ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Σιλβέν Φρανσίσκο χωρίς φίλτρο: Το τηλεφώνημα με τον Ομπράντοβιτς, η διαφορά της EuroLeague και το «sky is not the limit»
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
16:01 - 07 Οκτ 2026

Σιλβέν Φρανσίσκο χωρίς φίλτρο: Το τηλεφώνημα με τον Ομπράντοβιτς, η διαφορά της EuroLeague και το «sky is not the limit»

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού μιλά στην Allwyn Hellas και το PS Blog για την φιλοδοξία του, την γαλλική παροικία και το… κρυφό ταλέντο στον χορό.

Απρόβλεπτος εντός παρκέ και… διασκεδαστικός έξω από αυτό, ο Σιλβέν Φρανσίσκο μίλησε στην Allwyn Hellas, Official Partner της EuroLeague και το PS Blog, για τη νέα σελίδα της καριέρας του στον Παναθηναϊκό, τις φιλοδοξίες του και τον ανταγωνιστικό του χαρακτήρα.

Ο Γάλλος γκαρντ στάθηκε στην απίστευτη ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι φίλαθλοι, στους τρεις συμπατριώτες του, Λεσόρ, Φαλ και Γιαμπουσέλε, ενώ εξήγησε το τι κάνει την εμπειρία της EuroLeague διαφορετική.

Παράλληλα, θυμήθηκε την πρώτη του επικοινωνία με τον Ομπράντοβιτς και αποκάλυψε το ταλέντο του στον χορό.

Δείτε την flash interview του Σιλβέν Φρανσίσκο στο PS Blog:

{https://blog.pamestoixima.gr/sinenteuxeis/silven-fransisko-to-tilefonima-me-ton-obradovits-i-diafora-tis-euroleague-kai-to-sky-is-not-the-limit-vid/}

21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΕΟΠΑΕ – ΓΡΑΜΜΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Allwyn: Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους €150 εκατ.
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Allwyn: Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους €150 εκατ.

EuroLeague: «Όχι» στην πρόταση του NBA, προχωρά το πλάνο επέκτασης
Ειδήσεις

EuroLeague: «Όχι» στην πρόταση του NBA, προχωρά το πλάνο επέκτασης

To «Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens» έφερε τη Formula 1 στην Ελλάδα
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

To «Allwyn x McLaren Racing: Live in Athens» έφερε τη Formula 1 στην Ελλάδα

«El Problema» μόνο στο παρκέ: Ο Ζαν Μοντέρο αποκαλύπτεται στην Allwyn Hellas, Official Partner της EuroLeague
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

«El Problema» μόνο στο παρκέ: Ο Ζαν Μοντέρο αποκαλύπτεται στην Allwyn Hellas, Official Partner της EuroLeague

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Εργασιακά
07/10/2026 - 16:41

Κεραμέως: Νομοσχέδιο για τον καθορισμό ορίων στην παρέμβαση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο ανθρώπινο δυναμικό

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
07/10/2026 - 16:31

Νέο deal στην αγορά έτοιμου φαγητού: Ο Σκλαβενίτης εξαγόρασε το 49% του Φρεσκούλη

Πολιτική
07/10/2026 - 16:24

Τι προβλέπει η συμφωνία συνεργασίας με την Εθνοφρουρά της Φλόριντα

Ειδήσεις
07/10/2026 - 16:22

ΕΕ: Σκληραίνει τη στάση απέναντι στην Κίνα - Περιορίζει τις εισαγωγές κινεζικών υβριδικών οχημάτων

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
07/10/2026 - 16:21

Αλιείς: «Τελεσίγραφο» στην κυβέρνηση για συνάντηση – Προειδοποιούν με κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Αναλύσεις
07/10/2026 - 16:10

DBRS: Οι ελληνικές τράπεζες στην κορυφή της Ευρώπης με 71% μακροπρόθεσμα κρατικά ομόλογα

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
07/10/2026 - 16:01

Σιλβέν Φρανσίσκο χωρίς φίλτρο: Το τηλεφώνημα με τον Ομπράντοβιτς, η διαφορά της EuroLeague και το «sky is not the limit»

