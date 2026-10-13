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Επανεκλογή του Προέδρου του ΞΕΕ Αλέξανδρου Βασιλικού στην ηγεσία της ευρωπαϊκής φιλοξενίας
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
16:10 - 13 Οκτ 2026

Επανεκλογή του Προέδρου του ΞΕΕ Αλέξανδρου Βασιλικού στην ηγεσία της ευρωπαϊκής φιλοξενίας

Reporter.gr Newsroom

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Στην 93η Γενική Συνέλευση της HOTREC,  που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στο Βίλνιους της Λιθουανίας, ο Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος κ. Αλέξανδρος Βασιλικός επανεξελέγη για τρίτη συνεχόμενη θητεία στη θέση του Προέδρου της Πανευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Ξενοδοχίας και Εστίασης.

Η HOTREC αποτελεί αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό κοινωνικό εταίρο και συμμετέχει ενεργά στη διαμόρφωση πολιτικών και νομοθετικών πρωτοβουλιών που επηρεάζουν το παρόν και το μέλλον της ευρωπαϊκής Φιλοξενίας. Στους κόλπους της συμμετέχουν 47 εθνικές επαγγελματικές ενώσεις από 36 ευρωπαϊκές χώρες, εκπροσωπώντας περίπου 2 εκατομμύρια επιχειρήσεις, όπου απασχολούνται πάνω από 10 εκατομμύρια εργαζόμενοι.

Αμέσως μετά την εκλογή του, ο Πρόεδρος του ΞΕΕ κ. Αλέξανδρος Βασιλικός έκανε την ακόλουθη δήλωση:

« Η επιβεβαίωση της εμπιστοσύνης των ηγετών του κλάδου της Φιλοξενίας από τόσες χώρες της Ευρώπης, είναι μεγάλη τιμή για μένα.

Ο κλάδος της Φιλοξενίας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες της οικονομίας, με καθοριστική συμβολή στην απασχόληση, την περιφερειακή ανάπτυξη, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη διαφύλαξη και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Η ιδιαίτερη δυναμική του συνδέεται άμεσα με το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων Φιλοξενίας, είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, πολλές από τις οποίες έχουν οικογενειακό χαρακτήρα και ισχυρούς δεσμούς με τις τοπικές κοινωνίες.

Τη σημερινή επανεκλογή μου στην Προεδρία της Πανευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Ξενοδοχίας και Εστίασης την αντιλαμβάνομαι ως χρέος προσφοράς προς όλες αυτές τις επιχειρήσεις και τα εκατομμύρια των εργαζομένων τους.

Γι’ αυτό και θα συνεχίσω να εργάζομαι με όλες μου τις δυνάμεις ώστε να παραμείνει η φωνή μας ισχυρή εκεί που λαμβάνονται οι αποφάσεις για το παρόν και το μέλλον της Φιλοξενίας.»

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