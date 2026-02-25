Η Πειραιώς στηρίζει το πρόγραμμα του ΥΠΑΑΤ για τα θερμοκήπια
11:50 - 25 Φεβ 2026

Η Πειραιώς στηρίζει το πρόγραμμα του ΥΠΑΑΤ για τα θερμοκήπια

Reporter.gr Newsroom
Η Πειραιώς επιβεβαιώνει τη στρατηγική της δέσμευση στον αγροδιατροφικό τομέα στηρίζοντας έμπρακτα τις επενδύσεις εκσυγχρονισμού και εγκατάστασης νέων θερμοκηπίων.

Η υποβολή αιτήσεων ένταξης στην Παρέμβαση Π3-73-2.9 «Επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό και την κατασκευή θερμοκηπίων και προσπελάσιμων στεγάστρων φυτικής παραγωγής» του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023-2027 του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ολοκληρώθηκε με υπερκάλυψη του προϋπολογισμού κατά 180%. Για διαθέσιμο ποσό ύψους 150 εκατ. ευρώ, οι 944 αιτήσεις που κατατέθηκαν στο ΥΠΑΑΤ ανέρχονται συνολικά σε 269,4 εκατ. ευρώ.

Στόχοι της Παρέμβασης, για την οποία η Πειραιώς ανέλαβε πρωτοβουλία το 2024, είναι ο εκσυγχρονισμός υποδομών και εξοπλισμού (κατασκευή θερμοκηπίων, στεγάστρων και θαλάμων μανιταριών), η βιωσιμότητα (επενδύσεις μείωσης περιβαλλοντικού αποτυπώματος των επιχειρήσεων), η αύξηση της ανταγωνιστικότητας (στροφή σε καλλιέργειες υψηλότερης προστιθέμενης αξίας) και η τεχνολογική αναβάθμιση επιχειρήσεων (αξιοποίηση τεχνολογιών αυτοματοποίησης, ψηφιοποίησης και γεωργίας ακριβείας ειδικά στο περιβάλλον των θερμοκηπίων).

Η Πειραιώς παραμένει δίπλα στους παραγωγούς προσφέροντάς τους εξειδικευμένο πρόγραμμα, για τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες, το οποίο εστιάζει σε τρεις τομείς:

  • Χρηματοδότηση για προεξόφληση επιχορήγησης, προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα στην υλοποίηση της επένδυσής τους.
  • Επενδυτικά δάνεια.
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε παραγωγούς και αγροτικές επιχειρήσεις, που επενδύουν στη δημιουργία νέων ή στον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μονάδων.

Στο πλαίσιο αυτό, το 2025, η Πειραιώς δημιούργησε τον «Κόμβο Θερμοκηπίων» με τις επιστημονικές ομάδες του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας μέσω των τεχνοβλαστών τους SmartAgroHub Α.Ε., Nutrisense ΙΚΕ, Mediterranean Horticultural Center Ι.Κ.Ε. και τις εταιρείες Ν. Μουτεβελής και ΣΙΑ Ε.Ε., Ι.Ε. Διαμαντόπουλος Α.Ε.

Η Πειραιώς εκτιμά ότι εν μέσω κλιματικής κρίσης αποτελεί επιτακτική ανάγκη η στροφή σε αγροτικές δραστηριότητες με υψηλή ανθεκτικότητα σε ακραία καιρικά φαινόμενα και η παραγωγή καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους προϊόντων με αυξημένη προστιθέμενη αξία και πρακτικές φιλικές προς το περιβάλλον.

