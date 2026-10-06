Η Hyundai παρουσιάζει το Νέο IONIQ 3

Το πιο πρόσφατο μέλος της γκάμας IONIQ κάνει την ηλεκτρική μετακίνηση πιο απλή, άνετη και προσαρμοσμένη στις καθημερινές ανάγκες των Ευρωπαίων

Η Hyundai παρουσιάζει το IONIQ 3, ένα αμιγώς ηλεκτρικό compact hatchback που σχεδιάστηκε με στόχο να κάνει την ηλεκτρική μετακίνηση πιο απλή, άνετη και προσαρμοσμένη στις καθημερινές ανάγκες των Ευρωπαίων. Το IONIQ 3 συνδυάζει το τολμηρό ντιζάιν που βασίζεται στη σχεδιαστική φιλοσοφία «Art of Steel» της Hyundai, απλή και εύχρηστη τεχνολογία και ένα ευρύχωρο, άνετο εσωτερικό. Ακολουθώντας τη φιλοσοφία της οικογένειας IONIQ για προηγμένη ηλεκτροκίνηση και συνδεδεμένες υπηρεσίες, στο πλαίσιο του οράματος «Progress for Humanity» της Hyundai, έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την απλότητα, την ακρίβεια και την αυθεντικότητα των υλικών.

Το IONIQ 3 εισάγει τη νέα φιλοσοφία «Aero Hatch», με μια σιλουέτα βελτιστοποιημένη τόσο ως προς την αεροδυναμική απόδοση όσο και ως προς την εκμετάλλευση των εσωτερικών χώρων. Το χαμηλό και κομψό εμπρός μέρος συνεχίζεται σε μια χαρακτηριστική γραμμή οροφής, η οποία εκτείνεται σχεδόν ευθεία πάνω από τους εμπρός και πίσω επιβάτες, πριν κατέβει πιο έντονα για να ενσωματωθεί με την πίσω αεροτομή. Η συγκεκριμένη γεωμετρία μεγιστοποιεί την ευρυχωρία της καμπίνας, προσφέροντας περισσότερο χώρο για το κεφάλι και βελτιωμένη άνεση για τους πίσω επιβάτες.

Το IONIQ 3 έχει εξελιχθεί για να καλύψει τις ανάγκες της καθημερινής μετακίνησης, των νέων οικογενειών και των πελατών που δίνουν εξίσου μεγάλη σημασία στη λειτουργικότητα και το στυλ. Βασίζεται στην πλατφόρμα E-GMP του Hyundai Motor Group με ηλεκτρική αρχιτεκτονική 400 V και προσφέρει έναν ισορροπημένο συνδυασμό αποδοτικότητας, αυτονομίας και δυνατοτήτων φόρτισης. Οι δύο διαθέσιμες μπαταρίες εξασφαλίζουν αυτονομία 465 χλμ. σε αστικό κύκλο και 344 χλμ. σε συνδυαστικό κύκλο (κατά WLTP) για τη Standard Range και για τη Long Range 687 χλμ. σε αστικό κύκλο και 497 χλμ. σε συνδυαστικό κύκλο (κατά WLTP) δίνοντας τη δυνατότητα επιλογής ανάλογα με τις ανάγκες κάθε χρήστη.Τα χαρακτηριστικά pixel φωτιστικά σώματα ενισχύουν την ταυτότητα IONIQ, ενώ οι τέσσερις κεντρικές κουκκίδες παραπέμπουν στο γράμμα «H» σε κώδικα Morse. Η αεροδυναμική βελτιστοποίηση έχει ως αποτέλεσμα έναν στόχο για συντελεστή οπισθέλκουσας περίπου 0,263, συμβάλλοντας στην αποδοτικότητα του αυτοκινήτου. Οι πελάτες μπορούν να εξατομικεύσουν το IONIQ 3 μέσα από έντεκα εξωτερικές αποχρώσεις, διαφορετικούς χρωματικούς συνδυασμούς για το εσωτερικό και ζάντες από 16 έως 19 ίντσες, συμπεριλαμβανομένων των επιλογών της N Line. Η έκδοση IONIQ 3 N Line διαφοροποιείται με πιο σπορ σχεδιαστικές λεπτομέρειες και αποκλειστικά στοιχεία.

Πώς κάνει το IONIQ 3 την ηλεκτρική τεχνολογία απλή και εύχρηστη;

Η τεχνολογία του IONIQ 3 έχει σχεδιαστεί ώστε να απλοποιεί την καθημερινή οδήγηση αντί να προσθέτει περιττή πολυπλοκότητα. Είναι το πρώτο ευρωπαϊκό μοντέλο της Hyundai που εξοπλίζεται με το σύστημα infotainment Pleos Connect, βασισμένο στο Android Automotive OS (AAOS), με οθόνη 12,9 ή 14,6 ιντσών για εύκολη πρόσβαση στις λειτουργίες του αυτοκινήτου, την πλοήγηση και τις υπηρεσίες συνδεσιμότητας.

