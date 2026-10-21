ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Μασούτης: Το επόμενο κεφάλαιο μετά την Κρητικός με επενδύσεις σε υποδομές, ψηφιακά εργαλεία και τεχνητή νοημοσύνη
ΕΜΠΟΡΙΟ
08:23 - 21 Οκτ 2026

Μασούτης: Το επόμενο κεφάλαιο μετά την Κρητικός με επενδύσεις σε υποδομές, ψηφιακά εργαλεία και τεχνητή νοημοσύνη

Γιώργος Αλεξάκης

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Νέα φάση ανάπτυξης έρχεται για την αλυσίδα Μασούτης, όπου στο επίκεντρο είναι η  ενίσχυση των υποδομών της, ο ψηφιακός μετασχηματισμό και η  αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, μετά την εξαγορά της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός. Η διεύρυνση του δικτύου, ουσιαστικά,  συνοδεύεται από την ανάγκη αναβάθμισης των λειτουργικών δυνατοτήτων της εταιρείας, ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση ενός μεγαλύτερου και γεωγραφικά ευρύτερου οργανισμού.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του ECR Gathering 2026, ο πρόεδρος της Δ. Μασούτης ΑΕ και του Διοικητικού Συμβουλίου του ECR Hellas, Γιάννης Μασούτης, αναφέρθηκε στη στρατηγική που έχει ακολουθήσει η εταιρεία τα προηγούμενα χρόνια, με βασικούς άξονες τη γεωγραφική επέκταση, τις εξαγορές, την ανάπτυξη νέων τύπων καταστημάτων και τις επενδύσεις σε logistics και ψηφιακά συστήματα.

Όπως εξήγησε, η ανάπτυξη του δικτύου δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά προϋποθέτει την κατάλληλη οργανωτική και λειτουργική προετοιμασία. Σε αυτή την κατεύθυνση, η Μασούτης έχει δώσει έμφαση στην αναβάθμιση των υποδομών της, στη βελτίωση των εσωτερικών διαδικασιών και στην εκπαίδευση εργαζομένων και στελεχών, επιδιώκοντας να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη βιώσιμη υποστήριξη της διευρυμένης παρουσίας της στην αγορά.

Η εξαγορά της Κρητικός και η στρατηγική γεωγραφικής επέκτασης

Η εξαγορά της ΑΝΕΔΗΚ Κρητικός, πάντως, αποτελεί κομβικό σημείο στην αναπτυξιακή πορεία της Μασούτης, καθώς πραγματοποιείται τη χρονιά που η εταιρεία συμπληρώνει 50 χρόνια δραστηριότητας στην ελληνική αγορά.

Ο Γιάννης Μασούτης, μάλιστα, ενέταξε τη συγκεκριμένη κίνηση στον ευρύτερο σχεδιασμό γεωγραφικής ανάπτυξης της αλυσίδας, υπενθυμίζοντας ότι η είσοδος στην αγορά της Αττικής μέσω της Προμηθευτικής είχε αποτελέσει ένα σημαντικό προηγούμενο βήμα. Η ενίσχυση της παρουσίας της σε νέες περιοχές συνδέθηκε με τη σταδιακή διεύρυνση της αναγνωρισιμότητας της εταιρείας σε πανελλαδικό επίπεδο.

Η νέα εξαγορά εντάσσεται, σύμφωνα με τον ίδιο, σε έναν οργανωμένο σχεδιασμό που δεν περιορίζεται στην αύξηση του αριθμού των καταστημάτων. Ζητούμενο είναι η αποτελεσματική ενσωμάτωση της νέας δραστηριότητας, με παράλληλη διατήρηση των στοιχείων που χαρακτηρίζουν τη Μασούτης και έχουν συμβάλει στη διαμόρφωση της σχέσης της με τους καταναλωτές και τους εργαζομένους της.

Η επόμενη ημέρα, επομένως, συνδέεται τόσο με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δημιουργεί η διευρυμένη παρουσία της εταιρείας όσο και με την προσαρμογή των υποδομών και των λειτουργιών της στις νέες απαιτήσεις.

