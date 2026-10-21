Μασούτης: Το επόμενο κεφάλαιο μετά την Κρητικός με επενδύσεις σε υποδομές, ψηφιακά εργαλεία και τεχνητή νοημοσύνη

Νέα φάση ανάπτυξης έρχεται για την αλυσίδα Μασούτης, όπου στο επίκεντρο είναι η ενίσχυση των υποδομών της, ο ψηφιακός μετασχηματισμό και η αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, μετά την εξαγορά της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός. Η διεύρυνση του δικτύου, ουσιαστικά, συνοδεύεται από την ανάγκη αναβάθμισης των λειτουργικών δυνατοτήτων της εταιρείας, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση ενός μεγαλύτερου και γεωγραφικά ευρύτερου οργανισμού.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του ECR Gathering 2026, ο πρόεδρος της Δ. Μασούτης ΑΕ και του Διοικητικού Συμβουλίου του ECR Hellas, Γιάννης Μασούτης, αναφέρθηκε στη στρατηγική που έχει ακολουθήσει η εταιρεία τα προηγούμενα χρόνια, με βασικούς άξονες τη γεωγραφική επέκταση, τις εξαγορές, την ανάπτυξη νέων τύπων καταστημάτων και τις επενδύσεις σε logistics και ψηφιακά συστήματα.

Όπως εξήγησε, η ανάπτυξη του δικτύου δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά προϋποθέτει την κατάλληλη οργανωτική και λειτουργική προετοιμασία. Σε αυτή την κατεύθυνση, η Μασούτης έχει δώσει έμφαση στην αναβάθμιση των υποδομών της, στη βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών και στην εκπαίδευση εργαζομένων και στελεχών, επιδιώκοντας να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη βιώσιμη υποστήριξη της διευρυμένης παρουσίας της στην αγορά.

Η εξαγορά της Κρητικός και η στρατηγική γεωγραφικής επέκτασης

Η εξαγορά της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, πάντως, αποτελεί κομβικό σημείο στην αναπτυξιακή πορεία της Μασούτης, καθώς πραγματοποιείται τη χρονιά που η εταιρεία συμπληρώνει 50 χρόνια δραστηριότητας στην ελληνική αγορά.

Ο Γιάννης Μασούτης, μάλιστα, ενέταξε τη συγκεκριμένη κίνηση στον ευρύτερο σχεδιασμό γεωγραφικής ανάπτυξης της αλυσίδας, υπενθυμίζοντας ότι η είσοδος στην αγορά της Αττικής μέσω της Προμηθευτικής είχε αποτελέσει ένα σημαντικό προηγούμενο βήμα. Η ενίσχυση της παρουσίας της σε νέες περιοχές συνδέθηκε με τη σταδιακή διεύρυνση της αναγνωρισιμότητας της εταιρείας σε πανελλαδικό επίπεδο.

Η νέα εξαγορά εντάσσεται, σύμφωνα με τον ίδιο, σε έναν οργανωμένο σχεδιασμό που δεν περιορίζεται στην αύξηση του αριθμού των καταστημάτων. Ζητούμενο είναι η αποτελεσματική ενσωμάτωση της νέας δραστηριότητας, με παράλληλη διατήρηση των στοιχείων που χαρακτηρίζουν τη Μασούτης και έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση της σχέσης της με τους καταναλωτές και τους εργαζομένους της.

Η επόμενη ημέρα, επομένως, συνδέεται τόσο με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δημιουργεί η διευρυμένη παρουσία της εταιρείας όσο και με την προσαρμογή των υποδομών και των λειτουργιών της στις νέες απαιτήσεις.

Ο καταναλωτής αλλάζει και το λιανεμπόριο προσαρμόζεται

Σημαντικές μεταβολές, όμως, καταγράφονται παράλληλα στην αγοραστική συμπεριφορά, με τον σημερινό καταναλωτή να εμφανίζεται περισσότερο ενημερωμένος και απαιτητικός ως προς τις επιλογές του. Όπως επισήμανε ο Γιάννης Μασούτης, η σύγκριση τιμών και προϊόντων αποτελεί πλέον βασικό μέρος της αγοραστικής διαδικασίας, ενώ μεγαλύτερη βαρύτητα αποκτά η σχέση μεταξύ τιμής και συνολικής αξίας.

Την ίδια στιγμή, η πιστότητα σε συγκεκριμένες αλυσίδες σούπερ μάρκετ εμφανίζεται πιο περιορισμένη. Η εγγύτητα του καταστήματος, η ευκολία πρόσβασης και η συνέπεια στην αγοραστική εμπειρία επηρεάζουν ουσιαστικά τις αποφάσεις των καταναλωτών, οι οποίοι αναζητούν συνδυασμό ανταγωνιστικών τιμών, ποιοτικών προϊόντων και αξιόπιστης εξυπηρέτησης.