Λειτουργίες όπως το Hyundai Digital Key 2 επιτρέπουν την πρόσβαση χωρίς συμβατικό κλειδί μέσω smartphone ή wearable συσκευών, ενώ τα Plug & Charge, ο ενσωματωμένος σχεδιασμός διαδρομής για ηλεκτρικά αυτοκίνητα και η δυνατότητα Vehicle-to-Load (V2L), τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, κάνουν ευκολότερη την καθημερινή χρήση. Υπό ιδανικές συνθήκες, η ταχεία φόρτιση DC από 10% έως 80% απαιτεί 29 λεπτά, ενώ υποστηρίζεται φόρτιση AC έως 22 kW.

Πώς προσφέρει το IONIQ 3 χώρους και άνεση μεγαλύτερης κατηγορίας;

Παρά τις compact εξωτερικές διαστάσεις του, το IONIQ 3 διαθέτει ευρύχωρο και ευέλικτο εσωτερικό, σχεδιασμένο με επίκεντρο την άνεση των επιβατών. Ακολουθεί τη φιλοσοφία «Furnished Space», σύμφωνα με την οποία τα επιμέρους στοιχεία της καμπίνας οργανώνονται, όπως τα έπιπλα σε έναν χώρο διαβίωσης, δημιουργώντας ένα ζεστό και άνετο περιβάλλον. Το μεγάλο μεταξόνιο και το επίπεδο δάπεδο εξασφαλίζουν άφθονο χώρο για τα πόδια και το κεφάλι, ενώ ο μεγάλος χώρος αποσκευών ενισχύει την καθημερινή πρακτικότητα. Το ενσωματωμένο Megabox δημιουργεί έναν επιπλέον, έξυπνα κρυμμένο αποθηκευτικό χώρο κάτω από το δάπεδο του πορτ μπαγκάζ. Ανάλογα με την έκδοση, το IONIQ 3 μπορεί να διαθέτει Relaxation Seats, θερμαινόμενα και αεριζόμενα καθίσματα, καθώς και επιλεγμένα υφασμάτινα υλικά με έμπνευση από φυσικά τοπία και το ιταλικό ντιζάιν επίπλων της δεκαετίας του 1970. Χρησιμοποιούνται επίσης ανακυκλωμένα και βιολογικής προέλευσης υλικά. Το εσωτερικό συμπληρώνεται από BOSE Premium Sound System, αυτόματο κλιματισμό δύο ζωνών και ατμοσφαιρικό φωτισμό LED, ενώ μικρές λεπτομέρειες τύπου «Easter egg» είναι διάσπαρτες σε διάφορα σημεία της καμπίνας. Στα υλικά περιλαμβάνονται ανακυκλωμένες ίνες PET από επεξεργασμένα πλαστικά απορρίμματα, οι οποίες αναμειγνύονται με νήματα πολυεστέρα για τις επενδύσεις των καθισμάτων, συνθετικό δέρμα PU με Bio PE προερχόμενο από καλαμπόκι για το τιμόνι και ανακυκλωμένες ίνες για τη δημιουργία μοκέτας δαπέδου από 100% ανακυκλωμένο πολυεστέρα.

Πώς υποστηρίζει το IONIQ 3 την ασφάλεια και τον οδηγό στην καθημερινή χρήση;

Το IONIQ 3 διαθέτει την τελευταία γενιά προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης Hyundai SmartSense, τα οποία έχουν σχεδιαστεί ώστε να ενισχύουν την ασφάλεια και να βοηθούν τον οδηγό. Μεταξύ των βασικών συστημάτων περιλαμβάνονται τα Highway Driving Assist 2 (HDA2), Remote Smart Parking Assist (RSPA), Memory Reverse Assist (MRA), Surround View Monitor (SVM) και Blind-Spot View Monitor (BVM), ενώ στον βασικό εξοπλισμό υπάρχουν επτά αερόσακοι. Οι προβολείς Projection LED με Intelligent Front-Lighting System (IFS) και ο δυναμικός φωτισμός υποδοχής ενισχύουν περαιτέρω την ορατότητα και την ασφάλεια στις καθημερινές συνθήκες οδήγησης.

Πώς έχει εξελιχθεί το IONIQ 3 για την καθημερινή ηλεκτρική μετακίνηση στην Ευρώπη;

Το IONIQ 3 έχει σχεδιαστεί στην Ευρώπη και παράγεται στην εργοστασιακή μονάδα της Hyundai Motor στο İzmit, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της Hyundai Motor Europe στην τοπική εξέλιξη και παραγωγή.

Τα ηλεκτρικά συστήματα κίνησης αποδίδουν έως 107,8 kW (147 PS) και 250 Nm ροπής, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 170 χλμ./ώρα.