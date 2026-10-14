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HELLENiQ Energy ΕΚΟ πετρέλαιο θέρμανσης: Δίνει τιμή εκκίνησης τα €1,49
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
15:42 - 14 Οκτ 2026

HELLENiQ Energy ΕΚΟ πετρέλαιο θέρμανσης: Δίνει τιμή εκκίνησης τα €1,49

Reporter.gr Newsroom

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Από τις 15 Οκτωβρίου μπορούν να προμηθευτούν ΕΚΟ Πετρέλαιο Θέρμανσης με τιμή εκκίνησης 1,49€* και δυνατότητα εξόφλησης σε έως 12 άτοκες δόσεις, με πιστωτικές κάρτες ελληνικών τραπεζών.

Η ΕΚΟ, μέλος της HELLENiQ ENERGY, όπως αναφέρει ανακοίνωση «επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά τη δέσμευσή της να βρίσκεται δίπλα στους καταναλωτές. Από τις 15 Οκτωβρίου μπορούν να προμηθευτούν ΕΚΟ Πετρέλαιο Θέρμανσης με τιμή εκκίνησης 1,49€* και δυνατότητα εξόφλησης σε έως 12 άτοκες δόσεις, με πιστωτικές κάρτες ελληνικών τραπεζών.

Παράλληλα, ένας πελάτης κάθε μέρα και έως τις 16 Νοεμβρίου θα κερδίζει το ΕΚΟ Πετρέλαιο Θέρμανσης της χρονιάς με αυτόματη συμμετοχή σε κλήρωση. Προϋπόθεση είναι να είναι μέλος του προγράμματος EKO Smile και να χρησιμοποιεί την κάρτα EKO Smile (φυσική ή ψηφιακή) κατά την αγορά Πετρελαίου Θέρμανσης.

Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Ελλάδα, η ΕΚΟ διασφαλίζει την αξιόπιστη και έγκαιρη παράδοση Πετρελαίου Θέρμανσης σε κάθε γωνιά της χώρας, με έμφαση στην ποιότητα και την εξυπηρέτηση.

Οι παραγγελίες μπορούν να πραγματοποιηθούν τηλεφωνικά στο 18198 ή στο 210 7725555, μέσω των επιλεγμένων πρατηρίων ΕΚΟ σε όλη την Ελλάδα, καθώς και online μέσα από το EKO App.

* Οπως τονίζεται η τιμή εκκίνησης ισχύει για τηλεφωνικές παραγγελίες στα 18198, 210 7725555, ή online μέσω του ΕΚΟ App για Αττική και Θεσσαλονίκη.

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