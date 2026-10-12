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Πειραιώς: Εθελούσια έξοδος με αποζημιώσεις έως €220.000 – Ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται να συμμετάσχουν
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
19:32 - 12 Οκτ 2026

Πειραιώς: Εθελούσια έξοδος με αποζημιώσεις έως €220.000 – Ποιοι εργαζόμενοι δικαιούνται να συμμετάσχουν

Reporter.gr Newsroom

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Νέο Πρόγραμμα Οικειοθελούς Αποχώρησης ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς, με βασικό προσανατολισμό εργαζομένους ηλικίας 55 ετών και άνω και με οικονομικά κίνητρα που φτάνουν έως τις 220.000 ευρώ, ανάλογα με τους όρους και την επιλογή αποχώρησης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της τράπεζας, η πρωτοβουλία εντάσσεται στον σχεδιασμό για την ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού, με στόχο τη διατήρηση της θέσης της Πειραιώς στην αγορά και την προσαρμογή της στις τεχνολογικές εξελίξεις.

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα απαιτείται ελάχιστη προϋπηρεσία έξι ετών στην τράπεζα, ενώ η υποβολή αίτησης είναι προαιρετική. Όπως διευκρινίζεται, δεν έχει τεθεί συγκεκριμένος στόχος ως προς τον αριθμό των εργαζομένων που θα αποχωρήσουν.

Αποζημιώσεις έως 200.000 ευρώ για άμεση αποχώρηση

Το ύψος της οικονομικής παροχής διαφοροποιείται ανάλογα με την ηλικιακή κατηγορία του εργαζομένου, την προβλεπόμενη προσαύξηση για κάθε τέκνο, ανεξαρτήτως ηλικίας, καθώς και τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

Για όσους επιλέξουν την άμεση αποχώρηση, το ανώτατο ποσό αποζημίωσης ανέρχεται σε 200.000 ευρώ.

Εναλλακτικά, προβλέπεται η δυνατότητα αποχώρησης μέσω μακροχρόνιας άδειας, διάρκειας έως και επτά ετών. Σε αυτή την περίπτωση, το ανώτατο ποσό φτάνει τις 220.000 ευρώ.

Τα ποσά αποτελούν τα ανώτατα όρια του προγράμματος και δεν αντιστοιχούν κατ’ ανάγκη σε όλους τους συμμετέχοντες, καθώς η τελική παροχή εξαρτάται από τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Συνέχιση της ασφαλιστικής κάλυψης και υπηρεσίες επαγγελματικής μετάβασης

Το πρόγραμμα διατηρεί επίσης πρόσθετες παροχές για τους εργαζομένους που θα επιλέξουν να αποχωρήσουν.

Ειδικότερα, προβλέπεται η συνέχιση της ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής κάλυψης για χρονικό διάστημα έως και επτά έτη.

Παράλληλα, παρέχονται προγράμματα επαγγελματικής μετάβασης και συμβουλευτικές υπηρεσίες, με στόχο να διευκολυνθεί η προσαρμογή των συμμετεχόντων στο επόμενο επαγγελματικό στάδιο και να υποστηριχθεί η ομαλή μετάβασή τους μετά την αποχώρηση από την τράπεζα.

Ποιοι εξαιρούνται από το πρόγραμμα

Η δυνατότητα συμμετοχής δεν αφορά το σύνολο του προσωπικού. Από το πεδίο εφαρμογής του προγράμματος εξαιρούνται, μεταξύ άλλων, εργαζόμενοι σε πελατοκεντρικές μονάδες της τράπεζας.

Στις εξαιρούμενες μονάδες περιλαμβάνονται οι πυλώνες PFM, CIB, Wealth & Asset Management, καθώς και το Δίκτυο Καταστημάτων.

Έως τις 26 Οκτωβρίου οι αιτήσεις

Η περίοδος εκδήλωσης ενδιαφέροντος ξεκινά σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2026, και ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026.

Η Τράπεζα Πειραιώς υπογραμμίζει ότι η συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι απολύτως προαιρετική και ότι δεν έχει καθοριστεί συγκεκριμένος αριθμητικός στόχος αποχωρήσεων.

Τελευταία τροποποίηση στις 13/10/2026 - 09:33
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