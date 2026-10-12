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Ούζο Βαρβαγιάννη: Πώς το Μουσείο Βαρβαγιάννη αναδεικνύει ένα εμβληματικό προϊόν
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
09:49 - 12 Οκτ 2026

Ούζο Βαρβαγιάννη: Πώς το Μουσείο Βαρβαγιάννη αναδεικνύει ένα εμβληματικό προϊόν

Γιώργος Αλεξάκης

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Με περισσότερους από 25.500 επισκέπτες από σχεδόν 60 διαφορετικές εθνικότητες το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2026, το Μουσείο Βαρβαγιάννη στο Πλωμάρι της Λέσβου αναδεικνύεται σε σημείο διεθνούς προβολής της ιστορικής ποτοποιίας. Την ίδια στιγμή, η εταιρεία ενισχύει τον εξαγωγικό της προσανατολισμό και προχωρά σε επενδύσεις για την αναβάθμιση της παραγωγικής της υποδομής, έχοντας καταγράψει σημαντική αύξηση κερδοφορίας το 2025, παρά τη σχεδόν αμετάβλητη πορεία των πωλήσεων.  

Στο πλαίσιο αυτό, η επισκεψιμότητα του Μουσείου Βαρβαγιάννη προσθέτει μια διάσταση εξωστρέφειας στην παρουσία της εταιρείας. Από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2026, περισσότεροι από 25.500 άνθρωποι από σχεδόν 60 εθνικότητες επισκέφθηκαν τον χώρο, γνωρίζοντας την ιστορία του ούζου και την παράδοση της απόσταξης που η οικογένεια διατηρεί από το 1860.

Το Μουσείο λειτουργεί ως χώρος ανάδειξης της ιστορίας της ποτοποιίας και της παραγωγικής κληρονομιάς του Πλωμαρίου, φέρνοντας σε επαφή επισκέπτες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και άλλες ηπείρους με ένα χαρακτηριστικό ελληνικό προϊόν. Η Ποτοποιία Βαρβαγιάννη, μέλος της πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ, συνδέει έτσι την ιστορική της ταυτότητα με την προβολή της ελληνικής παραγωγής και επιχειρηματικότητας.

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Η εικόνα ανάπτυξης

Στο μεταξύ, ο κύκλος εργασιών της Ποτοποιίας Ι. Βαρβαγιάννης διαμορφώθηκε σε 3,69 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 3,67 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας οριακή άνοδο 0,6%. Ωστόσο, η βελτίωση του κόστους πωλήσεων οδήγησε σε αισθητή ενίσχυση των οικονομικών αποτελεσμάτων, με τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους να υπερδιπλασιάζονται και να ανέρχονται σε 332,8 χιλ. ευρώ, από 162,7 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Υπερδιπλασιασμός καθαρών κερδών

Η βελτίωση της κερδοφορίας αποτυπώνεται στα βασικά μεγέθη της εταιρείας. Το μικτό αποτέλεσμα αυξήθηκε σε 1,75 εκατ. ευρώ από 1,47 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ το κόστος πωλήσεων περιορίστηκε σε 1,94 εκατ. ευρώ, έναντι 2,2 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η υποχώρηση του κόστους συνδέεται με την αύξηση της παραγωγής.

Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 429,4 χιλ. ευρώ, από 212,2 χιλ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Τα έξοδα διοίκησης κινήθηκαν ελαφρώς χαμηλότερα, ενώ τα έξοδα διάθεσης αυξήθηκαν λόγω των προωθητικών ενεργειών.

Σύμφωνα με την έκθεση διαχείρισης, η οριακή αύξηση του τζίρου επηρεάστηκε, μεταξύ άλλων, από τη διακοπή της συνεργασίας με την Καταστήματα Αφορολογήτων Ειδών Α.Ε., καθώς οι τιμές διάθεσης ήταν ιδιαίτερα χαμηλές και, για ορισμένα προϊόντα, χαμηλότερες από το κόστος.

Σε επίπεδο ισολογισμού, το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε σε 5,11 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025, έναντι 4,77 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ η καθαρή θέση ενισχύθηκε σε 4,16 εκατ. ευρώ από 3,98 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα αυξήθηκαν σε 1,24 εκατ. ευρώ, από 1,09 εκατ. ευρώ.

Οι συνολικές υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν σε 930,9 χιλ. ευρώ, έναντι 771,5 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, ενώ ο τραπεζικός δανεισμός ανήλθε σε 357,1 χιλ. ευρώ.

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Εξαγωγές σε 25 χώρες – Στόχος η περαιτέρω ανάπτυξη

Η διεύρυνση της εξαγωγικής δραστηριότητας αποτελεί βασικό άξονα του σχεδιασμού της εταιρείας για το 2026, σε μια χρονιά που, σύμφωνα με τη διοίκηση, χαρακτηρίζεται από πιέσεις στην κατανάλωση και αυξημένη οικονομική αβεβαιότητα.

Η ποτοποιία διαθέτει παρουσία σε περίπου 25 χώρες, με τις εξαγωγές να αντιστοιχούν στο 20%-25% του συνολικού κύκλου εργασιών. Στις σημαντικότερες αγορές της περιλαμβάνονται οι ΗΠΑ, καθώς και η Γερμανία, η Βουλγαρία και η Κύπρος.

Παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, η εξαγωγική δραστηριότητα δεν έχει καταγράψει σημαντική υποχώρηση. Ωστόσο, σε αγορές όπως η Τουρκία, το Ιράκ και το Ισραήλ παρατηρούνται καθυστερήσεις στις παραδόσεις και μεταβολές στον χρόνο εκτέλεσης των παραγγελιών.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διεθνούς παρουσίας της, η εταιρεία αξιοποιεί και τη συμμετοχή της σε διεθνείς κλαδικές εκθέσεις, όπως η ProWein, επιδιώκοντας να διευρύνει το δίκτυο των αγορών της και να αυξήσει τη συνεισφορά των εξαγωγών στον συνολικό τζίρο.

Επενδυτικό πρόγραμμα 300 χιλ. ευρώ στο Πλωμάρι

Παράλληλα με την εξαγωγική ανάπτυξη, η Ποτοποιία Βαρβαγιάννη συνεχίζει το επενδυτικό της πρόγραμμα για τον εκσυγχρονισμό του μηχανολογικού εξοπλισμού στο εργοστάσιο του Πλωμαρίου. Το ύψος της επένδυσης υπολογίζεται σε περίπου 300 χιλ. ευρώ, με τη διοίκηση να εκτιμά ότι έως τα μέσα του 2027 θα έχει υλοποιηθεί το 60%-70% του έργου.

Η εξέλιξη του επενδυτικού σχεδιασμού αποτυπώνεται και στις οικονομικές καταστάσεις του 2025, καθώς η αναπόσβεστη αξία του μηχανολογικού εξοπλισμού αυξήθηκε σε 78,6 χιλ. ευρώ, από 16,4 χιλ. ευρώ το 2024.

Η εταιρεία καλείται, πάντως, να κινηθεί σε ένα περιβάλλον όπου η ακρίβεια και οι ευρύτερες οικονομικές πιέσεις επηρεάζουν την κατανάλωση, με βασικούς στόχους τη διατήρηση της θέσης της στην εγχώρια αγορά, την αύξηση των πωλήσεων και την περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγών.

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