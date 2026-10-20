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Volkswagen ID. Buzz: Ο γύρος του κόσμου με ρεκόρ Guinness και σχεδόν 100.000 χιλιόμετρα αξιοπιστίας
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
18:16 - 20 Οκτ 2026

Volkswagen ID. Buzz: Ο γύρος του κόσμου με ρεκόρ Guinness και σχεδόν 100.000 χιλιόμετρα αξιοπιστίας

Νίκος Λιβανός

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Με αφετηρία το Ανόβερο, ο Rainer Zietlow ταξίδεψε σε 92 χώρες και έξι ηπείρους, διανύοντας 99.767 χιλιόμετρα με ένα αμιγώς ηλεκτρικό Volkswagen ID. Buzz Pro με μακρύ μεταξόνιο. Ύστερα από 441 ημέρες, επέστρεψε στο σημείο εκκίνησης χωρίς το αυτοκίνητο να έχει παρουσιάσει καμία τεχνική βλάβη.

Με το επίτευγμα αυτό, ο Zietlow κατέκτησε το παγκόσμιο ρεκόρ Guinness World Records™ για τις περισσότερες χώρες που έχει επισκεφθεί οδηγός με αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο στο πλαίσιο ενός ενιαίου ταξιδιού. Η επίσημη απονομή έγινε στην έκθεση IAA Transportation 2026 στο Ανόβερο, όπου η εκπρόσωπος του Guinness World Records™, Lena Kuhlmann, του παρέδωσε το πιστοποιητικό του ρεκόρ.

Από το Ανόβερο σε έξι ηπείρους

Η αποστολή ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2025 από τις εγκαταστάσεις της Volkswagen Επαγγελματικά Οχήματα στο Ανόβερο, όπου κατασκευάζεται το ID. Buzz, και ολοκληρώθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2026.

Στη διάρκεια του ταξιδιού, το ηλεκτρικό Bulli διέσχισε μεγάλες πόλεις, ερήμους και ορεινές περιοχές, φτάνοντας ακόμη και σε απομακρυσμένα σημεία με περιορισμένες δυνατότητες φόρτισης. Πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι από 300 κύκλοι φόρτισης σε διαφορετικές κλιματικές συνθήκες και 16 θαλάσσιες μεταφορές για τη σύνδεση των επιμέρους διαδρομών.

Το ID. Buzz πραγματοποίησε το ταξίδι σε εργοστασιακή διαμόρφωση, με ελαστικά παραγωγής της Giti Tire. Η ολοκλήρωση σχεδόν 100.000 χιλιομέτρων χωρίς τεχνική βλάβη ανέδειξε την αξιοπιστία του σε συνθήκες πολύ διαφορετικές από χώρα σε χώρα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κατάσταση της μπαταρίας μετά το τέλος της αποστολής. Ο TÜV Nord, που έλεγξε το όχημα πριν από την αναχώρηση και μετά την επιστροφή του, κατέγραψε κατάσταση υγείας της μπαταρίας υψηλής τάσης 95,75% —State of Health, SOH.

Η αξιοπιστία έκανε τη διαφορά

Για τον Rainer Zietlow, το ID. Buzz World Tour ήταν το μεγαλύτερο εγχείρημα της τελευταίας εικοσαετίας και το μεγαλύτερο σε διάρκεια ταξίδι που έχει πραγματοποιήσει. Πριν από την αναχώρηση είχαν προηγηθεί έξι μήνες εντατικής προετοιμασίας, με προσεκτικό σχεδιασμό της διαδρομής, των μεταφορών και των στάσεων φόρτισης.

«Είμαι ιδιαίτερα περήφανος που καλύψαμε τόσα χιλιόμετρα χωρίς τεχνικά προβλήματα, περνώντας από πραγματικά δύσκολες περιοχές», δήλωσε ο Zietlow.

Από το 2005 πραγματοποιεί τις αποστολές του αποκλειστικά με μοντέλα Volkswagen. Το συγκεκριμένο ταξίδι, ωστόσο, έχει ξεχωριστή σημασία για τον ίδιο: για πρώτη φορά επισκέφθηκε όλες τις βασικές αγορές της μάρκας οδηγώντας αμιγώς ηλεκτρικά.

Όπως εξηγεί, ένα τόσο μεγάλο ταξίδι αναδεικνύει και τις πρακτικές διαφορές ανάμεσα σε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο και ένα όχημα με κινητήρα εσωτερικής καύσης. Η αμφίβολη ποιότητα των καυσίμων σε ορισμένες περιοχές και η ανάγκη για αλλαγές λαδιών δεν τον απασχόλησαν. Αντίστοιχα, όμως, η διαθεσιμότητα ηλεκτρικής ενέργειας και οι επιλογές φόρτισης έπρεπε να έχουν διερευνηθεί εκ των προτέρων.

Για τον Zietlow, το σημαντικότερο ήταν ότι το αυτοκίνητο ανταποκρίθηκε σε όλη τη διαδρομή. Όπως τόνισε, το γεγονός ότι το ρεκόρ επιτεύχθηκε με ένα ID. Buzz παραγωγής δίνει και το πιο ουσιαστικό μήνυμα στους υποψήφιους αγοραστές: οι δυνατότητές του επιβεβαιώθηκαν στην πράξη, σε ένα απαιτητικό ταξίδι γύρω από τον κόσμο.

Η ηλεκτροκίνηση μέσα από την εμπειρία 92 χωρών

Το ταξίδι έδωσε παράλληλα στον Zietlow την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τις υποδομές φόρτισης σε διαφορετικές περιοχές του πλανήτη. Η εμπειρία του ανέδειξε τόσο την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσο και τις μεγάλες διαφορές που εξακολουθούν να υπάρχουν μεταξύ των χωρών.

Στη Ζάμπια και την Τανζανία, σύμφωνα με την περιγραφή του, η έλλειψη διαθέσιμων σταθμών φόρτισης τον οδήγησε σε ειδικές λύσεις, με φόρτιση σε υποσταθμούς του ηλεκτρικού δικτύου υπό επίβλεψη. Αντίθετα, στη Νότια Αφρική, το Μαρόκο και τη Ρουάντα συνάντησε υποδομές που εξυπηρετούσαν ήδη τις ανάγκες της ηλεκτρικής μετακίνησης.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του ταξιδιού σημειώθηκε στη Ρουάντα. Φτάνοντας σε αεροδρόμιο σε υψόμετρο 2.000 μέτρων, αντίκρισε μια σειρά από ID. Buzz που χρησιμοποιούνταν ως οχήματα μεταφοράς επιβατών.

Ο Zietlow διαπίστωσε επίσης σημαντική ανάπτυξη των υποδομών στη Σαουδική Αραβία, καθώς και πρόοδο στη Βραζιλία και τη Χιλή. Στην Κίνα, όπως ανέφερε, η ηλεκτροκίνηση αποτελεί ήδη αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας. Η εικόνα που αποκόμισε από τη συνολική διαδρομή είναι ότι όλο και περισσότεροι προορισμοί γίνονται προσβάσιμοι με ηλεκτρικό αυτοκίνητο, με την κατάλληλη προετοιμασία να παραμένει καθοριστική για ένα τέτοιο ταξίδι.

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