Η τιμή εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό κριτήριο, δεν είναι όμως ο μοναδικός παράγοντας που καθορίζει την επιλογή ενός καταστήματος. Η συνολική εμπειρία, η διαθεσιμότητα των προϊόντων και το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών διαμορφώνουν ένα ευρύτερο πλαίσιο αξιολόγησης.

Για τις επιχειρήσεις του κλάδου, οι εξελίξεις αυτές καθιστούν αναγκαία τη διαρκή προσαρμογή του προϊοντικού χαρτοφυλακίου και την καλύτερη κατανόηση των αναγκών της αγοράς. Η δυνατότητα ανταπόκρισης στις νέες καταναλωτικές συνήθειες αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας.

Στο επίκεντρο η συνεργασία βιομηχανίας και λιανεμπορίου

Στη σημασία της στενότερης συνεργασίας μεταξύ βιομηχανίας και οργανωμένου λιανεμπορίου στάθηκε επίσης ο πρόεδρος του ECR Hellas, αναδεικνύοντας τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ανταλλαγή γνώσης και πληροφοριών στην αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων.

Η βιομηχανία διαθέτει εξειδικευμένη γνώση για τις κατηγορίες προϊόντων, τις τάσεις της αγοράς και τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των καταναλωτών. Η συστηματική αξιοποίηση αυτής της γνώσης, σε συνδυασμό με την εμπειρία του λιανεμπορίου, μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη αποτελεσματικότερων πρακτικών και στην αναζήτηση λύσεων προς όφελος ολόκληρης της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Στο πλαίσιο αυτό, το ECR Hellas επιδιώκει να ενισχύσει τον διάλογο μεταξύ των δύο πλευρών, διαμορφώνοντας κοινές θέσεις και προτάσεις για ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο. Παράλληλα, επιδιώκει να ενδυναμώσει τη θεσμική επικοινωνία με την Πολιτεία, με στόχο την ανάδειξη των αναγκών της αγοράς και την προώθηση παρεμβάσεων με ουσιαστικό αντίκτυπο.

Βασική επιδίωξη είναι η Ένωση να λειτουργεί ως αξιόπιστος συνομιλητής τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός πιο αποτελεσματικού πλαισίου συνεργασίας, με τελικό αποδέκτη τον καταναλωτή.

Τεχνητή νοημοσύνη και δεδομένα: Η επόμενη πρόκληση έως το 2030

Καθοριστικό ρόλο, πάντως, στη μελλοντική λειτουργία του λιανεμπορίου αναμένεται να διαδραματίσουν η τεχνητή νοημοσύνη και η αξιοποίηση των δεδομένων. Οι τεχνολογικές εξελίξεις δημιουργούν νέες δυνατότητες για την οργάνωση των επιχειρησιακών διαδικασιών, τη βελτίωση της αποδοτικότητας και την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών.

Όπως υπογράμμισε ο Γιάννης Μασούτης, οι επιχειρήσεις καλούνται να επενδύσουν στον εκσυγχρονισμό τους και να ενσωματώσουν τις νέες τεχνολογίες στην καθημερινή λειτουργία τους. Η τεχνητή νοημοσύνη και τα ψηφιακά εργαλεία δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως απειλή, αλλά ως μέσα που μπορούν να υποστηρίξουν τη λήψη αποφάσεων, να βελτιώσουν τις διαδικασίες και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα.

Ωστόσο, η τεχνολογική αναβάθμιση δεν αναιρεί τη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα. Η εκπαίδευση του προσωπικού, η προσαρμογή των δεξιοτήτων και η διατήρηση μιας ουσιαστικής σχέσης με τον καταναλωτή παραμένουν κρίσιμα στοιχεία για την πορεία των επιχειρήσεων σε ένα περιβάλλον που αλλάζει διαρκώς.

Το μήνυμα, δηλαδή, που προκύπτει είναι ότι η επόμενη φάση του ανταγωνισμού στο οργανωμένο λιανεμπόριο δεν θα κριθεί αποκλειστικά από την έκταση του δικτύου ή τον αριθμό των καταστημάτων. Θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα των επιχειρήσεων να αξιοποιούν τα δεδομένα, να ενσωματώνουν την τεχνολογία στις λειτουργίες τους και να διαμορφώνουν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Γιάννης Μασούτης, η επόμενη μάχη του κλάδου δεν θα είναι «η μάχη των τετραγωνικών», αλλά εκείνη των δεδομένων, της τεχνολογίας και της εμπιστοσύνης του καταναλωτή.