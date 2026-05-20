Η Πειραιώς εντάσσεται στην κοινοπραξία Qivalis
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
13:32 - 20 Μάι 2026

Η Πειραιώς εντάσσεται στην κοινοπραξία Qivalis

Reporter.gr Newsroom
Η Πειραιώς ανακοίνωσε σήμερα ότι εντάχθηκε στην Qivalis, την ευρωπαϊκή τραπεζική κοινοπραξία που δημιουργήθηκε με στόχο την έκδοση ενός ρυθμιζόμενου stablecoin σε ευρώ, σχεδιασμένου να υποστηρίζει θεσμικού επιπέδου πληρωμές και διακανονισμούς on-chain σε όλη την Ευρώπη. Η Πειραιώς συμμετέχει στην πρωτοβουλία μαζί με 24 ακόμη ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, στο πλαίσιο μιας σημαντικής διεύρυνσης της κοινοπραξίας, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό μελών σε 37 τράπεζες από 15 χώρες. Η κοινοπραξία αναπτύσσει ενα stablecoin σε ευρώ, συμβατό με το πλαίσιο MiCAR, πλήρως καλυμμένο σε αναλογία 1:1 με ευρώ fiat και προοριζόμενο να λειτουργεί υπό την προγραμματισμένη εποπτεία της Ολλανδικής Κεντρικής Τράπεζας (De Nederlandsche Bank - DNB).

Μέσω της συμμετοχής της στην Qivalis, η Πειραιώς επιδιώκει να συμβάλει στην ανάπτυξη της επόμενης γενιάς ευρωπαϊκών υποδομών πληρωμών και διακανονισμών, που συνδυάζουν τα οφέλη της τεχνολογίας blockchain με την ασφάλεια, τη διαφάνεια και τα ρυθμιστικά πρότυπα του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος.

«Το ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό σύστημα εισέρχεται σε μια νέα φάση ψηφιακού μετασχηματισμού, όπου το ρυθμιζόμενο ψηφιακό χρήμα και οι υποδομές διακανονισμού που βασίζονται στο blockchain θα διαδραματίσουν ολοένα και σημαντικότερο ρόλο», δήλωσε ο Χρήστος Μεγάλου, Διευθύνων Σύμβουλος της Πειραιώς. «Η συμμετοχή μας στην Qivalis αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Πειραιώς στην καινοτομία και στην υποστήριξη της ανάπτυξης αξιόπιστων ευρωπαϊκών λύσεων που ενισχύουν τον ρόλο του ευρώ στην ψηφιακή οικονομία, λειτουργώντας παράλληλα μέσα σε ένα ισχυρό κανονιστικό πλαίσιο».

Οι νέες τράπεζες-μέλη που εντάσσονται στην Qivalis, πέραν της Πειραιώς, είναι οι ABANCA, ABN AMRO, AIB, Banco Sabadell, Bank of Ireland, Bank Pekao S.A., Bankinter, Banque et Caisse d’Épargne de l’État (Spuerkeess), Banque Fédérative du Crédit Mutuel, BPER Banca, Cecabank, Erste Group, Groupe BPCE, Handelsbanken, Helaba, Intesa Sanpaolo, Jyske Bank, Kutxabank, Landsbankinn, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, Nordea, OP Pohjola, Rabobank και Swedbank.

Η Qivalis σχεδιάζει να προσφέρει μια εγγενή on-chain λύση πληρωμών και διακανονισμών σε ευρώ, που θα καλύπτει πολλούς τομείς. Η υποδομή αναμένεται να υποστηρίζει μεταφορά ρευστότητας σε πραγματικό χρόνο για εταιρικά ταμεία, atomic settlement για tokenised περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων ομολόγων και ακινήτων, πιο αποδοτικές διασυνοριακές πληρωμές για ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, καθώς και προγραμματιζόμενες πληρωμές μέσω λειτουργιών smart contracts.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε 25 νέους εταίρους στην κοινοπραξία Qivalis», δήλωσε ο Jan-Oliver Sell, Διευθύνων Σύμβουλος της Qivalis. «Αυτή η επέκταση αποτελεί ένα τεράστιο βήμα προς ένα ανοικτό και συμβατό on-chain οικοσύστημα για το ευρώ και αποδεικνύει ότι η πλειονότητα των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων έχει ήδη θέσει ως προτεραιότητα τον εγγενή on-chain διακανονισμό σε ευρώ στο πλαίσιο της στρατηγικής τους για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία. Το ευρώ είναι το νόμισμα της Ευρώπης. Γι’ αυτό και η on-chain χρηματοοικονομική υποδομή που θα στηρίξει τη νέα ψηφιακή οικονομία πρέπει να βασίζεται στο ευρώ, να αναπτύσσεται από ευρωπαϊκούς θεσμούς και να λειτουργεί σύμφωνα με ευρωπαϊκούς κανόνες».

«Αυτή η υποδομή είναι απαραίτητη εάν η Ευρώπη θέλει να ανταγωνιστεί στην παγκόσμια ψηφιακή οικονομία διατηρώντας παράλληλα τη στρατηγική της αυτονομία», προσθέτει ο Sir Howard Davies, Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Qivalis. «Δεν δημιουργούμε απλώς νέες υποδομές πληρωμών· διασφαλίζουμε ότι οι ευρωπαϊκές αρχές — γύρω από την προστασία δεδομένων, τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και τη ρυθμιστική αυστηρότητα — θα ενσωματωθούν στην επόμενη γενιά ψηφιακού χρήματος. Η αποτελεσματικότητα των χρηματοπιστωτικών υποδομών αποτελεί, τελικά, ζήτημα κυριαρχίας. Ο ρόλος του ευρώ στο νομισματικό σύστημα της ευρωζώνης θα εξαρτηθεί ολοένα και περισσότερο από το κατά πόσο θα είναι παρόν — ως το βασικό νόμισμα διακανονισμού — στις υποδομές όπου διακινείται η παγκόσμια αξία».

Η Qivalis ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2025 και έχει έδρα το Άμστερνταμ. Αυτή τη στιγμή επιδιώκει αδειοδότηση από την DNB ως Ίδρυμα Ηλεκτρονικού Χρήματος (Electronic Money Institution - EMI). Η κοινοπραξία σχεδιάζει να λανσάρει το stablecoin της σε ευρώ κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

