάνουν έργα με ψηφιακά μοντέλα.
  • Για τους Διπλωματούχους Μηχανικούς και τα Μικρά Τεχνικά Γραφεία: Διαβεβαίωσε κατηγορηματικά ότι η ψηφιακή μετάβαση δεν θα αφεθεί να εξελιχθεί σε εμπόδιο. Παράλληλα με τα συνεχή σεμινάρια του Επιμελητηρίου, υπογράμμισε: «Διεκδικούμε από την Πολιτεία ένα γενναίο πρόγραμμα ενίσχυσης για ψηφιακό εξοπλισμό, λογισμικό και κατάρτιση. Οι επενδύσεις της χώρας στις ψηφιακές υποδομές πρέπει να έχουν στην καρδιά τους τον τεχνικό κόσμο».

«Ψηφιακά Δίδυμα Παντού» – Από τη θεωρία στην πράξη

Καταλήγοντας, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ αναφέρθηκε στη διασύνδεση του BIM με το ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που υλοποιεί το Επιμελητήριο (e-Adeies, Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης, Εθνικό Μητρώο Υποδομών), αναδεικνύοντας ως ζωντανή απόδειξη το εμβληματικό έργο των «Έξυπνων Γεφυρών».

«Δεν θεωρητικολογούμε για τα Digital Twins. Τα υλοποιούμε στην πράξη! Με την εγκατάσταση αισθητήρων σε εκατοντάδες γέφυρες σε όλη τη χώρα, δημιουργούμε τα πρώτα πραγματικά Ψηφιακά Δίδυμα υποδομών σε εθνική κλίμακα. Πιστεύουμε στην αρχή "Ψηφιακά Δίδυμα Παντού", για να περάσουμε από την αποσπασματική διαχείριση σε ένα σύγχρονο μοντέλο προληπτικής συντήρησης και ασφάλειας για όλες τις υποδομές της Ελλάδας», κατέληξε ο Γιώργος Στασινός, τονίζοντας ότι ο τεχνικός κόσμος της χώρας δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, αλλά τις διαμορφώνει.

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