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Eurobank: Επαναγορά 1,95 εκατ. ίδιων μετοχών έναντι €8,65 εκατ.
ΤΡΑΠΕΖΕΣ
09:39 - 19 Οκτ 2026

Eurobank: Επαναγορά 1,95 εκατ. ίδιων μετοχών έναντι €8,65 εκατ.

Reporter.gr Newsroom

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Η Eurobank απέκτησε 1,95 εκατ. ίδιες μετοχές, συνολικής αξίας 8,65 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του προγράμματος επαναγοράς που υλοποιεί, κατά το διάστημα 12-16 Οκτωβρίου 2026. 

Η μέση τιμή αγοράς διαμορφώθηκε στα 4,4304 ευρώ ανά μετοχή, ενώ μετά τις συναλλαγές η συνολική συμμετοχή της Τράπεζας σε ίδιες μετοχές ανέρχεται σε 33,61 εκατ. μετοχές.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

Η «Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία» (εφεξής η «Eurobank» ή η «Τράπεζα»), σε συνέχεια της από 10.06.2026 ανακοίνωσής της σχετικά με την έναρξη εφαρμογής του Προγράμματος Επαναγοράς Ιδίων Μετοχών («Πρόγραμμα»), το οποίο εγκρίθηκε με την απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Τράπεζας στις 28.04.2026, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν. 4548/2018 (το «Πρόγραμμα») και σε συνέχεια της από 29.04.2026 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της, ενημερώνει το κοινό ότι κατά το διάστημα 12.10.2026 – 16.10.2026 απέκτησε συνολικά, στο πλαίσιο του Προγράμματος, 1.953.171 μετοχές εκδόσεως της ιδίας («Ίδιες Μετοχές») που διαπραγματεύονται στο Euronext Athens, με μέση τιμή κτήσης €4,4304 ανά μετοχή και συνολικό κόστος €8.653.393,38.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν χρηματιστηριακώς μέσω του μέλους του Euronext Athens «Eurobank Equities Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών» οι ακόλουθες αγορές:

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