Ο καταναλωτής αλλάζει και το λιανεμπόριο προσαρμόζεται

Σημαντικές μεταβολές, όμως, καταγράφονται παράλληλα στην αγοραστική συμπεριφορά, με τον σημερινό καταναλωτή να εμφανίζεται περισσότερο ενημερωμένος και απαιτητικός ως προς τις επιλογές του. Όπως επισήμανε ο Γιάννης Μασούτης, η σύγκριση τιμών και προϊόντων αποτελεί πλέον βασικό μέρος της αγοραστικής διαδικασίας, ενώ μεγαλύτερη βαρύτητα αποκτά η σχέση μεταξύ τιμής και συνολικής αξίας.

Την ίδια στιγμή, η πιστότητα σε συγκεκριμένες αλυσίδες σούπερ μάρκετ εμφανίζεται πιο περιορισμένη. Η εγγύτητα του καταστήματος, η ευκολία πρόσβασης και η συνέπεια στην αγοραστική εμπειρία επηρεάζουν ουσιαστικά τις αποφάσεις των καταναλωτών, οι οποίοι αναζητούν συνδυασμό ανταγωνιστικών τιμών, ποιοτικών προϊόντων και αξιόπιστης εξυπηρέτησης.

Η τιμή εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό κριτήριο, δεν είναι όμως ο μοναδικός παράγοντας που καθορίζει την επιλογή ενός καταστήματος. Η συνολική εμπειρία, η διαθεσιμότητα των προϊόντων και το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών διαμορφώνουν ένα ευρύτερο πλαίσιο αξιολόγησης.

Για τις επιχειρήσεις του κλάδου, οι εξελίξεις αυτές καθιστούν αναγκαία τη διαρκή προσαρμογή του προϊοντικού χαρτοφυλακίου και την καλύτερη κατανόηση των αναγκών της αγοράς. Η δυνατότητα ανταπόκρισης στις νέες καταναλωτικές συνήθειες αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας.

Στο επίκεντρο η συνεργασία βιομηχανίας και λιανεμπορίου

Στη σημασία της στενότερης συνεργασίας μεταξύ βιομηχανίας και οργανωμένου λιανεμπορίου στάθηκε επίσης ο πρόεδρος του ECR Hellas, αναδεικνύοντας τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η ανταλλαγή γνώσης και πληροφοριών στην αντιμετώπιση των κοινών προκλήσεων.

Η βιομηχανία διαθέτει εξειδικευμένη γνώση για τις κατηγορίες προϊόντων, τις τάσεις της αγοράς και τις μεταβαλλόμενες ανάγκες των καταναλωτών. Η συστηματική αξιοποίηση αυτής της γνώσης, σε συνδυασμό με την εμπειρία του λιανεμπορίου, μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη αποτελεσματικότερων πρακτικών και στην αναζήτηση λύσεων προς όφελος ολόκληρης της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Στο πλαίσιο αυτό, το ECR Hellas επιδιώκει να ενισχύσει τον διάλογο μεταξύ των δύο πλευρών, διαμορφώνοντας κοινές θέσεις και προτάσεις για ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο. Παράλληλα, επιδιώκει να ενδυναμώσει τη θεσμική επικοινωνία με την Πολιτεία, με στόχο την ανάδειξη των αναγκών της αγοράς και την προώθηση παρεμβάσεων με ουσιαστικό αντίκτυπο.

Βασική επιδίωξη είναι η Ένωση να λειτουργεί ως αξιόπιστος συνομιλητής τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους αρμόδιους θεσμικούς φορείς, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός πιο αποτελεσματικού πλαισίου συνεργασίας, με τελικό αποδέκτη τον καταναλωτή.

Τεχνητή νοημοσύνη και δεδομένα: Η επόμενη πρόκληση έως το 2030

Καθοριστικό ρόλο, πάντως, στη μελλοντική λειτουργία του λιανεμπορίου αναμένεται να διαδραματίσουν η τεχνητή νοημοσύνη και η αξιοποίηση των δεδομένων. Οι τεχνολογικές εξελίξεις δημιουργούν νέες δυνατότητες για την οργάνωση των επιχειρησιακών διαδικασιών, τη βελτίωση της αποδοτικότητας και την αναβάθμιση της εξυπηρέτησης των καταναλωτών.

Όπως υπογράμμισε ο Γιάννης Μασούτης, οι επιχειρήσεις καλούνται να επενδύσουν στον εκσυγχρονισμό τους και να ενσωματώσουν τις νέες τεχνολογίες στην καθημερινή λειτουργία τους. Η τεχνητή νοημοσύνη και τα ψηφιακά εργαλεία δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως απειλή, αλλά ως μέσα που μπορούν να υποστηρίξουν τη λήψη αποφάσεων, να βελτιώσουν τις διαδικασίες και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα.

