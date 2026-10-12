Οι Κλωστοϋφαντουργοί ζητούν ένταξη στο νέο πακέτο στήριξης για το ενεργειακό κόστος

Συμπερίληψη του κλάδου της Ελληνικής Κλωστοϋφαντουργίας στους επιλέξιμους βιομηχανικούς κλάδους του νέου πακέτου στήριξης για το ενεργειακό κόστος ύψους 95 εκατ. ευρώ, ζητά ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών.

Σε συνέχεια των πρόσφατων ανακοινώσεων για τη διάθεση 95 εκατομμυρίων ευρώ προς στήριξη της ελληνικής βιομηχανίας έναντι του ενεργειακού κόστους, ο ΣΕΒΚ τεκμηριώνει τη ζωτική ανάγκη άμεσης συμπερίληψης της ελληνικής κλωστοϋφαντουργίας στους επιλέξιμους κλάδους της ενίσχυσης. Ο κλάδος, με 70.000 εργαζόμενους, έντονο εξαγωγικό προσανατολισμό και ενεργειακό κόστος που υπερβαίνει το 40% του τελικού προϊόντος, απειλείται με άμεση απώλεια ανταγωνιστικότητας έναντι άλλων ευρωπαϊκών χωρών (όπως η Πορτογαλία), οι οποίες εφαρμόζουν ήδη εκτεταμένα προγράμματα ελάφρυνσης.

Αναλυτικά η επιστολή του ΣΕΒΚ στον υπουργό Ενέργειας, Σταύρο Παπασταύρου:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Με αφορμή τις πρόσφατες επίσημες ανακοινώσεις της Κυβέρνησης αναφορικά με το κοινό πακέτο μέτρων στήριξης της ελληνικής βιομηχανίας, ύψους 95 εκατομμυρίων ευρώ, για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους, ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών εκφράζει την έντονη ανησυχία και έκπληξή του για την απουσία του κλάδου μας από τους βασικούς επιλέξιμους κλάδους της ενίσχυσης.

Με βάση τα δημοσιεύματα και την εξειδίκευση των μέτρων μέσω των ευρωπαϊκών πλαισίων CISAF και METSAF, η κρατική μέριμνα εστιάζει σε κλάδους όπως τα τσιμέντα, τα τρόφιμα, τα χαρτικά και τα πλαστικά. Ωστόσο, η παράλειψη της κλωστοϋφαντουργίας —ενός κατεξοχήν ενεργοβόρου και ιστορικού πυλώνα της ελληνικής μεταποίησης— δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού και απειλεί άμεσα τη βιωσιμότητά της.

Για τον λόγο αυτό, θέτουμε υπόψη σας τα κάτωθι κρίσιμα δεδομένα:

Ακραία Ενεργειακή Εξάρτηση : Στην κλωστοϋφαντουργική παραγωγή, το ενεργειακό κόστος υπεισέρχεται και ξεπερνά το 40% του συνολικού κόστους του τελικού προϊόντος . Η εκτίναξη των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας καθιστά αδύνατη την απορρόφηση των επιβαρύνσεων χωρίς τη λήψη άμεσων αντισταθμιστικών μέτρων.

Στην κλωστοϋφαντουργική παραγωγή, . Η εκτίναξη των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας καθιστά αδύνατη την απορρόφηση των επιβαρύνσεων χωρίς τη λήψη άμεσων αντισταθμιστικών μέτρων. Πυλώνας της Απασχόλησης : Ο κλάδος μας αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες της ελληνικής περιφέρειας, απασχολώντας σταθερά περισσότερους από 70.000 εργαζόμενους . Τυχόν αδυναμία λειτουργίας των εργοστασίων θα προκαλέσει ανυπολόγιστο κοινωνικό και οικονομικό πλήγμα σε ευαίσθητες περιοχές της χώρας.

Ο κλάδος μας αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους εργοδότες της ελληνικής περιφέρειας, . Τυχόν αδυναμία λειτουργίας των εργοστασίων θα προκαλέσει ανυπολόγιστο κοινωνικό και οικονομικό πλήγμα σε ευαίσθητες περιοχές της χώρας. Ισχυρός Εξαγωγικός Προσανατολισμός : Η ελληνική κλωστοϋφαντουργία, ακόμη και σήμερα, υπό εξαιρετικά αντίξοες διεθνείς συνθήκες, πραγματοποιεί σημαντικές εξαγωγές , εισφέροντας πολύτιμο συνάλλαγμα και ενισχύοντας το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας.

Η ελληνική κλωστοϋφαντουργία, ακόμη και σήμερα, υπό εξαιρετικά αντίξοες διεθνείς συνθήκες, πραγματοποιεί , εισφέροντας πολύτιμο συνάλλαγμα και ενισχύοντας το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας. Ιστορική Προσφορά : Ο κλάδος συμβαδίζει με την ελληνική οικονομία από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, έχοντας επιδείξει πολυετή και αδιάλειπτη προσφορά στο ΑΕΠ και την εγχώρια παραγωγική βάση.

Ο κλάδος συμβαδίζει με την ελληνική οικονομία από την ίδρυση του ελληνικού κράτους, έχοντας επιδείξει πολυετή και αδιάλειπτη προσφορά στο ΑΕΠ και την εγχώρια παραγωγική βάση. Το Διεθνές Παράδειγμα Ανταγωνισμού (Πορτογαλία)

Η εξαίρεση του κλάδου μας μάς θέτει σε άμεσο μειονεκτική θέση έναντι των Ευρωπαίων ανταγωνιστών μας. Χαρακτηριστικά, η Πορτογαλία, αναγνωρίζοντας τη στρατηγική σημασία της κλωστοϋφαντουργίας της, εφαρμόζει ήδη εγκεκριμένο από την Ε.Ε. σχήμα ύψους 612 εκατ. ευρώ για τη μείωση έως και 85% των ρυθμιζόμενων χρεώσεων ενέργειας στις ενεργοβόρες βιομηχανίες, διασφαλίζοντας την επιβίωση και την εξωστρέφειά τους.

Όταν οι άμεσοι ανταγωνιστές μας στην Ε.Ε. απολαμβάνουν τέτοιας έκτασης προστασία, η πλήρης εξαίρεση της ελληνικής κλωστοϋφαντουργίας από το εγχώριο πακέτο των 95 εκατ. ευρώ αποτελεί καίριο πλήγμα για τον κλάδο.

Κύριε Υπουργέ,

Η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές εξαρτάται άμεσα από τη δίκαιη πρόσβασή μας σε εργαλεία ενεργειακής ανακούφισης. Καθώς το μέτρο συνδέεται αναδρομικά με την ενεργειακή μετάβαση και την επενδυτική υποχρέωση των βιομηχανιών για μείωση των εκπομπών CO₂, ο κλάδος μας είναι έτοιμος να ανταποκριθεί πλήρως σε αυτές τις προϋποθέσεις.

Κατόπιν αυτών, αιτούμαστε όπως:

Επανεξετάσετε θετικά τα κριτήρια επιλεξιμότητας των κλάδων της βιομηχανίας.

τα κριτήρια επιλεξιμότητας των κλάδων της βιομηχανίας. Συμπεριληφθεί άμεσα ο κλάδος της κλωστοϋφαντουργίας στις επιχειρήσεις που θα λάβουν την αναλογούσα επιδότηση από το πακέτο των 95 εκατ. ευρώ.

Με εκτίμηση,



Ο Πρόεδρος

Ελευθέριος Κούρταλης