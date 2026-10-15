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ΤτΕ: Αμετάβλητα τα αποθέματα ασφαλείας για το 2027 για τις 4 συστημικές τράπεζες
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
13:40 - 15 Οκτ 2026

ΤτΕ: Αμετάβλητα τα αποθέματα ασφαλείας για το 2027 για τις 4 συστημικές τράπεζες

Reporter.gr Newsroom

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Η Τράπεζα της Ελλάδος προσδιόρισε τα λοιπά συστημικά σημαντικά ιδρύματα (Other Systemically Important Institutions – O-SII) στην Ελλάδα για το 2026. Ειδικότερα, προσδιορίστηκαν ως O-SII σε ατομική και ενοποιημένη βάση τα πιστωτικά ιδρύματα: Άλφα Τράπεζα Α.Ε., Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς A.E. και Τράπεζα Eurobank Α.Ε.

Επίσης, καθόρισε το ποσοστό του αποθέματος ασφαλείας O-SII για το 2027 στο 1,25% για το πιστωτικό ίδρυμα Τράπεζα Eurobank Α.Ε. σε ενοποιημένη βάση και στο 1% για τα πιστωτικά ιδρύματα: Άλφα Τράπεζα Α.Ε. σε ατομική και ενοποιημένη βάση, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. σε ατομική και ενοποιημένη βάση, Τράπεζα Πειραιώς A.E. σε ατομική και ενοποιημένη βάση, και Τράπεζα Eurobank Α.Ε. σε ατομική βάση, με ημερομηνία έναρξης ισχύος την 1η Ιανουαρίου 2027.

H μεθοδολογία που εφαρμόζει η Τράπεζα της Ελλάδος για τον προσδιορισμό των O-SII και τον καθορισμό του αποθέματος ασφαλείας O-SII αποτυπώνεται στην Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 221/1/17.10.2023 (ΦΕΚ Β΄ 6141).

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία αυτή, υπολογίζεται βαθμολογία που υποδηλώνει τη συστημική σημασία κάθε ιδρύματος βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων, που αφορούν το μέγεθος, τη σημασία για την οικονομία της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη σημασία των διασυνοριακών δραστηριοτήτων, περιλαμβανομένης της πολυπλοκότητας που απορρέει από διασυνοριακές δραστηριότητες, καθώς και τον βαθμό διασύνδεσης του ιδρύματος με το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Στα τέσσερα αυτά κριτήρια αντιστοιχούν υποχρεωτικοί δείκτες, οι οποίοι χρησιμοποιούνται κατ’ ελάχιστον για τον υπολογισμό της βαθμολογίας κάθε ιδρύματος, που εκφράζεται σε μονάδες βάσης (μ.β.). Όσα ιδρύματα υπερβαίνουν τις 350 μ.β. (κατώφλι βαθμολογίας) θεωρούνται O-SII λόγω της συστημικής τους σημασίας.

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