Αθηναϊκή Ζυθοποιία: Δεν προκλήθηκε καμία ζημιά στη Ζυθοποιία Μακεδονίας-Θράκης
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
13:40 - 11 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Τη θέση της για την υπόθεσή που εκκρεμεί στο  Περιφερειακό Δικαστήριο σε σχέση με τη διαμάχη με τη Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης κατέθεσε η Αθηναϊική Ζυθοποιία (ΑΖ). 
Όπως, χαρακτηριστικά αναφέρει σχετική ανακοίνωση, "το Περιφερειακό Δικαστήριο του Άμστερνταμ άκουσε σήμερα τα επιχειρήματα σχετικά με τις αξιώσεις αποζημίωσης σε μια μακροχρόνια νομική διαμάχη μεταξύ της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας και της Ζυθοποιίας Μακεδονίας Θράκης. Δεν έχει εκδοθεί ακόμη απόφαση σε αυτό το στάδιο.

Η HEINEKEN N.V. και η Αθηναϊκή Ζυθοποιία παραμένουν πεπεισμένες ότι οι ισχυρισμοί της Ζυθοποιίας Μακεδονίας Θράκης είναι αβάσιμοι και ότι η Αθηναϊκή Ζυθοποιία δεν προκάλεσε καμία ζημία στην Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης."

Επιπροσθέτως η ΑΖ διευκρινίζει, με βάση τη σχετική ενημέρωση, τα εξής:

· "Ευθύνη Απόδειξης Αξιώσεων: Ως ενάγων, η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης είναι υπεύθυνη για την τεκμηρίωση των ισχυρισμών της με σαφή και αντικειμενικά στοιχεία. Σύμφωνα με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία, αυτό περιλαμβάνει την απόδειξη τόσο της ύπαρξης όσο και της έκτασης οποιασδήποτε φερόμενης οικονομικής ζημίας. Η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης δεν προσκόμισε αυτή την απόδειξη και προσπάθησε να μεταθέσει το βάρος στην Aθηναϊκή Ζυθοποιία και την HEINEKEN N.V., υποστηρίζοντας ότι η Aθηναϊκή Ζυθοποιία και η HEINEKEN N.V. πρέπει να αποδείξουν ότι η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης δεν υπέστη καμία ζημία. Δεν υπάρχει νομική βάση για αυτό.

· Προβληματική Θεωρία Ζημίας: Η Ζυθοποιία Μακεδονίας Θράκης ισχυρίζεται πως θα μπορούσε να χρεώσει τους Έλληνες καταναλωτές υψηλότερες τιμές για τα προϊόντα της, εάν δεν υπήρχε η φερόμενη παράβαση. Αυτό αντιβαίνει στις καθιερωμένες νομικές και οικονομικές αρχές, καθώς οι παραβιάσεις του δικαίου του ανταγωνισμού συνήθως οδηγούν σε υψηλότερες τιμές για τους καταναλωτές. Η θεωρία αυτή δεν έχει προηγούμενο τόσο στο ελληνικό όσο και στο ευρωπαϊκό δίκαιο.

· Αντιφατικά Στοιχεία στην Αγορά:

- Η ελληνική αγορά μπύρας παρέμεινε ανοιχτή και ανταγωνιστική. Τα στοιχεία δείχνουν ότι μια σημαντική πλειοψηφία των χονδρεμπόρων δεν συνεργαζόταν αποκλειστικά με την Aθηναϊκή Ζυθοποιία.

- Το μερίδιο αγοράς της Aθηναϊκής Ζυθοποιίας μειώθηκε κατά περισσότερο από ένα τρίτο κατά την περίοδο της φερόμενης παράβασης.

- Ο αριθμός των ανταγωνιστικών εταιρειών κατά το εξεταζόμενο χρονικό διάστημα αυξήθηκε σημαντικά και τα μερίδιά τους, συμπεριλαμβανομένου αυτού της Ζυθοποιίας Μακεδονίας Θράκης, επίσης αυξήθηκαν κατά πολύ" καταλήγει η ΑΖ.

