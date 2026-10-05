ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
CrediaBank: Δυναμική παρουσία στην έκθεση αυτοκινήτου Auto Athina 2026
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
13:02 - 05 Οκτ 2026

CrediaBank: Δυναμική παρουσία στην έκθεση αυτοκινήτου Auto Athina 2026

Reporter.gr Newsroom

Δες περισσότερα άρθρα του Reporter.gr όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google

Η Τράπεζα συμμετέχει ως Χρυσός Χορηγός και θα είναι η μοναδική τράπεζα με παρουσία στην έκθεση, που θα πραγματοποιηθεί από τις 3 έως τις 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo στα Σπάτα.

Με κεντρικό μήνυμα «Το επόμενο αυτοκίνητό σου ξεκινάει από εδώ», η CrediaBank θα υποδεχθεί τους επισκέπτες της Auto Athina 2026 σε έναν διαδραστικό χώρο στο Hall 3, θέση C9.

Για τους επισκέπτες της έκθεσης, η CrediaBank έχει σχεδιάσει το Δάνειο Αυτοκινήτου Auto Athina 2026. Η πρόταση χρηματοδότησης* για την αγορά αυτοκινήτου περιλαμβάνει:

  • Σταθερό επιτόκιο 5,99% (πλέον εισφοράς Ν.128/75, σήμερα 0,60%)
  • Χωρίς παρακράτηση κυριότητας του αυτοκινήτου κατά τη διάρκεια αποπληρωμής του δανείου
  • Μηδενική δαπάνη εξέτασης
  • Χρηματοδότηση από €1.000 έως €50.000, που καλύπτει έως και το 80% της αξίας του οχήματος (ή της αξίας του μετά την αφαίρεση τυχόν κρατικής επιδότησης)
  • Διάρκεια αποπληρωμής από 6 έως 84 μήνες
  • Χωρίς επιβάρυνση η πρόωρη εξόφληση, όποτε ο πελάτης το επιθυμήσει

Η πρόταση αφορά συμβατικά, υβριδικά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καθώς και οχήματα κατηγορίας L και απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο στους επισκέπτες της έκθεσης που θα συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα υποβάλουν αίτηση δανείου στην CrediaBank έως τις 31/03/2027.

Στον χώρο της CrediaBank, οι επισκέπτες θα μπορούν να ενημερωθούν για τις δυνατότητες χρηματοδότησης, leasing και ασφάλισης του αυτοκινήτου τους, καθώς και να ανακαλύψουν τις διαδραστικές εμπειρίες που έχουν σχεδιαστεί για την έκθεση.

Ο Στυλιανός Ηλιάδης, Chief Retail Banking & Wealth Management Officer της CrediaBank, δήλωσε: «Η κινητικότητα αλλάζει και μαζί της αλλάζουν οι ανάγκες των ανθρώπων στην καθημερινή μετακίνηση και στο ταξίδι τους. Με λύσεις χρηματοδότησης, leasing και ασφάλισης, θέλουμε να τους δώσουμε περισσότερες επιλογές για την αγορά και τη χρήση αυτοκινήτου, στηρίζοντας παράλληλα τη μετάβαση σε πιο βιώσιμες μορφές μετακίνησης. Η CrediaBank εξελίσσεται μαζί με τους πελάτες της και την οικονομία, σε ένα συνεχές ταξίδι με ταχύτητα, ασφάλεια και υπευθυνότητα».

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πρόωρη αποπληρωμή ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης Tier II ύψους €23.500.000
Ανακοινώσεις

Πρόωρη αποπληρωμή ομολογιών μειωμένης εξασφάλισης Tier II ύψους €23.500.000

Με 52 μάρκες, αριθμό-ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα και δεκάδες νέα μοντέλα και πρεμιέρες η AUTO ATHINA 2026
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Με 52 μάρκες, αριθμό-ρεκόρ για τα ελληνικά δεδομένα και δεκάδες νέα μοντέλα και πρεμιέρες η AUTO ATHINA 2026

CrediaBank: Πρώτη Συλλογική Σύμβαση με θέσπιση κατώτατου μισθού έως 1.600 ευρώ
ΤΡΑΠΕΖΕΣ

CrediaBank: Πρώτη Συλλογική Σύμβαση με θέσπιση κατώτατου μισθού έως 1.600 ευρώ

CrediaBank: Η Αν. Καϊμάκη νέα γενική διευθύντρια συμμόρφωσης και διακυβέρνησης
Ανακοινώσεις

CrediaBank: Η Αν. Καϊμάκη νέα γενική διευθύντρια συμμόρφωσης και διακυβέρνησης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ναυτιλία
05/10/2026 - 13:55

PCT – Αύξηση εσόδων 12% παρά τη μείωση της διακίνησης στον Πειραιά

Ναυτιλία
05/10/2026 - 13:51

MSC Cruises και Royal Caribbean: Νέος τερματικός σταθμός κρουαζιέρας στην Οκινάουα της Ιαπωνίας

Ειδήσεις
05/10/2026 - 13:47

Μάχη με τις φλόγες στο Σουφλί - 220 πυροσβέστες και ισχυρές εναέριες δυνάμεις στο μέτωπο

