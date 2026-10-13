Φυσικό αέριο: Άλμα 169% στις εξαγωγές σε εννέα μήνες – Στα 63,5 TWh η συνολική ζήτηση

Ισχυρή αύξηση κατέγραψαν οι εξαγωγές φυσικού αερίου από την Ελλάδα κατά το εννεάμηνο του 2026, ενισχύοντας περαιτέρω τον ρόλο της χώρας ως πύλης τροφοδοσίας των αγορών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΔΕΣΦΑ, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 168,77% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, την ώρα που η εγχώρια κατανάλωση κινήθηκε ελαφρώς πτωτικά.

Η συνολική ζήτηση φυσικού αερίου στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 12,72%, φθάνοντας τις 63,53 τεραβατώρες (TWh), από 56,36 TWh το εννεάμηνο του προηγούμενου έτους. Η άνοδος συνδέεται με τη σημαντική ενίσχυση των εξαγωγών, καθώς η εγχώρια κατανάλωση υποχώρησε κατά 2,67%.

Ειδικότερα, οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν στις 13,60 TWh, έναντι 5,06 TWh την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Όπως επισημαίνει ο ΔΕΣΦΑ, τα στοιχεία καταδεικνύουν την ενισχυμένη θέση της Ελλάδας στο περιφερειακό ενεργειακό σύστημα και τον ρόλο της ως σημείου εισόδου και μεταφοράς φυσικού αερίου προς τις γειτονικές αγορές.

Μικρή υποχώρηση της εγχώριας κατανάλωσης

Η εγχώρια κατανάλωση φυσικού αερίου ανήλθε σε 49,93 TWh, έναντι 51,30 TWh το εννεάμηνο του 2025, καταγράφοντας μείωση 2,67%. Η υποχώρηση αποδίδεται κυρίως στη χαμηλότερη κατανάλωση από τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής και τη βιομηχανία, ενώ αντίθετα αυξημένη ήταν η χρήση φυσικού αερίου μέσω των δικτύων διανομής.

Αναλυτικότερα, η κατανάλωση για ηλεκτροπαραγωγή διαμορφώθηκε στις 34,92 TWh, από 36,45 TWh ένα χρόνο νωρίτερα, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 70% της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης.

Ανοδικά κινήθηκε η κατανάλωση μέσω των δικτύων διανομής, η οποία έφθασε τις 9,98 TWh, έναντι 9,42 TWh την αντίστοιχη περίοδο του 2025, καλύπτοντας περίπου το 20% του συνόλου. Αντίθετα, η κατανάλωση στη βιομηχανία και το συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG) υποχώρησε στις 5,03 TWh, από 5,43 TWh, αντιστοιχώντας στο υπόλοιπο 10%.

Άνοδος των εισαγωγών και ενίσχυση της Αλεξανδρούπολης

Οι συνολικές εισαγωγές φυσικού αερίου ανήλθαν σε 63,57 TWh κατά το εννεάμηνο του 2026, καταγράφοντας αύξηση 12,61% σε ετήσια βάση. Το Σημείο Εισόδου Σιδηροκάστρου και ο τερματικός σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) της Ρεβυθούσας διατήρησαν κεντρικό ρόλο στην τροφοδοσία της ελληνικής αγοράς.

Οι εισαγωγές μέσω Σιδηροκάστρου ανήλθαν σε 25,51 TWh, ενώ οι ποσότητες που εκφορτώθηκαν μέσω του τερματικού σταθμού της Ρεβυθούσας, στην Αγία Τριάδα, αυξήθηκαν κατά 11,58%, φθάνοντας τις 24,28 TWh.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η αύξηση των εισαγωγών μέσω του πλωτού σταθμού αποθήκευσης και επαναεριοποίησης LNG (FSRU) Αλεξανδρούπολης, γνωστού ως «Αμφιτρίτη». Οι ποσότητες ανήλθαν σε 5,82 TWh, έναντι 1,03 TWh την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Πρωταγωνιστούν οι ΗΠΑ στην προμήθεια LNG

Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρέμειναν ο βασικός προμηθευτής LNG μέσω της Ρεβυθούσας, καλύπτοντας με 17,88 TWh περίπου το 74% των συνολικών ποσοτήτων LNG που εισήχθησαν από τον συγκεκριμένο τερματικό σταθμό.

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Νιγηρία, με 4,16 TWh, που αντιστοιχούν σε περίπου 17,2% των συνολικών ποσοτήτων. Μικρότερες ποσότητες προήλθαν από το Κονγκό, με 0,86 TWh, την Αίγυπτο, με 0,51 TWh, την Αλγερία, με 0,49 TWh, και τη Μαυριτανία, με 0,35 TWh.

Τα στοιχεία του εννεαμήνου αποτυπώνουν τη σημαντική αύξηση των εξαγωγών φυσικού αερίου, παράλληλα με την ήπια υποχώρηση της εγχώριας κατανάλωσης. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει τη σημασία των υποδομών εισαγωγής και διακίνησης φυσικού αερίου στην Ελλάδα, χωρίς από μόνη της να προδικάζει τη μελλοντική πορεία της ζήτησης ή των περιφερειακών ενεργειακών ροών.