Ειδήσεις
07/10/2026 - 15:59

Γραμμή 4 Μετρό: Στο Πρωτοδικείο οι καθιζήσεις στα κτίρια στην Κυψέλη – Αύριο 8/10 η απόφαση

Πολιτική
07/10/2026 - 15:58

Μητσοτάκης: Η Ευρώπη να στηρίξει επιχειρήσεις και πολίτες απέναντι στην ενεργειακή ακρίβεια

Ειδήσεις
07/10/2026 - 15:54

Βανς: Οποιαδήποτε συμφωνία θα απαιτούσε από το Ιράν να μειώσει την ικανότητά του για εμπλουτισμό ουρανίου

Πολιτική
07/10/2026 - 15:49

Ανδρουλάκης: Μπίζνα για τους εργολάβους η πρόταση Μητσοτάκη για το στεγαστικό

Ανεμοδείκτης
07/10/2026 - 15:34

Η σημασία των απαντήσεων που δεν έδωσε ο Ρούμπιο

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
07/10/2026 - 15:32

Allwyn: Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους €150 εκατ.

Ειδήσεις
07/10/2026 - 15:29

Δίκη Τεμπών: Στο νοσοκομείο ο Πάνος Ρούτσι ύστερα από έντονη αδιαθεσία στη δικαστική αίθουσα

Ανακοινώσεις
07/10/2026 - 15:25

Ανδρομέδα: Πότε πληρώνεται το μέρισμα €0,2643 ανά μετοχή

Πολιτική
07/10/2026 - 15:15

Τελεσίγραφο ΣΥΡΙΖΑ στους 12 ανεξάρτητους να επιστρέψουν τις έδρες

Υγεία
07/10/2026 - 15:05

ΠΟΥ: Ερευνά και δεύτερο περιστατικό πνευμονικής πανώλης στο Ιρκούτσκ

Ειδήσεις
07/10/2026 - 14:59

Επικοινωνία Ερντογάν – Πούτιν: Διμερείς σχέσεις και Μαύρη Θάλασσα στο επίκεντρο

Πολιτική
07/10/2026 - 14:46

Δένδιας – Ρούμπιο: Υπεγράφη η συμφωνία για τη συνεργασία Ενόπλων Δυνάμεων και Εθνοφρουράς της Φλόριντα

Οικονομία
07/10/2026 - 14:43

Θεοδωρόπουλος: Η Αθήνα θα παραμείνει το οικονομικό κέντρο της Ελλάδας - Απαραίτητος ο τουρισμός

Ειδήσεις
07/10/2026 - 14:36

Τέλος εποχής για τη Μονακό: Κήρυξε πτώχευση και αποχωρεί από το ευρωπαϊκό μπάσκετ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ & ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ
07/10/2026 - 14:31

Τέλος οι Ράδιο Αρβύλα από τον ΑΝΤ1 – Ο λόγος αποχώρησης

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
07/10/2026 - 14:28

ΗΣΑΠ: Σε κυκλοφορία ο πρώτος πλήρως ανακατασκευασμένος συρμός της γραμμής 1 – Τι αλλάζει

Πολιτική
07/10/2026 - 14:24

Ο Μητσοτάκης επαναφέρει το μπόνους ορόφων... από το παράθυρο - Έντονη αντίδραση από τον Ανδρουλάκη

Οικονομία
07/10/2026 - 14:09

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030: 97,8 εκατ. ευρώ σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές

Ειδήσεις
07/10/2026 - 14:05

ΕΕ: «Φρένο» σε νέα αποδέσμευση πετρελαίου και ντίζελ

Νομίσματα
07/10/2026 - 14:00

Κόκκινος συναγερμός στα crypto: Το Bitcoin βυθίζεται κάτω από τα $84.000

Ναυτιλία
07/10/2026 - 13:57

Κυβερνοεπίθεση στο δεξαμενόπλοιο «VL Prosperity» ερευνούν οι αμερικανικές αρχές

Πολιτική
07/10/2026 - 13:54

Δούκας: 40.000 οι κλειστές κατοικίες στην Αθήνα παρά τις νομοθετικές πρωτοβουλίες

Ανεμοδείκτης
07/10/2026 - 13:40

Ο Σπηλιωτόπουλος μιλάει για την «ψυχή της παράταξης»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