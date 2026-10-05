Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης: Παρουσιάζει προϊόντα με ελληνική ταυτότητα στο Thessaloniki Beer Festival 2026

Η ΒΕΡΓΙΝΑ, το αγαπημένο beer brand της Ζυθοποιίας Μακεδονίας Θράκης, συμμετέχει στο Thessaloniki Beer Festival 2026, από τις 8 έως τις 11 Οκτωβρίου, στο Περίπτερο 16 της ΔΕΘ, προσκαλώντας τους φίλους της μπύρας σε μια μεγάλη γιορτή γεύσης, μουσικής και καλής παρέας.

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

Για τέσσερις ημέρες, η ΒΕΡΓΙΝΑ θα βρίσκεται στο φεστιβάλ, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να απολαύσει τις μπύρες της και να γνωρίσει από κοντά ένα brand με ισχυρή ελληνική ταυτότητα και βαθιές ρίζες στη Βόρεια Ελλάδα.

Με έδρα την Κομοτηνή, η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης έχει συνδέσει το όνομά της με την ελληνική παραγωγή και τη σύγχρονη ελληνική ζυθοποιία, με τη ΒΕΡΓΙΝΑ να αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ελληνικά brands μπύρας.

Η συμμετοχή στο Thessaloniki Beer Festival αποτελεί μια ακόμη ευκαιρία για τη ΒΕΡΓΙΝΑ να βρεθεί κοντά στο κοινό της και να μοιραστεί μαζί του αυτό που κάνει την μπύρα ξεχωριστή: τη γεύση, την παρέα και τη στιγμή που αξίζει να μοιράζεσαι.

Γιατί μια καλή μπύρα δεν είναι μόνο αυτό που βρίσκεται στο ποτήρι. Είναι οι άνθρωποι γύρω από το τραπέζι, η διάθεση και οι στιγμές που μένουν.