Ναυτιλία
05/10/2026 - 13:45

Νέο πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο της Dynacom στα Στενά του Ορμούζ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
05/10/2026 - 13:38

Chery Τiggo 9 και Robert Lewandowski: Δύο «9άρια», μία κοινή πορεία προς την κορυφή

Νομίσματα
05/10/2026 - 13:36

Σε αναζήτηση κατεύθυνσης η αγορά crypto – Στη ζώνη των $86.000 το Bitcoin

Ειδήσεις
05/10/2026 - 13:35

ΑΘΕ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι τις 14 Νοεμβρίου με σκοπό την εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης φωτισμού

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
05/10/2026 - 13:30

Chery: 3η μάρκα σε πωλήσεις λιανικής στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2026

Εμπορεύματα
05/10/2026 - 13:28

Έντονες διακυμάνσεις στο πετρέλαιο - Πάνω από τα $102 η τιμή του Brent

Πολιτική
05/10/2026 - 13:24

«Ναύαρχε, καλώς ήρθες»: Ο Ανδρουλάκης υποδέχθηκε στο ΠΑΣΟΚ τον Αποστολάκη

Ανεμοδείκτης
05/10/2026 - 13:20

Ο Δούκας βράβευσε τον Σάντσεθ και... έπεσε η κυβέρνηση στην Ισπανία

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
05/10/2026 - 13:16

«Πικρός» ο λογαριασμός του καφέ: Γιατί ανεβαίνουν ξανά οι τιμές – Τι λέει η αγορά

Ειδήσεις
05/10/2026 - 13:16

Νόμπελ Ιατρικής στην αποκωδικοποίηση των μυστηρίων του εγκεφάλου

Πολιτική
05/10/2026 - 13:10

«Αρχηγική» εμφάνιση Δένδια με αιχμές για Πιερρακάκη, Άδωνι: «Ήμουν πάντα ΝΔ»

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
05/10/2026 - 13:02

CrediaBank: Δυναμική παρουσία στην έκθεση αυτοκινήτου Auto Athina 2026

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
05/10/2026 - 12:53

Ξεκινά ο νέος κύκλος του προγράμματος «Ψηφιακή Αυτονομία 60+» της Πειραιώς, για τη Γενιά 60+

Ειδήσεις
05/10/2026 - 12:52

Goldman Sachs: Προτείνει χαμηλότερες κρατικές δαπάνες για να περιοριστεί το κόστος δανεισμού

Ειδήσεις
05/10/2026 - 12:44

Γαλλία: Νέα εβδομάδα καταλήψεων στα λύκεια ενόψει πανεθνικών διαδηλώσεων

Ειδήσεις
05/10/2026 - 12:35

Ελευθέριος Βενιζέλος: Συνελήφθη 42χρονη με 450 λαθραία καπνικά προϊόντα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/10/2026 - 12:34

Εμπορικό «άνοιγμα» της Sunlight Group στη ναυπηγική βιομηχανία της Κίνας μέσω της Lehmann Marine

Τεχνολογία
05/10/2026 - 12:31

Η Τεχνητή Νοημοσύνη αλλάζει τους κανόνες της ψηφιακής οικονομίας: Το ετήσιο θεσμικό συνέδριο του ΣΕΠΕ επιστρέφει

Πολιτική
05/10/2026 - 12:30

Καρυστιανού: Θεωρώ πολύ πιθανή την αυτοδυναμία της «Ελπίδας»

Ειδήσεις
05/10/2026 - 12:21

Πειραιάς: Συγκέντρωση αλιέων στο λιμάνι με βασικό αίτημα την επιδότηση του πετρελαίου

Πολιτική
05/10/2026 - 12:17

Πιερρακάκης: Ο Προϋπολογισμός του 2027 περιγράφει την Ελλάδα που θέλουμε να οικοδομήσουμε

Πολιτική
05/10/2026 - 12:13

Τσουκαλάς: Μέχρι τώρα οι επιστολές του Πρωθυπουργού μένουν στο «διαβάστηκε»

ΑΓΡΟΤΙΚΑ
05/10/2026 - 12:05

ΥΠΑΑΤ: Με την ΕΘΕΑΣ η εκκίνηση του εθνικού διαλόγου για τον πρωτογενή τομέα

Πολιτική
05/10/2026 - 12:01

Χατζηδάκης: Ο κόσμος της Νέας Δημοκρατίας διαχρονικά στηρίζει την παράταξη

Οικονομία
05/10/2026 - 11:59

Προϋπολογισμός 2027: Ανάπτυξη 2,3% το 2027 και πλεόνασμα 3,6% - Τα κυριότερα σημεία

Ειδήσεις
05/10/2026 - 11:57

Έκρηξη σε συνεργείο αεριοκίνησης στη Λάρισα

Πολιτική
05/10/2026 - 11:51

Παπασταύρου: Δεν προβλέπεται καμία εμπλοκή της Τουρκίας στο εγχείρημα της ηλεκτρικής διασύνδεσης 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