Ωστόσο, η τεχνολογική αναβάθμιση δεν αναιρεί τη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα. Η εκπαίδευση του προσωπικού, η προσαρμογή των δεξιοτήτων και η διατήρηση μιας ουσιαστικής σχέσης με τον καταναλωτή παραμένουν κρίσιμα στοιχεία για την πορεία των επιχειρήσεων σε ένα περιβάλλον που αλλάζει διαρκώς.

Το μήνυμα, δηλαδή, που προκύπτει είναι ότι η επόμενη φάση του ανταγωνισμού στο οργανωμένο λιανεμπόριο δεν θα κριθεί αποκλειστικά από την έκταση του δικτύου ή τον αριθμό των καταστημάτων. Θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα των επιχειρήσεων να αξιοποιούν τα δεδομένα, να ενσωματώνουν την τεχνολογία στις λειτουργίες τους και να διαμορφώνουν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους καταναλωτές.

Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Γιάννης Μασούτης, η επόμενη μάχη του κλάδου δεν θα είναι «η μάχη των τετραγωνικών», αλλά εκείνη των δεδομένων, της τεχνολογίας και της εμπιστοσύνης του καταναλωτή.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

TREK Development: Είσοδος στις κρίσιμες υποδομές με έργο €3,3 εκατ. στο λιμάνι του Λαυρίου
Επιχειρήσεις

TREK Development: Είσοδος στις κρίσιμες υποδομές με έργο €3,3 εκατ. στο λιμάνι του Λαυρίου

Μερτς: Η Γερμανία επιδιώκει να τετραπλασιάσει την υπολογιστική της ικανότητα στη ΤΝ
Ειδήσεις

Μερτς: Η Γερμανία επιδιώκει να τετραπλασιάσει την υπολογιστική της ικανότητα στη ΤΝ

Η Nvidia επεκτείνεται στην Ευρώπη – Επενδυτικά σχέδια σε Γαλλία και Γερμανία
Επιχειρήσεις

Η Nvidia επεκτείνεται στην Ευρώπη – Επενδυτικά σχέδια σε Γαλλία και Γερμανία

Kawacom: Επένδυση €8,5 εκατ. για νέο εργοστάσιο καφέ στην Κερατέα – Στόχος αύξηση πωλήσεων 15%
ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ

Kawacom: Επένδυση €8,5 εκατ. για νέο εργοστάσιο καφέ στην Κερατέα – Στόχος αύξηση πωλήσεων 15%

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
21/10/2026 - 08:36

Robinson Club Ierapetra: Στα 17 εκατ. ευρώ ο τζίρος της μονάδας της TUI – Νέες περιβαλλοντικές παρεμβάσεις

ΕΜΠΟΡΙΟ
21/10/2026 - 08:23

Μασούτης: Το επόμενο κεφάλαιο μετά την Κρητικός με επενδύσεις σε υποδομές, ψηφιακά εργαλεία και τεχνητή νοημοσύνη

Οικονομία
21/10/2026 - 08:16

Η ακρίβεια αλλάζει τις καταναλωτικές συνήθειες – Στα 347 ευρώ η μέση μηνιαία δαπάνη στο σούπερ μάρκετ

Εκλογές ΗΠΑ
21/10/2026 - 08:04

Τραμπ: Βάζει από την τσέπη του 400 εκατ. δολάρια για τις ενδιάμεσες εκλογές

Ειδήσεις
21/10/2026 - 08:00

Τα 100 -εκτός ΗΠΑ- κορυφαία πανεπιστήμια στον κόσμο για το 2027

Τεχνολογία
21/10/2026 - 07:52

Μπορούν οι απαγορεύσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης να προστατεύσουν την ψυχική υγεία των παιδιών;

Ειδήσεις
21/10/2026 - 07:45

Η Ρωσία βλέπει τη νίκη να πλησιάζει και πανηγυρίζει για τη νέα στροφή Τραμπ κατά της Ουκρανίας

Επιχειρήσεις
20/10/2026 - 23:59

SpaceX: Άλμα 161% στα έσοδα με αιχμή τη Starlink και την τεχνητή νοημοσύνη

Πολιτική
20/10/2026 - 23:35

Χατζηδάκης: Το «τουρκολιβυκό μνημόνιο» δεν αναιρεί τις μεγάλες εθνικές επιτυχίες των τελευταίων ετών

