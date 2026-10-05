Για πρώτη φορά η Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank ταξιδεύει στην Κύπρο

Η Alpha Bank παρουσιάζει, για πρώτη φορά στην Κύπρο, μέρος της Νομισματικής της Συλλογής, μέσα από την περιοδική έκθεση «Μηνύματα σε Μέταλλο. Ένας διαχρονικός διάλογος με την Κύπρο», που συνδιοργανώνει με το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας. Η έκθεση φιλοξενείται στο Μουσείο από τις 16 Οκτωβρίου έως τις 10 Ιανουαρίου 2027.

Η έκθεση συγκεντρώνει 136 νομίσματα από τη Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank, τη Συλλογή του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας και τη Συλλογή της Λεβεντείου Πινακοθήκης. Μέσα από τη σύμπραξη των τριών συλλογών αναδεικνύεται η μακρά νομισματική ιστορία της Κύπρου και η θέση της στις πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές διαδρομές της Ανατολικής Μεσογείου.

Ξεχωριστή θέση έχει το αργυρό τετράδραχμο του Δημητρίου Πολιορκητή που εκδόθηκε στη Σαλαμίνα της Κύπρου, καθώς συνδέεται άμεσα με την ιστορία του νησιού και συμβολίζει τον τρόπο με τον οποίο τα νομίσματα λειτουργούν ως φορείς πολιτικών και ιστορικών μηνυμάτων. Παρουσιάζονται, επίσης, ο χρυσός στατήρας του βασιλιά της Μακεδονίας, Φιλίππου Β΄, που περιγράφει τη νίκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 352 π.Χ. Το αργυρό τετράδραχμο του Ευκρατίδη από τη Βακτρία, το σημερινό Αφγανιστάν, αλλά και το αργυρό γρόσο της τελευταίας βασίλισσας του Μεσαιωνικού Βασιλείου της Κύπρου, Αικατερίνης Κορνάρου.

Στη συνέντευξη Τύπου που διοργανώθηκε στη Λευκωσία της Κύπρου για την παρουσίαση της Έκθεσης, συμμετείχαν η Διευθύντρια του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας, Δρ Τζένη Λυμπεροπούλου , ο CEO της Alpha Bank Κύπρου, Μίλτος Μιχαηλάς, ο Δημάρχος Λευκωσίας, Χαράλαμπος Προύντζος και η Επιμελήτρια της Νομισματικής Συλλογής Alpha Bank, Δρ. Δήμητρα Τσαγκάρη.

Η Διευθύντρια του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας, Δρ. Τζένη Λυμπεροπούλου Σαββίδου, ανέφερε: «Η συνεργασία μας με την Alpha Bank μάς δίνει την ευκαιρία να παρουσιάσουμε για πρώτη φορά αυτοτελώς μέρος της Νομισματικής μας Συλλογής, σε διάλογο με τη διεθνούς κύρους Συλλογή της Alpha Bank. Η έκθεση συνδέει δύο ιστορικές διαδρομές και προσφέρει στο κοινό μια διαφορετική οπτική στην ιστορία και την πολιτιστική ταυτότητα της Κύπρου».

Ο CEO της Alpha Bank Κύπρου, Μίλτος Μιχαηλάς, σημείωσε: «Η παρουσίαση για πρώτη φορά στην Κύπρο μιας σημαντικής ενότητας της Νομισματικής Συλλογής της Alpha Bank αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς. Μέσα από τη συνεργασία μας με το Λεβέντειο Δημοτικό Μουσείο Λευκωσίας, προσφέρουμε στο κοινό πρόσβαση σε υλικό σημαντικής ιστορικής και αισθητικής αξίας, συμβάλλοντας παράλληλα στη διατήρηση της μνήμης και την ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς».

Τον γενικό συντονισμό της έκθεσης έχουν αναλάβει η Δρ. Τζένη Λυμπεροπούλου Σαββίδου, Διευθύντρια του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου Λευκωσίας και η Δρ. Δήμητρα Τσαγκάρη, Επιμελήτρια της Νομισματικής Συλλογής Alpha Bank. Την έκθεση συνοδεύει η δίγλωσση έκδοση «Μηνύματα σε Μέταλλο. Ένας διαχρονικός διάλογος με την Κύπρο», η οποία λειτουργεί ως επιστημονικό και ερμηνευτικό συμπλήρωμά της. Μέσα από κείμενα και πλούσιο φωτογραφικό υλικό, η έκδοση παρουσιάζει την ιστορία των εκθεμάτων, την εξέλιξη της κυπριακής νομισματοκοπίας και τον ρόλο των δύο συλλογών στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Στο πλαίσιο της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί πρόγραμμα διαλέξεων και ξεναγήσεων, καθώς και εκπαιδευτικά προγράμματα για οικογένειες με παιδιά και για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Μια Νομισματική Συλλογή με ιστορία άνω των 50 ετών

Η Νομισματική Συλλογή της Alpha Bank εμπλουτίζεται συστηματικά από το 1972 και περιλαμβάνει σήμερα περισσότερα από 11.000 αρχαία νομίσματα, από τη Βρετανία έως την Ινδία και από την Ουκρανία έως την Αιθιοπία, καθώς και 2.500 νομίσματα και τραπεζογραμμάτια του νέου Ελληνικού Κράτους. Ιδιαίτερη θέση στη Συλλογή κατέχουν οι εκδόσεις του νομισματοκοπείου της Αίγινας, του πρώτου νομισματοκοπείου που λειτούργησε στον ελλαδικό χώρο κατά το πρώτο μισό του 6ου αιώνα π.Χ. Ένα από τα χαρακτηριστικότερα πρώιμα νομίσματά του αποτέλεσε την έμπνευση για το λογότυπο που υιοθέτησε η Alpha Bank το 1972, χρονιά που σηματοδοτεί και την απαρχή της δημιουργίας της Νομισματικής Συλλογής της Τράπεζας.