Χρηματιστήρια
20/10/2026 - 23:31

Wall: Άλμα 530 μονάδων για Dow με καύσιμο τα εταιρικά κέρδη και την πτώση του πετρελαίου

Ειδήσεις
20/10/2026 - 23:20

Γουίτκοφ: Την Τετάρτη στη Ρωσία – Ικανοποίηση Ζελένσκι μετά τη συνάντηση τους

Magazino
20/10/2026 - 22:59

Έχετε γεμίσει το ψυγείο σας με μαγνητάκια; Η ψυχολογία εξηγεί γιατί

Ειδήσεις
20/10/2026 - 22:52

Άγκυρα για τουρκολιβυκό μνημόνιο: Διασφαλίζει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των δύο χωρών

Πολιτική
20/10/2026 - 22:45

Νίκος Παπανδρέου: Να σταματήσει το χρήμα της ΕΕ προς Τουρκία και Λιβύη

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
20/10/2026 - 22:40

Revolut: Αποκαταστάθηκε η λειτουργία - Ασφαλή τα χρήματα και τα δεδομένα των πελατών

Πολιτική
20/10/2026 - 22:35

Γεραπετρίτης για τουρκολιβυκό μνημόνιο: Διπλωματικός συντονισμός Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου

ΑΜΥΝΑ
20/10/2026 - 22:25

THEON: Nέες παραγγελίες ύψους περίπου €45 εκατ. για συστήματα Νυχτερινής Όρασης

Πολιτική
20/10/2026 - 22:15

Τσίπρας από Καρδίτσα: ΟΠΕΚΕΠΕ, Τέμπη και διαφθορά στο στόχαστρο – Σύγκρουση με τα μεγάλα συμφέροντα

Ειδήσεις
20/10/2026 - 21:58

ΕΕ κατά του τουρκολιβυκού μνημονίου: Άκυρο και ανίσχυρο – Μήνυμα στήριξης σε Ελλάδα και Κύπρο

Υγεία
20/10/2026 - 21:45

Πώς μια απλή βόλτα με το ποδήλατο διώχνει το άγχος και δυναμώνει την καρδιά

Πολιτική
20/10/2026 - 21:12

Opinion Poll: Στο 26,3% το ποσοστό της ΝΔ - Ανησυχία των πολιτών για ακρίβεια και ελληνοτουρκικά

Πολιτική
20/10/2026 - 20:54

Η Τουρκία επιχειρεί να μετατρέψει το τουρκολιβυκό μνημόνιο σε γεωπολιτικό τετελεσμένο

Πολιτική
20/10/2026 - 20:30

Γερουλάνος: Ακόμη ένας… αμέριμνος προϋπολογισμός - Η ελληνική οικονομία σε κατάσταση «Βιλαμπάχο»

Επιχειρήσεις
20/10/2026 - 20:17

Intracom: Αγορά 226.000 μετοχών από τον Σωκράτη Κόκκαλη

Χρηματιστήρια
20/10/2026 - 20:10

Ευρωαγορές: Οριακές απώλειες παρά την πτώση σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο

Επιχειρήσεις
20/10/2026 - 19:59

ΣΕΛΠΕ – RNDU: Μνημόνιο Συνεργασίας για την ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων Ελλάδας και Αζερμπαϊτζάν

Πολιτική
20/10/2026 - 19:52

«Πυρά» ΠΑΣΟΚ, ΕΛΑΣ και Σαμαρά κατά της κυβέρνησης για την κύρωση του τουρκολιβυκού μνημονίου

Πολιτική
20/10/2026 - 19:19

ΥΠΕΞ: Άκυρο το τουρκολυβικό μνημόνιο - Θα προβούμε σε κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια

Ειδήσεις
20/10/2026 - 19:05

Βόρεια Κορέα: Φωτογραφίες του Κιμ Γιονγκ Ουν μετά τις φήμες για τον θάνατό του

Ειδήσεις
20/10/2026 - 18:46

Σύνταγμα: Φοιτητές στήνουν «κατασκήνωση διαμαρτυρίας» για κόστος σπουδών και στέγασης - Αύριο το μαθητικό συλλαλητήριο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